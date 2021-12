Η πρωτοβουλία Live A Legacy επιστρέφει για 4η συνεχόμενη χρονιά, στοχεύοντας στην επαγγελματική ενδυνάμωση των γυναικών

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

26 Νοεμβρίου 2021 – Η επιτυχημένη πρωτοβουλία Live A Legacy από τη Mastercard και το Women On Top με στόχο τη γυναικεία ενδυνάμωση στον επαγγελματικό χώρο, επιστρέφει για 4η συνεχόμενη χρονιά, το Σάββατο 11 και την Κυριακή 12 Δεκεμβρίου 2021. Όπως και πέρυσι, η δομή της εκδήλωσης προσαρμόζεται στις απαιτήσεις των συνθηκών και μεταφέρεται στο online περιβάλλον μέσα από τη νέα, ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα livealegacy.gr.Για μια ακόμα χρονιά, καταξιωμένοι επαγγελματίες από την Ελλάδα και το εξωτερικό μοιράζονται την επαγγελματική τους πορεία μιλούν για τα εμπόδια και τις προκλήσεις που συνάντησαν κατά τη διάρκεια της καριέρας τους, αλλά και τις πρακτικές που ακολούθησαν προκειμένου να κατακτήσουν τους στόχους τους και να συμβάλλουν στην ισότητα των δύο φύλων στον εργασιακό χώρο.Φέτος, η διήμερη εκδήλωση εστιάζει σε μία διαφορετική θεματική κάθε ημέρα. Το Σάββατο 11 Δεκεμβρίου, στόχος των ομιλιών είναι να γίνουν πηγή έμπνευσης για κάθε συμμετέχουσα που ονειρεύεται να χτίσει μία επαγγελματική καριέρα με σωστές βάσεις. Επιχειρηματίες, αθλήτριες, αλλά και επαγγελματίες από τον χώρο της τεχνολογίας και των επιστημών συμπληρώνουν την ατζέντα της πρώτης ημέρας και συζητούν για τη γυναικεία ενδυνάμωση στον εργασιακό χώρο, προσεγγίζοντας το θέμα από πολλαπλές οπτικές.Τη δεύτερη ημέρα της εκδήλωσης, Κυριακή 12 Δεκεμβρίου, το λόγο παίρνουν ομιλητές που έχουν καταφέρει, μέσα από την επαγγελματική τους πορεία και το έργο τους, να περάσουν το δικό τους μήνυμα σχετικά με τη διαφορετικότητα και την ισότητα, συνδράμοντας με τον τρόπο τους σε ένα καλύτερο αύριο χωρίς έμφυλες ανισότητες.Όπως κάθε χρονιά, τα Speed Training και Speed Mentoring Sessions δεν θα μπορούσαν να λείπουν από την ατζέντα του Live A Legacy. Εμπλουτισμένα με νέες θεματολογίες, και υπό την καθοδήγηση καταξιωμένων επαγγελματιών, στοχεύουν στο να εφοδιάσουν τις συμμετέχουσες με τα κατάλληλα εργαλεία, ώστε να φτάσουν όσο πιο κοντά γίνεται στους στόχους τους, καθώς και να τους προσφέρουν χρήσιμες συμβουλές, ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις που μπορεί να αντιμετωπίσουν, σε οποιονδήποτε επαγγελματικό χώρο.Παράλληλα, όσες επιθυμούν να κάνουν ένα δυναμικό επαγγελματικό ξεκίνημα, έχουν και φέτος τη δυνατότητα να διεκδικήσουν μια από τις θέσεις έμμισθης πρακτικής άσκησης που προσφέρονται στο πλαίσιο του Live a Legacy από τη Mastercard, μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες τεχνολογίας παγκοσμίως, καθώς και από εταιρίες που ανήκουν στο δίκτυο συνεργατών της.Επιπλέον, και για 3η συνεχόμενη χρονιά, το Live a Legacy Mentoring Program δίνει την ευκαιρία σε 50 γυναίκες να διεκδικήσουν εξάμηνες υποτροφίες mentoring, μέσα από το δίκτυο του Women On Top.Τέλος, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Live A Legacy, η Mastercard μαζί με το Women On Top και την Focus Bari διεξήγαγαν έρευνα σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στα πρώτα τους επαγγελματικά βήματα. Στην έρευνα, που πραγματοποιήθηκε το φθινόπωρο του 2021, συμμετείχαν 450 γυναίκες, ηλικίας 22-35 ετών, από όλη την Ελλάδα.Τα αποτελέσματα αποκαλύπτουν, μεταξύ άλλων, ότι:Mόνο το 18% των συμμετεχουσών στην έρευνα, θεωρεί ότι γυναίκες και άντρες απολαμβάνουν ισότιμη αντιμετώπιση στη δουλειά τους στις μέρες μας.To ποσοστό 45% πιστεύουν ότι, λόγω του φύλου τους, δεν έχουν τις ίδιες επαγγελματικές ευκαιρίες με τους άντρες, ακόμα και όταν έχουν αντίστοιχες ικανότητες.5 στις 10 δήλωσαν ότι έχουν αντιμετωπίσει συμπεριφορές διάκρισης στο εργασιακό τους περιβάλλον, οι πιο συχνές από τις οποίες είναι το mansplaining και το bullying, οι άμεσες και έμμεσες διακρίσεις υπέρ των ανδρών, καθώς και η εργασιακή απόρριψη εξαιτίας εγκυμοσύνης ή μητρότητας.Μπορείτε να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα και το περιεχόμενο της εκδήλωσης, στο livealegacy.gr, καθώς και να κάνετε την εγγραφή σας για να έχετε τη δυνατότητα να συμμετέχετε ενεργά στο φετινό Live A Legacy και τις δράσεις του.Η Λουκία Χωραφά, Head of Marketing & Communications της Mastercard, για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα δήλωσε σχετικά: «Η διοργάνωση του Live A Legacy για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, είναι κάτι που μας γεμίζει με χαρά και υπερηφάνεια. Αισθανόμαστε και λειτουργούμε με την ίδια όρεξη, δημιουργικότητα και πάθος, όπως πριν τέσσερα χρόνια, τότε που κάναμε την αρχή για αυτή την πραγματικά ξεχωριστή ενέργεια. Για όλους εμάς στη Mastercard, η γυναικεία ενδυνάμωση στον επαγγελματικό χώρο, είναι ένα θέμα που βρίσκεται πολύ ψηλά στις προτεραιότητες μας και αποτελεί μια πρωτοβουλία ανεκτίμητης αξίας.»Η Πηνελόπη Θεοδωρακάκου, συνιδρύτρια του Women On Top, ανέφερε πως: «Είμαστε πολύ χαρούμενες που για 4η συνεχόμενη χρονιά έχουμε την ευκαιρία, μέσω της πρωτοβουλίας Live a Legacy, να μοιραστούμε με ακόμη περισσότερες γυναίκες ιστορίες έμπνευσης, γνώσεις και πρακτικά εργαλεία για την επαγγελματική και προσωπική τους ενδυνάμωση, σε μια χρονική συγκυρία, που όπως αναδύθηκε και από την έρευνα του Live A Legacy, οι γυναίκες αντιμετωπίζουν πολλαπλές προκλήσεις, τόσο στα πρώτα τους επαγγελματικά βήματα, όσο και στην μετέπειτα εργασιακή τους πορεία.»