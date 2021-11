Oι «Best Performer in Greece by bwin» του Οκτωβρίου στη EuroLeague

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Η αγωνιστική περίοδος στη EuroLeague ξεκίνησε, με σπουδαίες αναμετρήσεις που «καθηλώνουν» τους φιλάθλους. H bwin είναι για μια ακόμα χρονιά ο επίσημος Εθνικός Χορηγός της Turkish Airlines EuroLeague και παρουσιάζει τους «Best Performer in Greece by bwin». Πρόκειται για τους παίκτες που ξεχώρισαν από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, με βάση τους βαθμούς που συγκέντρωσαν στο ranking.Σάσα Βεζένκοφ, Νεμάνια Νέντοβιτς, Ιωάννης Παπαπέτρου, Τάιλερ Ντόρσεϊ και Ντάριλ Μέικον αναδείχθηκαν «Best Performer in Greece by bwin » για τον Οκτώβριο στη EuroLeague, στις αγωνιστικές υποχρεώσεις των ελληνικών ομάδων, στην κορυφαία διοργάνωση μπάσκετ της Ευρώπης.Αποτελεί έναν από τους πλέον βελτιωμένους παίκτες του Ολυμπιακού και ξεκίνησε τη σεζόν στη EuroLeague… φουριόζος! Ο λόγος για τον Σάσα Βεζένκοφ, που συνιστά πια ένα από τα βασικά επιθετικά όπλα της ομάδας. Ο φόργουορντ των «ερυθρόλευκων», έκανε ό,τι ήθελε στις δύο ρακέτες της 1ης αγωνιστικής, κόντρα στην Μπασκόνια. Αποτέλεσε τον… οδηγό του Ολυμπιακού προς τη νίκη, καθώς σημείωσε 16 πόντους με 5/8 δίποντα και 1/3 τρίποντα. Μαζί με τα 3 ριμπάουντ, τη 1 ασίστ και τα 2 κλεψίματα που πρόσθεσε στην στατιστική του, στο ranking συγκέντρωσε 16 μονάδες! Κάπως έτσι, έγινε ο πρώτος «Best Performer in Greece by bwin» της σεζόν!Ο Νεμάνια Νέντοβιτς πέρυσι έδωσε παράσταση για… έναν ρόλο κόντρα στη Φενερμπαχτσέ. Φέτος, και πάλι στο ΟΑΚΑ, επανέλαβε τις μοναδικές του επιδόσεις απέναντι στην τουρκική ομάδα. Αποτέλεσμα; Οι 20 μονάδες που «έγραψε» στο σύστημα αξιολόγησης. Ο Σέρβος γκαρντ με 3/6 δίποντα, 1/6 τρίποντα και 11/11 βολές σκόραρε 20 πόντους, μοίρασε 3 ασίστ κι έκλεψε μία φορά την μπάλα, «μιλώντας» στα κρίσιμα σημεία και χαρίζοντας τη νίκη στην ομάδα του.Ο Ιωάννης Παπαπέτρου ήταν εκπληκτικός στον εκτός έδρας αγώνα του Παναθηναϊκού με την Μπασκόνια. Ο αρχηγός των «πράσινων», με 22 πόντους και συνολικά 24 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης της EuroLeague, ήταν ο κορυφαίος παίκτης της ομάδας του στη «Buesa Arena». Αυτή του η εμφάνιση, ωστόσο, δεν συνοδεύτηκε και με νίκη.Η εκπληκτική απόδοση που έπιασε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ στην Μόσχα κόντρα στην ΤΣΣΚΑ δεν πρόσθεσε μία ακόμη νίκη στο ρεκόρ του Ολυμπιακού στη EuroLeague, ωστόσο ο γκαρντ των Πειραιωτών απέδειξε το πόσο δεινός σκόρερ είναι. Στα 30 λεπτά που βρέθηκε στο παρκέ σταμάτησε στους 32 πόντους και δεν έχασε ούτε ένα δίποντο, έχοντας 4/4 και ποσοστό 70% έξω από τα 6,75μ., με 7/10. Τα 4 ριμπάουντ που «κατέβασε», όπως και οι 2 ασίστ που μοίρασε, του έδωσαν τους 34 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.Με ρεκόρ τριπόντων στην ιστορία του Παναθηναϊκού στη EuroLeage, ο Ντάριλ Μέικον δεν θα μπορούσε να λείπει από τη λίστα. Ο Αμερικανός γκαρντ πήρε… φωτιά στο ΟΑΚΑ, οδήγησε των «πράσινους» σε μία μεγάλη νίκη επί της Εφές κι έγραψε ιστορία με τα 9/12 τρίποντα! Μαζί με 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ «εκτόξευσε» το ranking του στους 38 πόντους!