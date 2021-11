Το 5G ασθενοφόρο που κερδίζει τα πιο κρίσιμα λεπτά

Χάρη στον ειδικό εξοπλισμό, ιατρός και διασώστης επικοινωνούσαν σε πραγματικό χρόνο μέσω COSMOTE 5G, σαν να βρισκόταν ο ιατρός μέσα στο ασθενοφόρο

Η εφαρμογή περιελάμβανε την απομακρυσμένη εξέταση ασθενή μέσω COSMOTE 5G, από γιατρό στο Παράρτημα ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης, κατά τα κρίσιμα λεπτά της διακομιδής του με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που βρισκόταν στον προαύλιο χώρο του ΕΚΠΑ.

Ο Chief Officer Τεχνολογίας και Λειτουργιών Ομίλου ΟΤΕ κ. Στέφανος Θεοχαρόπουλος





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Το πρώτο 5G ασθενοφόρο στην Ελλάδα, παρουσίασε η COSMOTE σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ και την Ericsson, σε μια εφαρμογή που έδειξε στην πράξη τον τρόπο με τον οποίο τα δίκτυα πέμπτης γενιάς θα συμβάλλουν στη ραγδαία εξέλιξη της ιατρικής και την αναβάθμιση των υπηρεσιών Υγείας. Η εφαρμογή περιελάμβανε την απομακρυσμένη εξέταση ασθενή μέσω COSMOTE 5G, από γιατρό στο Παράρτημα ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης, κατά τα κρίσιμα λεπτά της διακομιδής του με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που βρισκόταν στον προαύλιο χώρο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το EΚΠΑ έχει σημαντική συνεισφορά στην ανάπτυξη υποδομών και εφαρμογών 5G και μακρόχρονη συνεργασία με την COSMOTE σε ερευνητικά έργα.Κατά την πιλοτική εφαρμογή, πραγματοποιήθηκε προσομοίωση διακομιδής ασθενούς σε νοσοκομείο, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Σε νοσοκομείο και ασθενοφόρο είχε εγκατασταθεί 5G εξοπλισμός, που αξιοποιούσε την ειδική υποδομή 5GSA, που δημιουργήθηκε από την COSMOTE και το DT Group σε συνεργασία με την Ericsson και επέτρεπε την εντυπωσιακά χαμηλή απόκριση δικτύου (latency). Ο διασώστης του ΕΚΑΒ είχε στη διάθεσή του στο ασθενοφόρο συσκευή υπερήχων, απτικό γάντι με αισθητήρες, οθόνη και ακουστικά για εικόνα και ήχο υψηλής ευκρίνειας. Από την πλευρά του, ο ιατρός νοσοκομείου στη Θεσσαλονίκη, είχε στη διάθεσή του οθόνη, ακουστικά, καθώς και έναν ειδικό χειριστήριο-joystick, που έστελνε σήμα στους αισθητήρες του γαντιού του διασώστη. Ο διασώστης ξεκίνησε την εξέταση του ασθενούς, κατά τη διακομιδή του, φορώντας το γάντι και κρατώντας την κεφαλή υπερήχου. O γιατρός, κουνώντας το χειριστήριο, μπορούσε να καθοδηγεί το χέρι του διασώστη, σαν να εξέταζε ο ίδιος τον ασθενή μέσα στο ασθενοφόρο. Η επικοινωνία χειριστηρίου-γαντιού, η μεταφορά εικόνα και ήχου, καθώς και των ενδείξεων του οργάνου υπερήχων, γίνονταν σε πραγματικό χρόνο μέσω COSMOTE 5G, σε απόλυτο συγχρονισμό και χωρίς καμία καθυστέρηση.Το πιλοτικό 5G use case έδειξε στην πράξη πώς μπορεί να επιτευχθεί η ταχύτατη διάγνωση ενός ασθενή πριν ακόμη φτάσει στο νοσοκομείο, κερδίζοντας πολύτιμο χρόνο για τη θεραπεία του. Ταυτόχρονα, έδειξε πώς θα λειτουργούν οι καινοτόμες εφαρμογές του μέλλοντος που απαιτούν σχεδόν μηδενικό χρόνο απόκρισης δικτύου (latency), όπως αυτόνομη οδήγηση, αυτοματοποιημένη βιομηχανική παραγωγή Industry 4.0 κ.ά., που θα προσφέρει το 5G τα επόμενα χρόνια.Την πιλοτική εφαρμογή παρακολούθησαν σε ζωντανή μετάδοση στο αμφιθέατρο του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών, μέλη ΔΕΠ του ΕΚΠΑ και προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, παρουσία του πρύτανη καθηγητή Μ. Α. Δημόπουλου, του Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας, καθηγητή Ε. Πικουλή, του Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών, καθηγητή Ι. Εμμανουήλ και του Προέδρου του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, καθηγητή Γ. Κουρουπέτρογλου. Το ΕΚΠΑ συμβάλει στη διασύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας μέσα από μια σειρά δράσεων, όπως οι κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας, και έχει μακρόχρονη στρατηγική συνεργασία με την COSMOTE σε ερευνητικά έργα και υποδομές 5G. Οι ερευνητικές ομάδες του ΕΚΠΑ έχουν εμπλακεί στην έρευνα για το 5G από το 2011.