To Dine Athens by Alpha Bank επιστρέφει στην Αθήνα

Τη γαστρονομική εκδήλωση Dine Athens by Alpha Bank πραγματοποιεί η Τράπεζα για 6η φορά, από τις 28 Μαρτίου έως τις 17 Απριλίου 2022. Σε συνεργασία με τη Mastercard, η Alpha Bank προσκαλεί το αθηναϊκό κοινό να απολαύσει, μέσα στις επόμενες τρεις εβδομάδες, δημιουργίες υψηλής γαστρονομίας σε περισσότερα από 100 εστιατόρια, με επιλογή ανάμεσα σε δεκάδες διαφορετικές κουζίνες, σε ειδικές τιμές και πολλά παράλληλα events.Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια του Dine Athens by Alpha Bank, στα εστιατόρια που συμμετέχουν, προσφέρονται ειδικά διαμορφωμένα μενού στις προκαθορισμένες τιμές των Ευρώ 15, Ευρώ 30 και Ευρώ 60 για όλους, καθώς και Ευρώ 80 σε εστιατόρια βραβευμένα με αστέρι Michelin, ενώ αποκλειστικά για τους κατόχους καρτών Alpha Bank Mastercard παρέχεται επιπλέον έκπτωση 10%.Επίσης, οι κάτοχοι των καρτών Alpha Bank Mastercard μπορούν να πάρουν μέρος στα γαστρονομικά events που διοργανώνονται στο πλαίσιο του Dine Athens by Alpha Bank και να απολαύσουν αποκλειστικές γευστικές εμπειρίες, όπως μαθήματα μαγειρικής ( cooking masterclasses ), οινογευσίες ( wine tasting journeys ), celebrity chef dining experiences και dine art experiences Αισθητή στο φετινό Dine Athens by Alpha Bank είναι η ενσωμάτωση των κριτηρίων ESG, που η Alpha Bank εφαρμόζει σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων της. Ενδεικτικά, μεταξύ άλλων, έμφαση δόθηκε στην ένταξη vegan, vegetarian και εποχικών εναλλακτικών στα μενού, στην επιλογήεστιατορίων με low waste πολιτικές για μείωση των απορριμμάτων και στην αποκλειστική χρήση ανακυκλωμένου χαρτιού για την εκτύπωση των καταλόγων.Αξιοσημείωτη είναι, επίσης, η συνεργασία με το Μουσείο Μπενάκη για τη διοργάνωση γευστικών εμπειριών στους χώρους του σε συνδυασμό με ξεναγήσεις σε εκθέσεις τέχνης, ενώ, για ακόμη μία χρονιά, το Dine Athens by Alpha Bank στηρίζει τους σκοπούς της Μη Κερδοσκοπικής Οργάνωσης«Μπορούμε» και του προγράμματος «Καμία Μερίδα Φαγητού Χαμένη» για την καθημερινή ενίσχυση των απόρων.Το Dine Athens by Alpha Bank, από το 2016 που ξεκίνησε έως σήμερα, έχει σημειώσει μεγάλη επιτυχία και ρεκόρ συμμετοχών, οι οποίες στη διοργάνωση του 2020 ξεπέρασαν τις 40.000, ενώ τα πρώταδείγματα ανταπόκρισης του κοινού στη φετινή διοργάνωση είναι πολύ θετικά, με τις κρατήσεις να κυμαίνονται ήδη σε υψηλά επίπεδα.Σημειώνεται ότι, κατά τη διάρκεια του 6ου Dine Athens by Athens, ισχύουν όλα τα υγειονομικάπρωτοκόλλα που εφαρμόζονται από τις επιχειρήσεις εστίασης για την πρόληψη εξάπλωσης της Covid-19. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πραγματοποιήσουν τις κρατήσεις τους στα εστιατόρια και στις ειδικές εκδηλώσεις που επιθυμούν, μέσω της ιστοσελίδας www.dineathens.gr