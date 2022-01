Η LE MONDE κατέκτησε τον τίτλο «BEST SCHOOL OF THE YEAR 2022»

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

O Εκπαιδευτικός Όμιλος LE MONDE για μία ακόμη χρονιά ανακηρύχθηκε «Best School of the Υear» , στονΟ διαγωνισμός διοργανώθηκε με την υποστήριξη της WACS (Παγκόσμια Ομοσπονδία Αρχιμαγείρων), από το Chef’s Club και πραγματοποιήθηκε στις 14-16 Ιανουαρίου στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.Οι σπουδαστές της Σχολής LE MONDE κατέκτησαν συνολικά, εκ των οποίων 6 χρυσά και 1ασημένιο, καθώς και το κύπελλο Best Mediterranean School of the year 2022.Η κριτική επιτροπή αποτελούνταν από διακεκριμένους Chefs, πιστοποιημένους από την WACS (Παγκόσμια Ομοσπονδία Αρχιμαγείρων). Οι διαγωνιζόμενοι αξιολογήθηκαν με βάση διεθνή κριτήρια που αφορούσαν όλα τα στάδια παρασκευής, καθώς και το τελικό γευστικό και αισθητικό αποτέλεσμα του κάθε πιάτου. Η κριτική επιτροπή κατέληξε στα αποτελέσματα χρησιμοποιώντας το αδιάβλητο πρωτόκολλο βαθμολογίας που χρησιμοποιείται σε όλους τους διεθνείς διαγωνισμούς.Αναλυτικά τα μετάλλια:Mediterranean school of the year-Σπουδαστές: Θοδωρής Κωστόπουλος, Μιχάλης Πλεμμένος, Φώτης Λόλας, Ολίνα Μπαλωμένου-Chef Coaches: Μιχάλης Νουρλόγλου, Γιώργος Γογόπουλος, Κωνσταντίνος ΧολέβαςΈκθεμα σοκολάτας-Σπουδαστές: Ομαδικό έργο των τμημάτων ΖΑΡ 12-13-Pastry Chef Coach: Κώστας ΠαπαδόπουλοςΓαμήλια Τούρτα-Σπουδαστές: Νικόλαος Τσαμάρης, Ελευθερία Βαγιάνα, Δέσποινα Παναγάκου, Μαίρη Γιαννισοπούλου-Pastry Chef Coach: Γιώργος ΠότσηςΘεματική τούρτα-Σπουδαστές: Σταμάτης Σταμούλος, Ιωάννα Παπασπήλιου-Pastry Chef Coach: Μαρίνος ΚοσμάςΨάρια & Θαλασσινά-Σπουδαστές: Christian Gjoka, Άγγελος Γληγόρης (ατομική συμμετοχή)-Chef Coach: Άλκης ΤσεμπερλίδηςΚοτόπουλο-Σπουδαστές: Πάνος Καρτσωνάκης, Τάσος Καραφυλίδης (ατομική συμμετοχή)-Chef Coach: Άλκης ΤσεμπερλίδηςBlack box-Σπουδαστές: Ελένη Γιαχνή, Ζαφείρα – Βιργινία Βεντούρη-Chef Coach: Άλκης ΤσεμπερλίδηςΤον συντονισμό της αποστολής είχαν οι επικεφαλής των τομέων μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής της Σχολής, κύριοι Μάκης Καλόσακας, Κωνσταντίνος Χολέβας, Χάρης Ψιλόπουλος.