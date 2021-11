Aνανέωση της στρατηγικής συνεργασίας του ΙΕΚ ΑΛΦΑ με τον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ Σ.Φ.Π.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Την έναρξη νέου προγράμματος χορήγησης υποτροφιών σπουδών στις 17 Ακαδημίες του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει το ΙΕΚ ΑΛΦΑ , με γνώμονα την εκπαίδευση των αθλητών του Ερασιτέχνη, στο πλαίσιο της μεγάλης πρωτοβουλίας του κορυφαίου ΙΕΚ της χώρας «Dual Career in Athletics» (Διπλή Καριέρα Αθλητών)!Για τη φετινή σεζόν, η αρχή έγινε με την αθλήτρια της Ακαδημίας βόλεϊ, Ζωή Σακελλαρίου, στην οποία προσέφερε διετή υποτροφία σπουδών στην Προπονητική ο Καθηγητής Σοφοκλής Ξυνής, παρουσία του Δ/ντή των Ακαδημιών, κου. Μανώλη Τσιρογιάννη, και του Δ/ντή Επικοινωνίας & Αθλητικού Τομέα του ΙΕΚ ΑΛΦΑ, κου. Αντώνη Γλύκα.Η απονομή της υποτροφίας στη 19χρονη αθλήτρια έγινε στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του ΙΕΚ ΑΛΦΑ στη Γλυφάδα (Λ. Βουλιαγμένης 57), ενώ ο κ. Ξυνής επεσήμανε ότι θα προχωρήσει σε χορηγία υποτροφιών και σε άλλα τμήματα των «ερυθρόλευκων» Ακαδημιών. Με στόχο τόσο την ανάδειξη και ενίσχυση της μεγάλης πρωτοβουλίας του «Αθλητισμός & Εκπαίδευση», όσο και τη διάδοση του κοινωνικού μηνύματος «Dual Career in Athletics» (Διπλή Καριέρα Αθλητών), που τυγχάνει υποστήριξης μεγάλων αθλητικών προσωπικοτήτων και κορυφαίων αθλητικών φορέων και συλλόγων, μεταξύ των οποίων και ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.Το «Dual Career in Athletics» αφορά στην εκπαίδευση και κατάρτιση των αθλητών, από την παιδική κιόλας ηλικία και παράλληλα με την αθλητική τους πορεία, έτσι ώστε να έχουν τα εφόδια να σταδιοδρομήσουν και να βγάζουν τα προς το ζην «την επόμενη μέρα», μετά τη λήξη δηλαδή της αθλητικής τους θητείας.Πιο συγκεκριμένα, το κοινωνικό μήνυμα «Διπλή Καριέρα Αθλητών» στοχεύει στην παρότρυνσή τους- μέσω των αθλητικών παραγόντων, των προπονητών, της οικογένειας και των ενεργειών της πολιτείας- να δίνουν βάρος στην Εκπαίδευσή τους (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και μεταλυκειακή), παράλληλα με την αθλητική δραστηριότητα (ερασιτεχνική ή επαγγελματική), με αποτέλεσμα να γίνονται και καλύτεροι αθλητές, αλλά και να δημιουργούν έγκαιρα τις προϋποθέσεις για τη μεταθλητική τους ζωή και καριέρα.Αναφορικά με την έναρξη του νέου προγράμματος υποτροφιών στον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ Σ.Φ.Π., ο κ. Σοφοκλής Ξυνής δήλωσε:«Για τον Όμιλο ΞΥΝΗ, από ιδρύσεώς του, το δίπολο Αθλητισμός-Εκπαίδευση αποτελεί μία από τις μεγάλες προτεραιότητες που έχει θέσει. Σε αυτήν την κατεύθυνση είναι και η συνεργασία μας με τις Ακαδημίες του Ερασιτέχνη ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ, τον οποίο ευχαριστούμε θερμά για την έμπρακτη και από κοινού υποστήριξη της πρωτοβουλίας μας "Αθλητισμός & Εκπαίδευση", αλλά και του κοινωνικού μηνύματος "Dual Career in Athletics" (Διπλή Καριέρα Αθλητών). Θέλω να τονίσω ότι, πέραν του αθλητικού ιδεώδους και της παρότρυνσης των νέων να ασχοληθούν με τον Αθλητισμό -το οποίο εμείς, με μεγάλη επιτυχία, το προσπαθούμε για τους σπουδαστές μας- είναι πολύ σημαντικό να επιβραβεύεται η προσπάθεια και η προσφορά των αθλητών -τόσο των εν ενεργεία, όσο και των βετεράνων, με τη χορήγηση υποτροφιών σπουδών. Στο πλαίσιο λοιπόν του θεσμού αθλητικών υποτροφιών του ΙΕΚ ΑΛΦΑ, προσφέραμε με χαρά πλήρη υποτροφία σπουδών για την Προπονητική, στην αθλήτρια βόλεϊ του Ερασιτέχνη, Ζωή Σακελλαρίου, στην οποία εύχομαι ολόψυχα εξίσου υψηλές επιδόσεις στις σπουδές της -όπως και στην αθλητική της πορεία- και καλή σταδιοδρομία».Από πλευράς του, ο Διευθυντής Ακαδημιών του Ολυμπιακού, κ. Μανώλης Τσιρογιάννης επεσήμανε τα εξής:«Στις Ακαδημίες του Ολυμπιακού, έχοντας ως γνώμονα την μόρφωση των αθλητών, προχωρήσαμε στην συνεργασία με το ΙΕΚ ΑΛΦΑ, προκειμένου να δώσουμε τη δυνατότητα σε περισσότερους αθλητές μας στην πρόοδο και τη μαθησιακή τους ανάπτυξη. Με μεγάλη μας χαρά καλωσορίζουμε στην οικογένεια των Ακαδημιών του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού το ΙΕΚ ΑΛΦΑ, όπου ευελπιστούμε στη μελλοντική από κοινού ανάπτυξη της συνεργασίας μας, η οποία είμαι βέβαιος ότι θα αποδειχθεί ωφέλιμη και για τους δύο, αλλά ως επί το πλείστον για τους νεαρούς αθλητές μας».Πατησίων 31, 210 5279500Φίλωνος 39, 210 41 20313Λ. Βουλιαγμένης 57 (κτίριο 1) & Αχιλλέως 31-33 (κτίριο 2), 210 9640117Βαλαωρίτου 9, 2310 552406