Έχοντας παρακολουθήσει την πιλοτική εφαρμογή 5G μαζί με τα άλλα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθ. Μελέτιος-Αθανάσιος Δημόπουλος δήλωσε: «Το Πανεπιστήμιο Αθηνών με πλέον των 184 ετών προσφορά έχει σήμερα ισχυρό αποτύπωμα και σε θέματα έρευνας αιχμής με διεθνείς συνεργασίες με πολλά πανεπιστήμια, καθώς και με εταιρείες τεχνολογίας αιχμής, όπως η COSMOTE. Οι ερευνητικές ομάδες του ΕΚΠΑ έχουν εμπλακεί στην έρευνα για τo 5G απο το 2011 και συμμετείχαν στο πρώτο Ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο για το 5G, το METIS, με συντονιστή την Ericsson που συνέβαλε καταλυτικά στην προδιαγραφή του συστήματος 5G. Η σημερινή επίδειξη συνδράμει στον εμπλουτισμό των καινοτόμων εφαρμογών που μπορούν να υποστηρίξουν οι νέες γενιές κινητών επικοινωνιών και που καθίστανται πολύ σημαντικές για την κοινωνία. Η περίπτωση χρήσης για τον τομέα της υγείας που επεκτείνει τις μέχρι σήμερα δυνατότητες της τηλεϊατρικής αποσκοπεί στην εγκαιρότερη διάγνωση και προσδιορισμό της θεραπείας ασθενών τόσο σε απομακρυσμένες περιοχές, όσο και σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης που ο χρόνος απόκρισης και αντιμετώπισης του ασθενούς μπορεί να είναι καταλυτικής σημασίας.»«Πλέον οι νέες ψηφιακές τεχνολογίες στο χώρο της επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας αποτελούν αναγκαιότητα, τόσο για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των υγειονομικών στελεχών όσο και για τη παροχή υπηρεσιών δωρεάν δημόσιας υγείας για όλους τους ασθενείς. Η πιλοτική εφαρμογή του ασθενοφόρου με τεχνολογία 5G, θέτει τις βάσεις για τη μετεξέλιξη του ΕΚΑΒ σε μία υπηρεσία πρότυπο στα standards αντίστοιχων υπηρεσιών του επείγοντος του Εξωτερικού. Ο Διασώστης, που είναι ο βασικός πρωταγωνιστής στην αντιμετώπιση του επείγοντος περιστατικού, με τη χρήση της τεχνολογίας 5G, αποκτά όλα τα εχέγγυα που θα του δώσουν τη δυνατότητα της βέλτιστης επιχειρησιακής ετοιμότητας ώστε να ανταπεξέλθει στο ομολογουμένως δύσκολο καθημερινό έργο του», δήλωσε ο Πρόεδρος του ΕΚΑΒ, κ. Νικόλαος Παπαευσταθίου.Ο Chief Officer Τεχνολογίας και Λειτουργιών Ομίλου ΟΤΕ, κ. Στέφανος Θεοχαρόπουλος, δήλωσε σχετικά: «Η COSMOTE έφερε πρώτη στην Ελλάδα το μέλλον των τηλεπικοινωνιών, το 5G. Δεν σταματάμε εδώ. Προετοιμαζόμαστε εντατικά για την επόμενη μέρα των δικτύων πέμπτης γενιάς. Τα επόμενα χρόνια, καινοτόμες εφαρμογές τηλεϊατρικής, που αξιοποιούν το σχεδόν μηδενικό χρόνο απόκρισης του 5G, θα βελτιώσουν σημαντικά τις υπηρεσίες Υγείας που απολαμβάνουμε και κατ’ επέκταση την ποιότητα ζωής μας. Μέσα από την έρευνα και την ανάπτυξη, παραμένουμε στην αιχμή της τεχνολογίας, φτιάχνοντας έναν κόσμο, καλύτερο για όλους».Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Ericsson Hellas κ. Γεώργιος Παππάς σημείωσε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι από τις τεράστιες δυνατότητες της τεχνολογίας 5G και από το πώς μπορεί να συμβάλει στον μετασχηματισμό της υγειονομικής περίθαλψης στο εγγύς μέλλον. Πιστεύουμε ότι έχει τη δυνατότητα να οδηγήσει σε πιο αποτελεσματική χρήση των πόρων της υγειονομικής περίθαλψης, ιδίως όσον αφορά την εξ αποστάσεως διάγνωση.»Το COSMOTE 5G είναι το μεγαλύτερο 5G δίκτυο στη χώρα με πανελλαδική πληθυσμιακή κάλυψη που έχει ήδη ξεπεράσει το 50%. Σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη η κάλυψη έχει ήδη φθάσει στο 97% και 90% αντίστοιχα, ενώ, σε συγκεκριμένες περιοχές, οι μέγιστες ταχύτητες του COSMOTE 5G ξεπερνούν το 1Gbps. Το δίκτυο συνεχίζει να αναπτύσσεται δυναμικά, με στόχο το 60% πανελλαδικής πληθυσμιακής κάλυψης μέχρι το τέλος της χρονιάς.Το COSMOTE GIGASPEED NETWORK διαμορφώνει τις υποδομές που οδηγούν την Ελλάδα στο μέλλον. Με τεχνολογίες αιχμής, όπως το 5G και το Fiber to the Home, το COSMOTE GIGASPEED NETWORK ανταποκρίνεται στις ανάγκες της νέας ψηφιακής εποχής, ανοίγοντας απεριόριστες δυνατότητες και συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός κόσμου καλύτερου για όλους. Έχοντας δεσμευτεί να ηγηθεί του ψηφιακού μετασχηματισμού, ο Όμιλος ΟΤΕ είναι ο μεγαλύτερος επενδυτής σε νέες τεχνολογίες και υποδομές στην Ελλάδα. Με περίπου €5 δισ. επενδύσεις την περασμένη δεκαετία και με επενδυτικό πλάνο ύψους €2 δισ. για την τρέχουσα τετραετία, δημιουργεί τις υποδομές για την Κοινωνία των Gigabit.