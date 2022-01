Πραγματοποιήστε κλήσεις και στείλτε γραπτά μηνύματα από το Venu 2 Plus, το smartwatch με GPS για παρακολούθηση της υγείας και της φυσικής κατάστασης από την Garmin

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

, λάτρης των σπορ αλλά και του δραστήριου τροπου ζωής,που επιτρέπει στους χρήστες να απαντάνε στις κλήσεις και να χρησιμοποιούν τον Voice Assistant του συμβατού τους smartwatch για να στέλνουν γραπτά μηνύματα, να κάνουν ερωτήσεις και πολλά ακόμα.Αυτές οι ικανότητες διασύνδεσης εμπλουτίζουν τις ολοκληρωμένες μας λειτουργίες υγείας, ευεξίας και φυσικής κατάστασης Garmin που ήδη υπάρχουν στην σειρά Venu 2 όπως η βαθμολογία του ύπνου με λεπτομέρειες, η καταγραφή του στρες, η παρακολούθηση της ενέργειας, το Pulse Ox1, οι λειτουργίες για την υγεία της γυναίκας και μία πληθώρα επιλογών προπόνησης και ασκήσεων. Με την φωτεινή AMOLED οθόνη του και την αυτονομία μπαταρίας που φτάνει μέχρι και τις 9 μέρες, το Venu 2 Plus είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την ευεξία και την ευζωία.«Η Garmin απάντησε κυριολεκτικά στην κλήση για προσθήκη στην συσκευή φωνητικών δυνατοτήτων στο νέο Venu smartwatch»,«Για τον καταναλωτή με έναν δραστήριο τρόπο ζωής, η δυνατότητα εκτέλεσης πολλαπλών δραστηριοτήτων είναι απαραίτητη και τώρα οι καταναλωτές της Garmin έχουν τη δυνατότητα να απαντήσουν σε μια κλήση ή να στείλουν ένα γραπτό μήνυμα χωρίς να ψάχνουν στην τσέπη ή στην τσάντα τους».Δείτε τι νέο υπάρχει στο Venu 2 Plus:: Πραγματοποιήστε και απαντήστε σε τηλεφωνικές κλήσεις με το πάτημα ενός κουμπιού.: Διαθέτοντας συμβατότητα με Siri, Google Assistant ή Bixby, οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν το voice assistant του smartphone τους για να στείλουν μηνύματα, να κάνουν ερωτήσεις, να ελέγχουν συμβατές έξυπνες οικιακές συσκευές και πολλά ακόμα.Το Venu 2 Plus εμβαθύνει στην ευζωία μέσα από το μεγαλύτερο εύρος διαθέσιμων λειτουργειών παρακολούθησης της υγείας 24/7. Αυτό περιλαμβάνει καρδιακούς παλμούς, εξελιγμένη παρακολούθηση ύπνου, ασκήσεις αναπνοών, ηλικία φυσικής κατάστασης, αναπνοή, παλμικό οξύμετρο, ολοήμερη παρακολούθηση στρες, ενυδάτωση και παρακολούθηση υγείας για τη γυναίκα (παρακολούθηση έμμηνου κύκλου και εγκυμοσύνης).Η λειτουργία παρακολούθησης ενέργειας Body BatteryTM δείχνει στους χρήστες πόσο φορτισμένο είναι το σώμα τους καθώς και το πόσο τους εξαντλεί το στρες και η άσκηση. Η λειτουργία Health SnapshotTM παίρνει μια δίλεπτη μέτρηση των σημαντικών στατιστικών της υγείας και δημιουργεί μια αναφορά που ο χρήστης μπορεί να μοιραστεί και με τον γιατρό του, ένα εξαιρετικό εργαλείο για να καταγράφετε δεδομένα φυσιολογίας οποτεδήποτε νιώθετε εκτός των φυσιολογικών σας ορίων.Το Venu 2 Plus διαθέτει όλες τις λειτουργίες φυσικής κατάστασης που είδαμε πρόσφατα στην σειρά Venu 2 περιλαμβανομένων 25+ ενσωματωμένων αθλητικών εφαρμογών εσωτερικού χώρου και εξωτερικού με GPS, με λίστα αγαπημένων που περιλαμβάνει περπάτημα, τρέξιμο, HIIT, ποδηλασία, κολύμβηση σε πισίνα, Pilates, γιόγκα, αναρρίχηση σε εσωτερικό χώρο, πεζοπορία, εξελιγμένη προπόνηση ενδυνάμωσης με γραφική απεικόνιση των μυών που γυμνάστηκαν, ασκήσεις με κινούμενα γραφικά και άλλα.Το Venu 2 Plus σας δίνει όλα τα απαραίτητα στον καρπό με ενσωματωμένη μουσική (λήψη μέχρι 650 τραγουδιών, συμπεριλαμβανομένων λιστών από Spotify, Amazon Music, και Deezer4), ανέπαφες πληρωμές5 Garmin Pay™, έξυπνες ειδοποιήσεις για κλήσεις, γραπτά μηνύματα, υπενθυμίσεις ημερολογίου, ενημερώσεις από μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ειδήσεις και πολλά άλλα3. Εξατομικεύστε το Venu 2 Plus με εφαρμογές, εμφανίσεις ώρας και διάφορα άλλα διαθέσιμα στο κατάστημα Connect IQ. Σε αντίθεση με άλλα smartwatch το Venu 2 Plus μπορεί να συνδεθεί τόσο με smartphone Android ή Apple®. Όταν είναι συνδεδεμένο με συμβατό smartphone μπορεί να στείλει την τοποθεσία σας στην επαφή που θα ορίσετε αν παραστεί ανάγκη.-Το Venu 2 Plus διατίθεται σε 3 χρωματικούς συνδυασμούς με πλαίσιο στα 43 χιλ., στεφάνη και στοιχεία από ανοξείδωτο ατσάλι και ένα άνετο λουράκι σιλικόνης quick release στα 20 χιλ.-Η οθόνη του είναι αφής κατασκευασμένη από ανθεκτικό Corning Gorilla Glass® 3, AMOLED, με επιλογή λειτουργίας πάντα ενεργοποιημένη.-Εντυπωσιακή αυτονομία μέχρι 9 ημέρες σε λειτουργία smartwatch και μέχρι 8 ώρες σε λειτουργία GPS με μουσική.-Η ταχεία φόρτιση της μπαταριάς μέσα σε 10 λεπτά μπορεί να δώσει μέχρι και 1 μέρα παραπάνω αυτονομία στην λειτουργία smartwatch και μέχρι μια ώρα στην λειτουργία GPS με μουσική.Το Venu 2 Plus έχει προτεινόμενη λιανική τιμή στα 449.9 € και είναι διαθέσιμο από 4 Ιανουαρίου σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες και στα εξειδικευμένα καταστήματα ρολογιών.