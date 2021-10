Την 1η Νοεμβρίου το Ξινόμαυρο, η κυρίαρχη αμπελοοινική ποικιλία της Βόρειας Ελλάδας γιορτάζει, και το Κτήμα Άλφα συμμετέχει σε αυτή την μεγάλη γιορτή

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Το Ξινόμαυρο είναι γνωστό ότι προσφέρει κρασιά με ιδιαίτερο χαρακτήρα εκφράζοντας την μοναδικότητα του τόπου όπου παράγεται, έχοντας προσαρμοστεί με το πέρασμα των αιώνων στα εδάφη της Βόρειας Ελλάδας. Άλλωστε αυτό είναι και το κύριο γνώρισμα της ποικιλίας, δηλαδή η δυνατότητα του να εκφράζει την περιοχή, ακόμα και το κάθε μεμονωμένο αμπελοτόπι στο οποίο καλλιεργείται.Το Ξινόμαυρο καλλιεργείται κυρίως στις ορεινές περιοχές της Μακεδονίας, της βόρειας-κεντρικής Ελλάδας και της βόρειας Θεσσαλίας σε 4 ζώνες ΠΟΠ (Αμύνταιο, Γουμένισσα, Νάουσα και Ραψάνη). Πρόκειται για μία ποικιλία που δίνει εξαιρετικά δομημένα, τραγανά κρασιά με πολύ ξεχωριστό και έντονη προσωπικότητα, και με σπουδαία δυνατότητα μακρόχρονης παλαίωσης.Το Κτήμα Άλφα ανήκει στην ζώνη ΠΟΠ Αμύνταιο, την βορειότερη και με το μεγαλύτερο υψόμετρο ζώνη ΠΟΠ από τις τέσσερις προαναφερθείσες, και παράγει ορισμένα από τα πλέον προβεβλημένα και πολυβραβευμένα κρασιά σε Ελλάδα και εξωτερικό, που βασίζονται στην συγκεκριμένη ποικιλία. Ξινόμαυρο και Αμύνταιο ήταν ανέκαθεν συνδεδεμένα, τόσο για την παραγωγή ερυθρών κρασιών, όσο και ροζέ, λόγω του ιδιαίτερου μεσοκλίματος του οροπεδίου του Αμυνταίου, που ευνοεί την παραγωγή αυτού του τύπου κρασιών. Εξάλλου, πρόκειται για το μόνο ροζέ οίνο ΠΟΠ που έχει η Ελλάδα!Μάλιστα, το μονοποικιλιακό Ξινόμαυρο Ροζέ 2020 του Κτήματος Άλφα συγκαταλέχθηκε στα δύο καλύτερα ροζέ κρασιά του κόσμου για το 2021. Το εξαιρετικό ροζέ κρασί από το Αμύνταιο, σύμφωνα με το Vinepair*, ξεχώρισε μεταξύ χιλιάδων ετικετών κρασιού, αποσπώντας την υψηλότερη βαθμολογία από όλα τα κρασιά της δοκιμής (94/100). Σύμφωνα με τους αξιολογητές «πρόκειται για ένα κομψό και ισορροπημένο ροζέ με απαλά αρώματα φράουλας και λουλουδιών που αποπνέουν μια ατμόσφαιρα Προβηγκίας, μόνο που το βραβευμένο κρασί έχει ελληνική ταυτότητα»! Εμείς σας προτείνουμε να το συνδυάσετε με παραδοσιακές ελληνικές γεύσεις, ζυμαρικά, πίτσες, ενώ θα ταιριάξει αρμονικά και με εξωτικές κουζίνες!Όμως δεν είναι μόνο το Ξινόμαυρο Ροζέ του Κτήματος Άλφα που διακρίθηκε διεθνώς. Ανάμεσα στις πολλές διακρίσεις ξεχωρίζει αυτή που έλαβε πρόσφατα το Ξινόμαυρο Reserve Old Vines Single Block ‘’Barba Yannis’’ του 2016, κερδίζοντας την πρώτη θέση ανάμεσα σε πενήντα κορυφαίους οίνους του 2020. Πρώτη φορά ελληνικό κρασί κατακτά τέτοια διάκριση. Αυτό αποδεικνύει για άλλη μια φορά τις δυνατότητες της ποικιλίας Ξινόμαυρο από το Αμύνταιο, που μπορεί να δώσει από γεμάτα, φρουτώδη κόκκινα κρασιά, μέχρι απαλά, αρωματικά ροζέ, που διακρίνονται παγκοσμίως.*Το Vinepair είναι μια από τις πιο επιδραστικές πλατφόρμες ενημέρωσης στον κόσμο του ποτού παγκοσμίως. Το δημοφιλές αμερικανικό site δημοσίευσε πρόσφατα τη λίστα με τα κορυφαία ροζέ κρασιά για το 2021.ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΜΑ ΑΛΦΑTop 100 Wineries 2021 Wine & Spirits MagazineAugust 17th 2021Alpha Estate has been featured in Wine & Spirits Magazine and included in the top 100 wineries from around the world for 2021ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΡΑΣΙΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ ΞΙΝΟΜΑΥΡΟ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΑΛΦΑAlpha Estate Rose 2020Wine & Spirits: 93 PointsMeininger International Rosé Award: 90 PointsInternational Wine & Spirits Competition: 90 PointsJancis Robinson: 16.5 PointsDrinks Business Global Rose Masters: Gold MedalBalkan International Wine Competition: Gold MedalAlpha Estate S.M.X. 2017Robert Parker: 89+ PointsJancis Robinson: 18++ PointsSelection: 4*Balkan International Wine Competition: Gold MedalAlpha Xinomavro SV ‘’Hedgehog’’ 2018Wine & Spirits: 94 Points (Best Buy)Robert Parker: 89 PointsJancis Robinson: 16.5++ PointsTexSom: Platinum MedalMundus Vini: Gold MedalBalkan International Wine Competition: Gold MedalInternational Wine & Spirits Competition: Bronze MedalAlpha Ecosystem Xinomavro Reserve Old Vines Single Block ‘’Barba Yannis’’ 2017Robert Parker 93 PointsWine & Spirits: 91 PointsJancis Robinson: 17.5+ PointsAlpha Estate Omega Xinomavro 2007Robert Parker: 93 PointsJancis Robinson: 18 PointsDecanter: 91 PointsAlpha Estate Omega Xinomavro 2007Robert Parker: 93 PointsJancis Robinson: 18 PointsDecanter: 91 Points