Oι «Best Performer in Greece by bwin» του Φεβρουαρίου στη EuroLeague

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

H EuroLeague μετρά πλέον αντίστροφα προς το φινάλε της κανονικής περιόδου. Τα λάθη μετρούν «διπλά», όσο οι αγωνιστικές λιγοστεύουν και η ένταση στα παρκέ της κορυφαίας διοργάνωσης μπάσκετ της Ευρώπης χτυπά… κόκκινο! Η bwin , Επίσημος Εθνικός Χορηγός της Turkish Airlines EuroLeague, παρουσιάζει τους παίκτες, που βάσει ranking, είναι οι «Best Performer in Greece by bwin ». Δηλαδή εκείνους που κάθε εβδομάδα του Φεβρουαρίου, για την κορυφαία διοργάνωση μπάσκετ της Ευρώπης, έπαιξαν με το… πόδι κολλημένο στο γκάζι!Από την πρώτη στιγμή που πέρασε το κατώφλι του ΟΑΚΑ και φόρεσε τα πράσινα, όλοι γνώριζαν ότι πρόκειται για... δεινό σκόρερ. Άλλωστε γι' αυτόν τον λόγο αποκτήθηκε. Ο Παναθηναϊκός τον εμπιστεύθηκε, του έδωσε το ρόλο του ηγέτη και ο Σέρβος φρόντισε να τους δικαιώσει, πραγματοποιώντας πολύ καλές εμφανίσεις. Ο Νέντοβιτς έχει αποδείξει ότι είναι ικανός να «τσακίσει» οποιαδήποτε άμυνα και το φαρμακερό του σουτ είναι από τα πιο επικίνδυνα στην Ευρώπη. Ο Παναθηναϊκός των πολλών απουσιών υποδέχθηκε τον Ερυθρό Αστέρα, ο Σέρβος ήταν καταιγιστικός και βοήθησε τα μέγιστα στην κατάκτηση της νίκης. Ο Νεμάνια Νέντοβιτς πραγματοποίησε ηγετική εμφάνιση έχοντας 25 πόντους με 4/5 δίποντα, 4/7 τρίποντα, 5/6 βολές και 5 ασίστ. Με 25 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης, έδωσε όλες τις λύσεις που έψαχνε ο Παναθηναϊκός και αναδείχθηκε «Best Performer in Greece by bwin ».Ο Γιώργος Παπαγιάννης διανύει εξαιρετική περίοδο κάτι που αποτυπώνεται και από τις εντυπωσιακές του εμφανίσεις. Ο Ελληνας σέντερ τα πάει περίφημα τόσο στο αμυντικό κομμάτι όσο και επιθετικά, βοηθώντας τον Παναθηναϊκό να παρουσιάσει ένα βελτιωμένο πρόσωπο. Επειτα από έναν χρόνο «ξηρασίας» στα εκτός έδρας ματς της EuroLeague και 424 ημερών από την τελευταία νίκη εκτός συνόρων, οι «πράσινοι» κατάφεραν να «σπάσουν» το ρόδι. Μεγάλη νίκη κόντρα στη Βιλερμπάν με κορυφαίο τον Παπαγιάννη. Ο διεθνής σέντερ είχε 15 πόντους 10 ριμπάουντ και εξαιρετική άμυνα, «γράφοντας» 26 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης. Ο Γιώργος Παπαγιάννης ήταν η... όαση των «πρασίνων» και στο εκτός έδρας ματς με τη Μπαρτσελόνα, έχοντας 18 πόντους και 4 ριμπάουντ. Ο διεθνής σέντερ είχε στήσει το δικό του... dunk party στη ρακέτα των Καταλανών, αλλά δεν είχε βοήθειες, ώστε να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό να αποφύγει τη βαριά ήττα.21+ | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 1114 | Παίξε Υπεύθυνα