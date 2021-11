Το Vodafone Green Giga Network στηρίζει την ψηφιακή και πράσινη μετάβαση της Χάλκης

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Σε πρότυπη πράσινη και ψηφιακή κοινωνία αναδεικνύεται η Χάλκη ως το πρώτο έργο της πρωτοβουλίας GR-ECO του Υπουργείου Περιβάλλοντος που ολοκληρώθηκε και εγκαινιάστηκε σήμερα Παρασκευή 5 Νοεμβρίου 2021 από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. H Vodafone υποστηρίζει την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση του νησιού, παρέχοντας ψηφιακά εργαλεία που φέρνουν νέες δυνατότητες στους κατοίκους και την οικονομία της Χάλκης και βοηθώντας την μετατροπή της σε μία αειφόρο, περιφερειακή κοινότητα και ένα πιθανό πιλοτικό μοντέλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.Η Vodafone ολοκλήρωσε την αναβάθμιση της συνδεσιμότητας του νησιού σε 5G και υλοποίησε την παροχή δημοσίου wi-fi που καλύπτει δωρεάν τους δημόσιους χώρους του οικισμού της Χάλκης, ανοίγοντας νέες ευκαιρίες και δυνατότητες για την τοπική οικονομία, με στόχο την συμβολή στην αναβάθμιση του παραγωγικού της μοντέλου. Επιπλέον, εγκαθιστώντας σύγχρονα δίκτυα στο φωτοβολταϊκό πάρκο και το εργοστάσιο αφαλάτωσης του νησιού, δημιούργησε τις προϋποθέσεις για μία «έξυπνη μετάβαση» των κρίσιμων παραγωγικών εγκαταστάσεων της Χάλκης. Παράλληλα, παρέχοντας υπηρεσίες Internet of Things (IoT) στον δήμο, προσφέρει καλύτερο έλεγχο και μείωση της κατανάλωσης καυσίμου στον στόλο του, αλλά και τη δυνατότητα παρακολούθησης των οχημάτων του, σε πραγματικό χρόνο.Πιστεύοντας βαθιά στη «δίδυμη μετάβαση» σε ένα πράσινο και ψηφιακό μέλλον, η Vodafone στηρίζει έμπρακτα τη μετατροπή της Χάλκης σε πρότυπο αειφορίας και βιώσιμης ανάπτυξης, προσφέροντας δίκτυα που θα λειτουργήσουν καταλυτικά στην υιοθέτηση πράσινων τεχνολογιών και θα συμβάλουν στη μείωση του περιβαλλοντικού αντικτύπου των δραστηριοτήτων του νησιού. Επιπλέον, συνδυάζοντας πράσινες και ψηφιακές τεχνολογίες, η Vodafone εγκατέστησε το «έξυπνο», ηλιακό παγκάκι και συσκευές φόρτισης κινητών που τροφοδοτούνται από ηλιακή ενέργεια.Αξιοποιώντας την ελληνική καινοτομία της Vodafone Innovus - ένα παγκόσμιο κέντρο έρευνας και ανάπτυξης του ομίλου Vodafone και θυγατρική της Vodafone Ελλάδας, το Ίδρυμα Vodafone πρόσθεσε τη Χάλκη στο Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής, δείχνοντας πως εφαρμογές ψηφιακής υγείας μπορούν να καταργήσουν τις αποστάσεις και τις ανάγκες μετακίνησης που υπό κανονικές συνθήκες θα απαιτούνταν για τη διενέργεια εξετάσεων υγείας. Επιπλέον, το Ίδρυμα δημιούργησε το πρότυπο STEM lab Generation Next, που θα προσφέρει ευκαιρίες εξωσχολικής κατάρτισης στην τεχνολογία και ανάπτυξης δεξιοτήτων στους νέους του νησιού. Ήδη μάλιστα το καλοκαίρι κατά τη διάρκεια του Generation Next Summer Camp του Ιδρύματος Vodafone, δημιουργήθηκε ένα Mobile app για τους τουρίστες του νησιού.H Serpil Timuray, CEO Europe του ομίλου Vodafone δήλωσε: «Στη Vodafone πιστεύουμε ότι οι ψηφιακές μας τεχνολογίες μπορούν να ενδυναμώσουν τις κοινότητες της περιφέρειας και να επιτρέψουν στους πολίτες τους να συμμετάσχουν ισότιμα στην οικονομική και κοινωνική πρόοδο. Η ψηφιοποίηση μπορεί να υπερνικήσει τα φυσικά σύνορα, αυξάνοντας την ισότητα και διασφαλίζοντας την πρόσβαση σε θεμελιώδεις υπηρεσίες, όπως η υγεία και η παιδεία. Η Vodafone διαδραματίζει έναν ρόλο – κλειδί στην ψηφιακή και την πράσινη μετάβαση της Ελλάδας, και είμαστε ευτυχείς που συμμετέχουμε στην πρωτοβουλία “GR-ECO” ώστε να βοηθήσουμε τη Χάλκη να μετασχηματιστεί σε ένα πανευρωπαϊκό φάρο βιώσιμου τρόπου ζωής».Ο Χάρης Μπρουμίδης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Vodafone Ελλάδας δήλωσε: «Η συμμετοχή μας στην πρωτοβουλία GR-ECO για τη Χάλκη είναι ιδιαίτερης σημασίας. Φέρνοντας 5G, δημόσια δίκτυα wi-fi, καινοτόμες υπηρεσίες Internet of Things, τηλεϊατρική, το πρόγραμμα Generation Next και ένα πρωτοποριακό εργαστήρι STEM στη Χάλκη, οικοδομούμε την ψηφιακή υποδομή που όχι μόνο θα επιτρέψει στο νησί να αντικρίσει το μέλλον με αποφασιστικότητα, έχοντας όλα τα απαραίτητα εφόδια για την επόμενή του μέρα, αλλά και να γίνει μοντέλο αναφοράς για τη δίδυμη μετάβαση προς την ψηφιοποίηση και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος διεθνώς. Στη Vodafone είναιβαθιά μας πεποίθηση ότι η χρήση ψηφιακών και πράσινων τεχνολογιών είναι αυτό που χρειάζεται η Ελλάδα για να εξελιχθεί και να κάνει το άλμα της προς το μέλλον».