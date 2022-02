BAT Hellas: πρωτοποριακή ενέργεια βιώσιμης ανάπτυξης στήριξε περισσότερες από 1.600 οικογένειες και ανθρώπους σε ανάγκη

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Διπλασιάζοντας τα έσοδα από την πώληση των ρούχων μιας από τις πιο sustainable συλλογές που έχουν δημιουργηθεί, η ΒΑΤ Hellas προσέφερε σημαντική δωρεά στη Fabric Republic, στηρίζοντας περισσότερες από 1.600 οικογένειες και άνθρωποι που βρίσκονται σε ανάγκη. Ο οργανισμός Fabric Republic συλλέγει πλεονάζοντα ρουχισμό και του δίνει μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή, ανακυκλώνοντάς τον και επαναχρησιμοποιώντας τον, ενώ ταυτόχρονα, απασχολεί ανθρώπους που ανήκουν σε κοινωνικά ευάλωτες ομάδες. Μέσα από αυτήν τη δράση υπολογίζεται ότι έχουν αποκτήσει πρόσβαση σε καθαρό ρουχισμού 1.660 οικογένειες, πολίτες ευάλωτων κοινωνικά ομάδων αποκτούν εργασία, ενώ 1.160 κιλά ρούχων δεν καταλήγουν στις χωματερές και 7.750 κιλά διοξείδιο του άνθρακα δεν εκλύονται στο περιβάλλον.Τρεις καλλιτέχνες, η Βασιλική Ρούσσου (σχεδιάστρια), ο Σωτήρης Φωκέας (street artist) και ο Νίκος Ζήκος (φωτογράφος), συνέπραξαν και δημιούργησαν, στο πλαίσιο της ενέργειας “Support Art &more, powered by glo”, μια μοντέρνα συλλογή προϊόντων ρουχισμού με φιλικά προς το περιβάλλον υλικά, την οποία οι ενδιαφερόμενοι είχαν τη δυνατότητα να τη βρουν στο discoverglo.gr. «Από τη θεωρία της βιώσιμης ανάπτυξης, στην πράξη» θα μπορούσε να είναι το εναλλακτικό μότο αυτής της πρωτότυπης ενέργειας που εντάσσεται στις διαρκείς επενδύσεις που πραγματοποιεί η εταιρεία στην ελληνική οικονομία φέρνοντας σημαντικές καινοτομίες στην ελληνική αγορά, όπως το προϊόν θέρμανσης καπνού glo.Η δράση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, αφήνοντας ως απτό αποτύπωμα όχι μόνο αντικείμενα υψηλής αισθητικής και περιβαλλοντικής αξίας, αλλά και ένα σημαντικό ποσό που δόθηκε για καλό σκοπό. Η δημιουργία της sustainable fashion συλλογής υπενθύμισε ότι ο δρόμος της φροντίδας –με στόχο είτε το περιβάλλον είτε τον συνάνθρωπο– ανοίγει με δημιουργικές και στοχευμένες δράσεις προσφοράς. BAT Hellas είναι μια από τις κορυφαίες εταιρείες στην ελληνική αγορά, με σημαντική συνεισφορά στην ελληνική οικονομία και κοινωνία, υψηλές διακρίσεις σε θέματα απασχόλησης και έμφαση σε καινοτόμες πρωτοβουλίες. H BAT Hellas ανήκει στην British American Tobacco plc, έναν διεθνή Όμιλο που λειτουργεί από το 1902, απασχολεί περισσότερους από 53.000 εργαζόμενους και δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 180 αγορές. Η Ελλάδα έχει επιλεγεί ως περιφερειακό κέντρο και για το Ισραήλ, την Κύπρο και τη Μάλτα. Σκοπός του Ομίλου της ΒΑΤ είναι να δημιουργήσει ένα Καλύτερο Αύριο (A Better Tomorrow) στις περιοχές που δραστηριοποιείται.