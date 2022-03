Η Lidl Ελλάς πιστοποιείται με το Σήμα Ισότητας SHARE

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

έλαβε το, που αποτυπώνει την έμπρακτη προώθηση πρακτικών και πρωτοβουλιών εντός των επιχειρήσεων με στόχο τηνΜάλιστα, η Lidl Ελλάς είναι, ανεξαρτήτως κλάδου, που καταφέρνει να λάβει την πιστοποίηση, γεγονός που αποτελεί ακόμα μια απόδειξη πως συγκαταλέγεται στιςγια το περιβάλλον εργασίας που προσφέρει.Η πιστοποίηση αυτή έρχεται ως αποτέλεσμα των δράσεων της εταιρείας με επίκεντρο τους ίδιους τους ανθρώπους της. Τα κριτήρια, πάνω στα οποία αξιολογήθηκαν οι εταιρείες, σχετίζονται με την εξασφάλιση ίσης μεταχείρισης, ισότητας στη λήψη αποφάσεων, δράσεις για την εξασφάλιση του work-life balance, καθώς και τη γενικότερη εταιρική κουλτούρα και επιχειρησιακή πολιτική.Επιπρόσθετα, η πιστοποίηση αυτή έρχεται να υπογραμμίσει τη διαχρονική δέσμευση της Lidl Ελλάς για ένα, απαλλαγμένο από διακρίσεις και στερεότυπα.«Είμαστε πολύ περήφανοι για τη διάκριση αυτή, καθώς έρχεται να επικυρώσει τη δέσμευσή μας για ένα εργασιακό περιβάλλον ισότητας, χωρίς διακρίσεις, για όλη τη μεγάλη ομάδα μας. Η πιστοποίηση έρχεται να επιβραβεύσει τις δράσεις ενδυνάμωσης της έμφυλης ισότητας και ενίσχυσης της γονεϊκότητας ανεξαρτήτως φύλου, που έχουμε ήδη ενεργοποιήσει, αλλά και τις δράσεις που σχεδιάζουμε και θα ενεργοποιήσουμε στο επόμενο διάστημα.», δήλωσε η Νικολέττα Κολομπούρδα, HR Director & Member of the Board της Lidl Ελλάς.Το έργο SHARE υλοποιείται φέτος για πρώτη φορά από τη Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (Συντονιστής Φορέας) σε συνεργασία με το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) και τον Οργανισμό για την Επαγγελματική Ενδυνάμωση των Γυναικών Women On Top, με τη συγχρηματοδότηση του Προγράμματος «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το έργο και την πιστοποίηση εδώ