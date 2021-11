Νοέμβριος στην COSMOTE TV με την επιστροφή του Dexter και τη νέα σεζόν του The Great

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Πολυαναμενόμενες πρεμιέρες σειρών με λαμπερά ονόματα επιφυλάσσει ο Νοέμβριος αποκλειστικά για τους συνδρομητές της COSMOTE TV. O serial killer, που έγραψε τη δική του τηλεοπτική ιστορία,(Μάικλ Σι Χολ), επιστρέφει διψασμένος για αίμα στη συνέχεια της ομώνυμης πολυβραβευμένης σειράς, ενώ η Ελ Φάνινγκ και ο Νίκολας Χουλτ δίνουν ξανά πνοή στη σατιρική τηλεοπτική εκδοχή της Μεγάλης Αικατερίνης της Ρωσίας και του συζύγου της, Πέτρου στο υποψήφιο για EmmyΜε νέα επεισόδια έρχονται στην COSMOTE TV και η σειρά(3η σεζόν) με το καυστικό βρετανικό χιούμορ, το επίσης κωμικό(2η σεζόν) και το αστυνομικό(6η σεζόν), ενώ είναι ήδη διαθέσιμα τα αστυνομικάκαιΜέσα στον Νοέμβριο πρεμιέρα θα κάνουν, ακόμα, η γαλλική παραγωγή, το θρίλερκαι η κωμική σειρά. Το πολυαναμενόμενο θρίλερμε τις Τζούλιετ Λιούις (Cape Fear) και Κριστίνα Ρίτσι (The Addams Family) έρχεται επίσης στην COSMOTE TV, για να ξεδιπλώσει την επική ιστορία επιβίωσης μιας ομάδας κοριτσιών έπειτα από ένα αεροπορικό ατύχημα.Προορισμός των σειρών είναι τα κανάλιακαι, καθώς και η δωρεάν, on demand υπηρεσία. Στο COSMOTE TV PLUS, οι συνδρομητές της COSMOTE TV θα βρουν και τους προηγούμενους κύκλους των σειρών The Great, Grantchester, Brassic και Frayed, καθώς και κάθε νέο επεισόδιο και των 11 σειρών του Νοεμβρίου, που θα προβάλλεται στα κανάλια.Οκτώ χρόνια μετά το φινάλε του πολυβραβευμένου Dexter, o Μάικλ Σι Χολ επιστρέφει στον ομώνυμο ρόλο του μανιακού δολοφόνου, που τον καθιέρωσε. Στην πολυαναμενόμενη συνέχεια της σειράς, ο Ντέξτερ Μόργκαν απολαμβάνει μια ήρεμη ζωή, αρκετό καιρό μετά την «εξαφάνισή» του. Κι ενώ όλα φαίνεται να κυλούν ομαλά, μια σειρά ύποπτων γεγονότων θα ξυπνήσει τη λαχτάρα του για αίμα. Η σειρά προβάλλεται κάθε Δευτέρα στις 23.00, στο COSMOTE SERIES HD, αμέσως μετά την Αμερική.H συγγραφική πένα του Τόνι ΜακΝαμάρα (υποψήφιος για OSCAR® σεναρίου για την «Ευνοούμενη») αφηγείται με έναν σουρεαλιστικό τρόπο την πορεία της Μεγάλης Αικατερίνης έως την κατάκτηση του ρωσικού θρόνου και την πολυετή παραμονή της σε αυτόν, εστιάζοντας στα ερωτικά σκάνδαλα και τις δολοπλοκίες της αυτοκρατορικής αυλής. Στη 2η σεζόν του The Great, η Αικατερίνη κατακτά τελικά τον θρόνο μετά την επεισοδιακή ανατροπή του συζύγου της, αλλά πριν προλάβει να καρπωθεί τα οφέλη του στέμματος, νέα εμπόδια κάνουν την εμφάνισή τους. Στην προσπάθειά της να φέρει τον Διαφωτισμό στη Ρωσία, θα έρθει αντιμέτωπη με δικαστήρια, αυλικούς, πολιτικούς αντιπάλους και την ίδια της την μητέρα (Γκίλιαν Άντερσον), ενώ παράλληλα θα ξαναδεί με συμπάθεια τον φυλακισμένο πλέον, σύζυγό της. Και τα 10 επεισόδια της σειράς θα κάνουν πρεμιέρα το Σάββατο 20/11 στο COSMOTE TV PLUS.