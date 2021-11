Zero Waste Future: Νέο ρεκόρ και καινούργιος «σταθμός» για την κοινωνική πλατφόρμα της Coca-Cola στην Ελλάδα

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Όλα ξεκίνησαν το 2018, όταν ο James Quincey, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της The Coca-Cola Company ανακοίνωσε το παγκόσμιο όραμα της εταιρείας. Έκτοτε, η Coca-Cola στην Ελλάδα έχει κάνει σημαντικά βήματα προς την επίτευξη αυτού του στόχου, με «όχημα» συνεργατικές δράσεις και πρωτοβουλίες και ηαποτελεί ένα από αυτά τα «οχήματα».Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που ξεκίνησε από την πόλη της Θεσσαλονίκης το 2018, κι έκτοτε έχει ταξιδέψει σε 24 περιοχές σε όλη την Ελλάδα, προσκαλώντας τους πολίτες και τις τοπικές επιχειρήσεις να υιοθετήσουν μία Zero Waste φιλοσοφία και τρόπο ζωής.Πρόσφατα, τοδιεύρυνε το πεδίο δράσης του στον αστικό ιστό, με αφετηρία το Γκάζι στην Αθήνα, όπου σημείωσε εξαιρετικά αποτελέσματα και σημαντική ανταπόκριση. Επόμενος σταθμός του προγράμματος είναι ηκαι, μετην προαγωγή στην πράξη των αρχών της υπεύθυνης ανακύκλωσης και της κυκλικής οικονομίας στον αστικό ιστό.Για την πραγματοποίηση του προγράμματος, η Coca-Cola προχώρησε σεμε τον Δήμο Αθηναίων, την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης (ΟΕΑ) και την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ), με την υποστήριξη του Ιδρύματος της Coca-Cola (The Coca-Cola Foundation).Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει την τοποθέτηση ειδικών κάδων τεσσάρων χωριστών ρευμάτων για την απόρριψη πλαστικών μπουκαλιών (PET), χάρτινων, μεταλλικών και άλλων πλαστικών υλικών και συσκευασιών στην περιοχή, με στόχο την αύξηση των ποσοστών ανακύκλωσης. Παράλληλα, οι τοπικές επιχειρήσεις καφεστίασης και φιλοξενίας θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα και να εκπαιδευτούν σε θέματα υπεύθυνης διαχείρισης απορριμμάτων, μέσα από digital sessions και διάθεση ειδικού εξοπλισμού. Επιπλέον, από τις αρχές Δεκεμβρίου και για περίπου έξι μήνες, οι κάτοικοι του Δήμου Αθηναίων, θα έχουν την ευκαιρία να εντοπίσουν το «πράσινο» όχημα της κοινωνικής πλατφόρμας, να ζυγίσουν τα ανακυκλώσιμα υλικά τους και να κερδίσουν εκπτωτικά κουπόνια, για να τα αξιοποιήσουν στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις του προγράμματος.Σήμερα, η κοινωνική πλατφόρματελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έχοντας καταγράψει εντυπωσιακά αποτελέσματα, μενα έχουν συλλεχθεί καινα έχουν ενημερωθεί και ευαισθητοποιηθεί. Παράλληλα, ήδη 400 επιχειρήσεις καφεστίασης έχουν εγγραφεί στο πρόγραμμα για να αποτελέσουν μέλη του 1ου Zero Waste Future Δικτύου στη χώρα μας.Το 2022, το πρόγραμμα αναμένεται να επεκταθεί και σε ακόμη περισσότερες πόλεις και τομείς της καθημερινότητας επιτυγχάνοντας την αύξηση των ποσοστών ανακύκλωσης μέσα από την εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση ακόμη περισσότερων πολιτών και επιχειρήσεων καφεστίασης.