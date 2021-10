BookTok: Το νέο super trend του TikTok

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Γνωρίζεις το TikTok, το ανερχόμενο social media κανάλι; Για την ακρίβεια, υπάρχει εδώ και χρόνια, αλλά το τελευταίο διάστημα έχει πάρει «φωτιά». Αμέτρητοι χρήστες χρησιμοποιούν πλέον τη συγκεκριμένη πλατφόρμα για ψυχαγωγία και ενημέρωση. Και τι εννοούμε όταν λέμε ενημέρωση;Ανά διαστήματα γίνονται trends μερικά hashtags, όπως για παράδειγμα το #cottagecore, το οποίο και πρόκειται για την αναπαράσταση μιας ζωής στην εξοχή, με εικόνες τραβηγμένες στη φύση, με φαρδιά πουλόβερ και λουλούδια στα μαλλιά. Πάμε να δούμε όμως το νέο trend που υπάρχει αυτό το διάστημα. Αυτό δεν είναι άλλο πέρα από τοΟι χρήστες, χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο hashtag, μοιράζονται περιεχόμενο σχετικό με βιβλία. Το hashtag έχει φτάσει σχεδόν τις 8 δισεκατομμύρια προβολές και μπορείς να το βρεις γράφοντας απλά τη λέξη #BookTok. Θα βρεις αμέτρητες προτάσεις σε βιβλία για να επιλέξεις αυτό που ταιριάζει καλύτερα στα δικά σου γούστα.Πρόκειται για έναν εξαιρετικό τρόπο να μάθεις για νέα ή παλιά βιβλία που αξίζει να διαβάσεις. Απευθύνεται τόσο σε νέους ηλικίας 13-30 ετών, όσο και σε μεγαλύτερης ηλικίας άτομα πλέον. Πάμε να δούμε όμως μερικές προτάσεις βιβλίων που απ’ ότι φαίνεται ανήκουν στις πλέον δημοφιλείς. They Both Die at the End του Adam SilveraΗ ζωή και η απώλεια αποτελούν και τα δύο μέρη της καθημερινότητας. Πως αντιμετωπίζει όμως ο Death-Cast το γεγονός ότι ήρθε η μέρα που θα πεθάνει; Πως θα αξιοποιήσει την τελευταία του μέρα και με ποιον; It Ends with Us της Colleen HooverΗ Λίλη, παρά τη μεγάλη της αγάπη για τον Ράιλ, συναντά ξαφνικά τον Άτλας και αναβιώνουν μερικά συναισθήματα της από το παρελθόν. Τι σημαίνει αυτό και πως θα συνεχίσει τη ζωή της; The Cruel Prince (The Folk of the Air) της Holly BlackΜία ιστορία γεμάτη θετικά μηνύματα συμπεριλαμβάνεται σε αυτό το βιβλίο, εντυπωσιάζοντας μικρούς και μεγάλους. Κανονικοί άνθρωποι της Sally RooneyΜία ιστορία ανυπέρβλητης αγάπης, που νικάει τα πάντα. Νικάει κάθε πληγή και κάθε τραύμα και κρατάει ενωμένους 2 ανθρώπους. Άραγε πόσο εύκολο είναι να αλλάξουμε ως άνθρωποι; Στη γη είμαστε πρόσκαιρα υπέροχοι του Ocean VuongΔραματικό σενάριο που σε κάνει να ζεις την ιστορία του βιβλίου σα να είσαι εσύ ο πρωταγωνιστής - την ιστορία ενός γιου προς την αναλφάβητη μητέρα του, για όλες τις κακουχίες που έχει βιώσει στη ζωή του. Ήμασταν ψεύτες της Emily LockhartΈνα βιβλίο για τη μνήμη και τα φαντάσματα που αυτή γεννά. Συναρπαστικό, λυρικό και εφευρετικό, θα σας μείνει αξέχαστο. Η τελευταία πτήση της Julie ClarkΗ Κλερ και η Εύα, 2 απελπισμένες γυναίκες, αποφασίζουν να κάνουν ένα βήμα προς την ευτυχία και να αλλάξουν για πάντα τη ζωή τους. Τι τους επιφυλάσσει όμως το μέλλον; Θα είναι το ίδιο καλό και για τις δύο;Εσένα ποιο βιβλίο σου κίνησε περισσότερο την περιέργεια; Γνώρισε και εσύ αυτή τη συναρπαστική κοινότητα, που σου δίνει την ευκαιρία να γνωρίσεις ανθρώπους που έχουν τα ίδια ενδιαφέροντα με εσένα. Να μιλήσεις και να μοιραστείς τις σκέψεις σου μαζί τους, καθώς και να βρεις τα νέα αγαπημένα σου βιβλία. Θα βρεις όλα τα παραπάνω αλλά και ακόμα περισσότερες επιλογές βιβλίων που έχουν αναδειχτεί μέσα από την πλατφόρμα του TikTok στο Public.gr