Ένα αεροπορικό ταξίδι ρουτίνας καταλήγει σε τραγωδία, όταν το αεροπλάνο πέφτει και μια ποδοσφαιρική ομάδα ταλαντούχων μαθητριών λυκείου βρίσκεται αποκλεισμένη στην άγρια φύση. Εκεί, μακριά από κάθε ένδειξη πολιτισμού, τα κορίτσια καλούνται να παλέψουν για τη ζωή τους. Η σειρά θα κάνει Α’ τηλεοπτική προβολή στο COSMOTE SERIES HD αμέσως μετά την πρεμιέρα της στις ΗΠΑ, την Τρίτη 16/11 στις 22.00.Με φόντο την όπερα του Παρισιού και την ειδυλλιακή αρχιτεκτονική της πόλης, μια 35χρονη πρίμα μπαλαρίνα, αποκαμωμένη από τα ξέφρενα πάρτι και την άστατη προσωπική ζωή, προσπαθεί να κάνει δυναμικό comeback στην παρατημένη καριέρα της, με όλες τις πιθανότητες να είναι εναντίον της. Παράλληλα, μια 19χρονη κάνει τα πρώτα της βήματα στην τέχνη του χορού, αντιμετωπίζοντας ρατσιστικές συμπεριφορές, ενώ ο 38χρονος υπερφιλόδοξος νέος διευθυντής της σχολής, πασχίζει να ανεβάσει τις μετοχές του και να τη μετατρέψει σε ίδρυμα διεθνούς φήμης. Η σειρά θα κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 12/11 στις 18.00, με όλα τα επεισόδια back-2-back.Ο άρτι αφιχθείς στο Λονδίνο ντετέκτιβ Νέιθαν Ρόουζ καλείται να εξιχνιάσει μια σοκαριστική δολοφονία έξι ατόμων, των οποίων τα σώματα έχουν τεμαχιστεί και ραφτεί σε ένα γκροτέσκο σχήμα, με το παρατσούκλι "The Ragdoll". Όμως με τις έρευνες να μην οδηγούν πουθενά και τον δολοφόνο να χλευάζει την αστυνομία στέλνοντάς της τη λίστα με τα επόμενα θύματά του, και το όνομα του ντετέκτιβ ανάμεσά τους, οι αστυνομικοί έρχονται αντιμέτωποι τόσο με τους συναδέλφους τους, όσο και με την δημόσια αμφισβήτηση. Το Ragdoll θα κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 12/11 στο COSMOTE TV PLUS.Η θρυλική σειρά των 00s επιστρέφει με νέα επεισόδια. Μετακομίζοντας από το Σαν Ντιέγκο στο Σιν Σίτι, το The Game θα φιλοξενήσει καινούριες παρουσίες, φωτίζοντας τις συνθήκες του σύγχρονου επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Οι νέοι παίκτες καλούνται να αντιμετωπίσουν κατάματα τον ρατσισμό, τον σεξισμό και τις ταξικές διαφορές, καθώς παλεύουν για τη φήμη, το χρήμα, τον σεβασμό και φυσικά για τη νίκη. Το The Game θα κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 12/11 στο COSMOTE TV PLUS.