Νέα ενημέρωση αναβαθμίζει τη σειρά Samsung Galaxy Watch4.

Η Samsung Electronics Co., Ltd. ανακοίνωσε νέα ενημέρωση για τα Samsung Galaxy Watch4 και Watch4 Classic. Η εταιρεία αναδεικνύει έτσι τη δέσμευσή της να προσφέρει στους χρήστες τη δυνατότητα να επιτύχουν τους στόχους ευεξίας τους και να εκφράσουν το προσωπικό τους στυλ. Η νέα ενημέρωση περιλαμβάνει βελτιώσεις στις εφαρμογές ευεξίας και φυσικής κατάστασης, όπως η προηγμένη διαλειμματική προπόνηση, σχεδιασμένη για κάθε ποδηλάτη ή δρομέα, το νέο πρόγραμμα καθοδήγησης ύπνου και περισσότερα δεδομένα για τη σύνθεση του σώματος.Οι χρήστες του Samsung Galaxy Watch4 διαθέτουν πλέον ακόμη περισσότερους τρόπους προσαρμογής της εμφάνισης του smartwatch τους, με ανανεωμένα watch faces και μια νέα σειρά από κομψά λουράκια.«Κατανοώντας τις αυξανόμενες ανάγκες των χρηστών smartwatch, δεσμευόμαστε να οδηγήσουμε -με τη νέα μας ενημέρωση- την κοινότητα των χρηστών της σειράς Samsung Galaxy Watch σε μια καινούργια εμπειρία ευεξίας», δήλωσε ο Janghyun Yoon, Πρόεδρος και Επικεφαλής Software Platform στο Mobile eXperience Business της Samsung Electronics. «Είμαστε ενθουσιασμένοι που θα συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια, που αποτελεί μέρος της ευρύτερης πρωτοβουλίας μας να επαναπροσδιορίσουμε την ολιστική ευεξία μέσω διευρυμένων εμπειριών και νέων καινοτομιών».Η τελευταία ενημέρωση της λειτουργίας body composition δίνει στους χρήστες ακόμη περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο της υγείας τους. Παράλληλα, η νέα λειτουργία διαλειμματικής άσκησης της Samsung για δρομείς και ποδηλάτες, επιτρέπει στους χρήστες να προκαθορίζουν τη διάρκεια, την απόσταση και τον αριθμό σετ κατά την προπόνησή τους, είτε στοχεύουν σε απλή δραστηριότητα είτε προπονούνται για έναν αγώνα. Με αυτή τη λειτουργία, το Samsung Galaxy Watch4 προτείνει στους χρήστες μια προπόνηση προσαρμοσμένης έντασης, εναλλάσσοντας ασκήσεις υψηλής και χαμηλής έντασης για αποτελεσματική και στοχευμένη προπόνηση, κάθε φορά.Στις προηγμένες δυνατότητες παρακολούθησης ύπνου του Samsung Galaxy Watch4 έρχεται να προστεθεί το νέο πρόγραμμα sleep coaching που βοηθά τους χρήστες να αναπτύξουν καλύτερες συνήθειες ύπνου.Παρακολουθώντας το μοτίβο ύπνου για επτά ημέρες και ολοκληρώνοντας δύο σχετικές έρευνες ύπνου, το πρόγραμμα αντιστοιχεί κάθε χρήστη με ένα από τα οκτώ σύμβολα (Sleep Symbols) που αντιπροσωπεύουν τον τύπο ύπνου του. Στη συνέχεια, εισάγει τον χρήστη σε ένα πρόγραμμα καθοδήγησης ύπνου, διάρκειας τεσσάρων έως πέντε εβδομάδων, που περιλαμβάνει αποστολές, λίστες ελέγχου, άρθρα σχετικά με τον ύπνο, καθοδήγηση διαλογισμού και χρήσιμα δεδομένα για την υποστήριξη των χρηστών που βρίσκονται σε διαδικασία βελτίωσης της ποιότητας του ύπνου τους.Ένα γαλήνιο και ήσυχο περιβάλλον είναι το κλειδί για έναν ξεκούραστο ύπνο. Το Samsung Galaxy Watch4 αναγνωρίζει πότε οι χρήστες κοιμούνται και απενεργοποιεί αυτόματα τα φώτα που συνδέονται με το Samsung SmartThings, για τη δημιουργία καλύτερων συνθηκών ύπνου.Σε συνδυασμό με την προηγμένη τεχνολογία BioActive Sensor και την εφαρμογή Samsung Health Monitor, το Samsung Galaxy Watch4 μετρά τόσο την αρτηριακή πίεση (BP) όσο και το ηλεκτροκαρδιογράφημα (ECG), επιτρέποντας στους χρήστες να παρακολουθούν την υγεία της καρδιάς τους κάθε στιγμή, οπουδήποτε και αν βρίσκονται. Από το 2020, η εφαρμογή Samsung Health Monitor είναι διαθέσιμη σε 43 αγορές παγκοσμίως, ενώ από το Μάρτιο επεκτείνεται σε έντεκα ακόμη αγορές.Μεγαλύτερη ποικιλία από λουράκια και watch facesΗ νέα ενημέρωση του Samsung Galaxy Watch4 βελτιώνει τη wearable εμπειρία με προσαρμόσιμα watch faces, περισσότερα χρώματα και γραμματοσειρές που αντανακλούν το προσωπικό στυλ του χρήστη.Το 2021, η Samsung και η Google παρουσίασαν το Wear OS™ Powered by Samsung που ανέπτυξαν από κοινού για την ομαλή σύνδεση μεταξύ των συσκευών Android και την απρόσκοπτη πρόσβαση σε περισσότερες εφαρμογές μέσω του Google Play, όπως Google Maps, Google Pay και YouTube Music. Σύντομα, μέσω μιας πρόσθετης ενημέρωσης, οι χρήστες θα μπορούν να μεταδίδουν μουσική μέσω Wi-Fi ή LTE από την εφαρμογή YouTube Music στο Samsung Galaxy Watch4 τους. Αυτό σημαίνει ότι οι χρήστες ακόμα και αν ξεχάσουν σπίτι το smartphone τους, έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν τους αγαπημένους τους καλλιτέχνες καθώς προπονούνται εν κινήσει.Επιπλέον, η εφαρμογή Google Assistant θα είναι διαθέσιμη στη σειρά Samsung Galaxy Watch4 τους επόμενους μήνες. Με πρόσβαση τόσο στο Bixby όσο και στο Google Assistant, οι χρήστες θα έχουν στη διάθεσή τους προηγμένες λειτουργίες φωνητικού βοηθού για να καλύψουν διάφορες ανάγκες τους.Οι χρήστες μπορούν πλέον να εγκαθιστούν τις αγαπημένες τους εφαρμογές smartphone στο Samsung Galaxy Watch4 τους κατά την αρχική ρύθμιση, εξασφαλίζοντας απρόσκοπτη και εξατομικευμένη εμπειρία σε όλες τις συσκευές από την πρώτη κιόλας χρήση.Η ενημέρωση λογισμικού Samsung Galaxy Watch4 θα είναι διαθέσιμη μέσω της εφαρμογής Galaxy Wearable για τα smartwatches Samsung Galaxy Watch4 και Samsung Galaxy Watch4 Classic από την ημέρα του Unpacked, στις 9 Φεβρουαρίου.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Galaxy Watch4 και το Galaxy Watch4 Classic, επισκεφθείτε το https://www.samsung.com/gr/watches/galaxy-watch/.