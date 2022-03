Νέο My market στο Περιστέρι

Λίγα λόγια για την αλυσίδα καταστημάτων Μy market





Σε κεντρικό σημείο της πόλης, με εύκολη πρόσβαση και πολύ κοντά στον πολυσύχναστο σταθμό METRO του Αγίου Αντωνίου, το νέο My market έχει ήδη κερδίσει την αποδοχή των κατοίκων της περιοχής που το προτιμούν για τις αγορές τους.Σχεδιασμένο σύμφωνα με τη νέα, μοντέρνα ταυτότητα της αλυσίδας, προσφέρει αναβαθμισμένη αισθητική στη γειτονιά, καθώς ακολουθεί τις αρχές αφαιρετικής αρχιτεκτονικής και λειτουργεί σύμφωνα με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και με υλικά φιλικά προς το περιβάλλον.Η σάλα και όλοι οι επισκέψιμοι χώροι συνδυάζουν τη λειτουργικότητα, την άνεση και την ευχάριστη ατμόσφαιρα με τον απόλυτα σύγχρονο & καινοτόμο τεχνολογικό εξοπλισμό σε όλα τα επίπεδα, καλύπτοντας έτσι όλες τις ανάγκες, αλλά και τις επιθυμίες των πελατών.Το κατάστημα λειτουργεί σε χώρους πώλησης 1.270 m2, σε δύο ορόφους, ενώ οι βοηθητικοί χώροι συνυπολογίζοντας χώρους στάθμευσης και αποθήκευσης, φτάνουν τα 1.400 m2. Το κατάστημα διαθέτει συνολικά 30 θέσεις στάθμευσης, εκ των οποίων οι 3 είναι για ΑμΕΑ.Πρόκειται για το 3ο κατάστημα My market που βρίσκεται στο Περιστέρι.Τα My market είναι μία αμιγώς ελληνική αλυσίδα super market με 232 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1976. Από την πρώτη μέρα λειτουργίας της δραστηριοποιείται με συνέπεια και αξιοπιστία στην ελληνική αγορά. Τα My market συνεργάζονται στην συντριπτική τους πλειονότητα με Έλληνες παραγωγούς και προμηθευτές. Βασικό σημείο αναφοράς όλα αυτά τα χρόνια ήταν και εξακολουθεί να είναι ο σεβασμός στον πελάτη, η αδιαπραγμάτευτη ποιότητα των προϊόντων και των προσφερόμενων υπηρεσιών της, το ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, η Βιώσιμη Ανάπτυξη και η προσφορά στο κοινωνικό σύνολο με πολλαπλούς και πολυδιάστατους τρόπους.