Βασισμένη στο μυθιστόρημα «Sidney Chambers and the Shadow of Death», η σειρά επικεντρώνεται στην ιδιαίτερη συνεργασία του εφημέριου Γουίλ Ντάβενπορτ με τον χαρισματικό ντετέκτιβ Τζόρντ Κίτινγκ. Στην πρεμιέρα του 6ου κύκλου του Grantchester, ο εφημέριος Ντάβενπορτ και η οικογένεια του Κίτινγκ απολαμβάνουν τις θερινές διακοπές τους σε ένα πολυτελές κατάλυμα. Το καλοκαίρι τους, όμως, παίρνει απροσδόκητη τροπή όταν ο ιδιοκτήτης βρίσκεται νεκρός υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Η σειρά θα κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 13/11 στις 18.00, με όλα τα επεισόδια back-2-back, στο COSMOTE SERIES MARATHON HD.Η πρωτότυπη υποψήφια για BAFTA κωμωδία του Ντάνι Μπρόκλχερστ, ακολουθεί μια ομάδα φίλων από την εργατική τάξη, που βρίσκουν ασυνήθιστους τρόπους για να κερδίσουν στη ζωή. Μαζί επιδίδονται σε απάτες, δωροδοκίες και κάθε είδους παράνομες συναλλαγές. Ακροβατώντας ανάμεσα στην ξεκαρδιστική κωμωδία και το ωμό, εγκάρδιο συναίσθημα, το Brassic επιστρέφει με μία νέα κομπίνα που θα βάλει και πάλι τη δράση στη ζωή της παρέας. Η 3η σεζόν της σειράς θα κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 27/11 στις 18.00, με όλα τα επεισόδια back-2-back, στο COSMOTE SERIES MARATHON HD.Επιστροφή στα πολύχρωμα 80s με τη συνέχεια της επιτυχημένης κωμικής σειράς και την πολύπαθη οικογένεια Κούπερ, σε νέες περιπέτειες. Στα νέα επεισόδια μεταφερόμαστε στο Λονδίνο, όπου οι ζωές και τα μυστικά των μελών της οικογένειας συνεχίζουν να αποκαλύπτονται, καθώς αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις του εκρηκτικού φινάλε της πρώτης σεζόν, με το παρελθόν τους στην Αυστραλία να τους καταδιώκει. Η σειρά θα κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 28/11 στις 18.00, με όλα τα επεισόδια back-2-back, στο COSMOTE SERIES MARATHON HD.Το δημοφιλές crime drama από τη Μ. Βρετανία μας συστήνει τη Σκανδιναβή ντετέκτιβ Αννίκα Στράντχεντ, που ηγείται της ομάδας ανθρωποκτονιών στην αστυνομία του Όσλο. Για τη διαλεύκανση των εγκλημάτων η Αννίκα μοιράζεται τις υποψίες, αλλά και τις πιο ενδόμυχες σκέψεις της, απευθείας με τους τηλεθεατές, κοιτώντας κατάματα την κάμερα. Η σειρά είναι ήδη διαθέσιμη on demand (COSMOTE TV PLUS).Ένα δεκάχρονο κορίτσι απάγεται στη μέση του πολυσύχναστου Μουσείου Φυσικής Ιστορίας στο Βερολίνο. Κανείς δεν αναλαμβάνει την ευθύνη, ενώ το μόνο κλειδί για τη διάσωσή της φαίνεται να είναι θαμμένο στις μνήμες όσων είδαν το περιστατικό. Ο πατέρας του κοριτσιού, εξέχων πολιτικός, αναθέτει σε μία επιστήμονα που ειδικεύεται στην ανάλυση αναμνήσεων, τις έρευνες για την εύρεση του παιδιού. Επιφορτισμένη με την αξιολόγηση των μνημών οκτώ βασικών μαρτύρων και με τα χρονικά περιθώρια να πιέζουν ασφυκτικά, η γιατρός βρίσκεται μπλεγμένη σε έναν ιστό δόλου, ίντριγκας και προδοσίας. Η σειρά είναι ήδη διαθέσιμη on demand (COSMOTE TV PLUS).