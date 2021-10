Χρυσό βραβείο για το BCA στα Greek Hospitality Awards

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Τα Greek Hospitality Awards είναι ένας θεσμός στον χώρο του Τουρισμού, που βραβεύει, κάθε χρόνο, ξενοδοχεία και επιχειρήσεις με κριτήριο το επίπεδο και την ποιότητα των υπηρεσιών τους.Ξεκίνησε το 2015 και έχει πλέον καθιερωθεί καθώς ο ποιοτικός τουρισμός είναι η “βαριά βιομηχανία” της χώρας: το ποσοστό συμμετοχής του Τουρισμού στο ΑΕΠ και στη συνολική απασχόληση ξεπερνάει το 20%. Στη φετινή εκδήλωση, η οποία διοργανώθηκε από την ethos EVENTS, σε συνεργασία με την Tourism Media & Events, το οικονομικό & επιχειρηματικό portal banks.com.gr και το περιοδικό ΧΡΗΜΑ, απηύθυναν χαιρετισμό ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κος Σπήλιος Λιβανός και η Υφυπουργός Τουρισμού κα Σοφία Ζαχαράκη.Το BCA τιμήθηκε με χρυσό βραβείο στην κατηγορία Best Hotel Education Provider. Πρόκειται για ακόμα μία αναγνώριση της συμβολής του BCA στην εκπαίδευση στελεχών υψηλού κύρους στον Τουριστικό και Ξενοδοχειακό Τομέα.Το τμήμα Hotel and Tourism Management του ΒCA θεωρείται από την παγκόσμια αγορά ως ένα από τα καλύτερα της Ευρώπης και συνεργάζεται με τις κορυφαίες στον κόσμο Ανώτατες Σχολές Glion και Les Roches της Ελβετίας και το University of West London της Μ. Βρετανίας. Προσφέρει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σε ένα μεγάλο εύρος ειδικοτήτων του Τουριστικού Τομέα. Καινοτομία του είναι η λειτουργία μέσα στο City Campus του BCA στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, ενός πρότυπου Boutique Hotel, με όλα τα τμήματά του, αποκλειστικά για την πρακτική εκπαίδευση των σπουδαστών.