Gate Delivery powered by efood: νέα υπηρεσία για ταξιδιώτες στο Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος»

Το efood σε συνεργασία με τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» δημιουργούν τη νέα υπηρεσία Gate Delivery powered by efood, ένα εγχείρημα που εστιάζει στην εμπειρία του ταξιδιώτη, προσφέροντας επιλογές delivery σε φαγητό ή καφέ ενώ βρίσκεται στην πύλη αναχώρησης. Συγκεκριμένα, οι ταξιδιώτες μπορούν κατά την είσοδό τους στην πύλη αναχώρησης στην περιοχή Σένγκεν (Gates B), να παραγγείλουν από όλα τα εστιατόρια ή καφέ της συγκεκριμένης περιοχής, μέσα από τα ειδικά διαμορφωμένα stand, αλλά και μέσω του efood app ή μέσω QR code, και να παραλάβουν από το efood «pick up point» που έχουν επιλέξει, σε λίγα λεπτά.Το καινοτόμο εγχείρημα του Gate Delivery, που βελτιώνει περαιτέρω την εμπειρία παραμονής στο αεροδρόμιο, είναι μια υπηρεσία που ανταποκρίνεται πλήρως στις νέες συνήθειες των ταξιδιωτών και απευθύνεται σε όλους τους επιβάτες, ακόμη και σε αυτούς που έχουν μόνο λίγα λεπτά διαθέσιμα για την επιβίβασή τους όπως και αυτούς που μπορούν να καταναλώσουν κατά τη διάρκεια της πτήσης το δικό τους γεύμα ή ρόφημα, στις περιπτώσεις που επιτρέπεται από την αεροπορική εταιρεία που ταξιδεύουν.“Προσπαθούμε να δημιουργούμε συνεχώς νέες υπηρεσίες, αξιοποιώντας νέα τεχνολογικά εργαλεία, έχοντας ως κεντρικό γνώμονα την ευκολία των καταναλωτών. Σε αυτή την κατεύθυνση δημιουργήσαμε, σε συνεργασία με το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, το Gate Delivery powered by efood, απευθυνόμενοι στους ταξιδιώτες, στους οποίους ακόμη και στο gate αναχώρησής τους, τους δίνουμε επιλογές φαγητού ή καφέ, ανάλογα με τις προτιμήσεις τους”, σημειώνει η Θέτις Γούλιου, COO του efood.Η υπηρεσία είναι αποκλειστικά διαθέσιμη για πτήσεις από το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών και λειτουργεί καθημερινά από τις 8:00 έως τις 20:00, ενώ τα stand «pick up points» του efood είναι ήδη εγκατεστημένα σε 14 πύλες αναχώρησης του Αεροδρομίου.Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε, ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.youtube.com/watch?v=XxZsJtsO_pY