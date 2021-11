Η Mastercard χορηγός του 62ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Αθήνα – 16 Νοεμβρίου 2021 – Η Mastercard για 3η συνεχή χρονιά ένωσε τις δυνάμεις της με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, το σημαντικότερο κινηματογραφικό θεσμό της χώρας, ο οποίος έχει γίνει σημείο αναφοράς στη Νοτιοανατολική Ευρώπη για τους ανερχόμενους καλλιτέχνες και τους λάτρεις του κινηματογράφου. Το 62ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκε από τις 4 έως τις 14 Νοεμβρίου, τόσο σε φυσικούς χώρους όσο και στο online περιβάλλον, μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας της διοργάνωσης.Η Mastercard, σταθερός αρωγός του θεσμού, μεταμόρφωσε και φέτος το εκδοτήριο του φεστιβάλ στην πλατεία Αριστοτέλους σε Cashless Point of Sale, όπου η αγορά των εισιτηρίων γινόταν αποκλειστικά με κάρτες πληρωμών, συμβάλλοντας έτσι στην εύκολη, γρήγορη και ασφαλή αγορά εισιτηρίων.Επιπλέον, οι κάτοχοι καρτών Mastercard®, με κάθε αγορά εισιτηρίου, από οποιοδήποτε ταμείο του Φεστιβάλ ή με online αγορά, είχαν τη δυνατότητα να συμμετέχουν αυτόματα στην κλήρωση, διεκδικώντας διπλές προσκλήσεις για επερχόμενες προβολές. Συγκεκριμένα, 300 τυχεροί είχαν την ευκαιρία να κερδίσουν μια από τις 200 φυσικές προσκλήσεις του Φεστιβάλ ή μια από τις 100, για τις online προβολές.Κατά τη διάρκεια της φετινής διοργάνωσης, οι θεατές είχαν τη δυνατότητα να απολαύσουν περίπου 200 ταινίες, εκ των οποίων 35 μεγάλου μήκους και 15 μικρού μήκους ελληνικές ταινίες, αλλά και πολλές ακόμα βραβευμένες και μη παραγωγές. Για πρώτη φορά φέτος, οι διαγωνιζόμενοι καλλιτέχνες έλαβαν μέρος σε τρία διεθνή διαγωνιστικά τμήματα και είχαν την ευκαιρία να διεκδικήσουν ακόμα περισσότερα βραβεία.Η Λουκία Χωραφά, Head of Marketing & Communications της Mastercard για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα δήλωσε σχετικά: «Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι και χαρούμενοι που για 3η συνεχόμενη συνεχή χρονιά στηρίξαμε το 62ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, τον σημαντικότερο κινηματογραφικό θεσμό της χώρας. Μετατρέποντας και φέτος ένα από τα κεντρικά εκδοτήρια της διοργάνωσης σε Cashless Point of Sales, δώσαμε την ευκαιρία στο κοινό, να προμηθευτεί τα εισιτήριά του εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια. Παράλληλα, πιστοί στη φιλοσοφία μας, προσφέραμε στους κατόχους των καρτών μας αποκλειστικές προσφορές για αυτούς και τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Η συνεργασία μας με το Φεστιβάλ όλα αυτά τα χρόνια μας επιτρέπει να στεκόμαστε δίπλα σε μία από τις σημαντικότερες πολιτιστικές διοργανώσεις της χώρας, προσφέροντάς της ουσιαστική προστιθέμενη αξία».