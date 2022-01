Novibet: Τρεις χρυσές διακρίσεις στα Εθνικά Βραβεία Εξυπηρέτησης Πελατών 2021

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Η διοργάνωση των βραβείων και η αξιολόγηση των υποψηφίων διενεργήθηκε από το Ελληνικό Ινστιτούτο Εξυπηρέτησης Πελατών (ΕΙΕΠ) και ανέδειξε τη Novibet στην κορυφαία θέση σε τρεις κατηγορίες, αναγνωρίζοντας εμφατικά τη στρατηγική επικέντρωση της εταιρείας στην εξυπηρέτηση των πελατών.Η Novibet κατέκτησε τα τρία χρυσά βραβεία από τις δώδεκα συνολικά κατηγορίες βραβείων της διοργάνωσης, διαμορφώνοντας μια χρονιά «σταθμό» για τον θεσμό, καθώς αποτέλεσε την πρώτη εταιρεία διαδικτυακού παιχνιδιού που βραβεύεται με πολλαπλές διακρίσεις, ανοίγοντας τον δρόμο και για άλλες εταιρείες του κλάδου, σε μία περίοδο που οι απαιτήσεις των πελατών αυξάνονται διαρκώς.Συγκεκριμένα, οι χρυσές διακρίσεις που απέσπασε η Novibet ανά κατηγορία ήταν:• Καλύτερος Συνδυασμός Διαύλων Εξυπηρέτησης Πελάτη (Best omni-channel customer service)• Καλύτερη Εξυπηρέτηση σε Διαδικτυακό Κατάστημα (Best Online Customer Service (e-shop)• Ειδικό Βραβείο: Customer Experience Game-changer of the year (Ομάδα)Ο Κωνσταντίντος Ανδρής, Chief Operations Officer στη Novibet, σημείωσε σχετικά: «Οι πολλαπλές αυτές διακρίσεις αριστείας που η Novibet απέσπασε στα Εθνικά Βραβεία Εξυπηρέτησης Πελατών αποδίδουν μια επιπλέον «πρωτιά» - αυτή της πρώτης εταιρείας που δραστηριοποιείται ειδικά στο online gaming και διακρίνεται στα βραβεία εξυπηρέτησης πελατών. Οι διακρίσεις αυτές αποτελούν περίτρανη, αδιαμφισβήτητη αναγνώριση της προτεραιότητας που θέτει η Novibet στη σημασία της ικανοποίησης του πελάτη. Η εταιρεία μας είναι ένας σύγχρονος οργανισμός, με ανθρωποκεντρική κουλτούρα και αίσθηση ευθύνης απέναντι στα μέλη της και την κοινωνία. Ένα ακόμα, όμως, από τα χαρακτηριστικά που την κάνουν να ξεχωρίζει είναι η πελατοκεντρική προσέγγιση ως αναπόσπαστο μέρος του dna της. Στο πλαίσιο αυτό, η εξυπηρέτηση γίνεται αντιληπτή από τον οργανισμό ως κομβική για τη συνολική εμπειρία πελάτη και δεν επιδέχεται κανένα ημίμετρο, καμία έκπτωση, καμία διαπραγμάτευση. Στον απόηχο αυτών των βραβείων, αισθάνομαι συγκίνηση και μεγάλη χαρά για την ομάδα μας και όσα έχει καταφέρει. Τα συγχαρητήρια μου για αυτές τις βραβεύσεις αποδίδονται στους 163 εργαζομένους του Customer Support! Συγχαίρουμε, φυσικά, από καρδιάς και καθεμιά από τις υπόλοιπες υποψήφιες εταιρείες».Η Ρομίνα Πάλλη, Director of Customer Support στη Novibet, δήλωσε σχετικά: «Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ικανοποίηση από το να διαπιστώνεις καθημερινά πόσο άψογα εργάζεται μια ομάδα και να αντιλαμβάνεσαι το ανώτατο επίπεδο της ποιότητας υπηρεσιών που προσφέρει στον πελάτη. Για όλους εμάς εδώ στη Novibet η τριπλή αυτή διάκριση στα Εθνικά Βραβεία Εξυπηρέτησης Πελατών φέρνει μεγάλη χαρά αλλά δεν αποτελεί έκπληξη. Η αύξηση της ικανοποίησης πελάτη, ο πολλαπλασιασμός της βάσης πελατών, η αύξηση των νέων εγγραφών είναι μόνο λίγοι από τους πολλούς στόχους στους οποίους διαπρέπει το πολυπληθές τμήμα εξυπηρέτησης πελατών στη Novibet, επιβεβαιώνοντας πως η πραγματική και ουσιαστική επένδυση στην εμπειρία των χρηστών επιβραβεύεται με κάθε τρόπο».Ο αναγνωρισμένος θεσμός των Εθνικών Βραβείων Εξυπηρέτησης Πελατών της ΕΙΕΠ, κατ’ αντιστοιχία με τις πρακτικές σε όλη την Ευρώπη, επιβραβεύει και προβάλλει σε ετήσια βάση καινοτόμες και εξαιρετικές πρακτικές, που χρησιμοποιούνται στην εξυπηρέτηση του πελάτη και συμβάλλουν στην καλύτερη εμπειρία του, με στόχο τη δημιουργία και τη διάχυση εξειδικευμένης γνώσης καθώς και την επιβράβευση των καλύτερων στελεχών στην εξυπηρέτηση πελατών ανά κλάδο και επίπεδο.21+| ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ: ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.