H Lidl Ελλάς απέσπασε 11 νέα βραβεία στα Supermarket Awards 2021

Έντεκα νέα βραβεία, 4 Gold, 3 Silver και 4 Bronze, προσθέτει η Lidl Ελλάς στο ενεργητικό της, καθώς διακρίθηκε για ακόμα μία χρονιά στα Supermarket Awards.Ο θεσμός των Supermarket Awards ανέδειξε για 10η χρονιά καινοτόμες πρωτοβουλίες επιχειρήσεων σούπερ μάρκετ και προμηθευτών προϊόντων και υπηρεσιών, οι οποίες συνέβαλαν ουσιαστικά στην αναβάθμιση των επιχειρήσεων και συνολικά του λιανεμπορίου τροφίμων, ενώ παράλληλα δημιούργησαν νέα πρότυπα εξυπηρέτησης των σύγχρονων καταναλωτικών αναγκών.Συγκεκριμένα, η Lidl Ελλάς απέσπασε:- Gold βραβείο στην κατηγορία «Συμβολή στην Εθνική Οικονομία» για την Μελέτη Κοινωνικο-οικονομικής Επίδρασης 2019, με στόχο να προσδιορίσει και να αξιολογήσει τις επιδράσεις που δημιουργούνται από τη λειτουργία της εταιρείας στην Ελλάδα, για την οικονομία και την κοινωνία της χώρας- Gold βραβείο στην κατηγορία «Τεχνολογίες, Συστήματα ή Τεχνικές Διοίκησης» για το Employer Value Proposition (EVP), το οποίο έχει χαρτογραφήσει τις εσωτερικές ανάγκες και θέλω των υπαλλήλων της εταιρείας, τις ανάγκες των δυνητικών υποψηφίων στην ελληνική αγορά αλλά και το όραμα της διοίκησης και αποτελεί τον οδηγό για εσωτερική και εξωτερική employer branding επικοινωνία της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού- Gold βραβείο στην κατηγορία «Αξιοποίηση Κινητών Εφαρμογών» για το πρόγραμμα πιστότητας Lidl Plus που έχει ως στόχο την αύξηση της αφοσίωσης πελατών μέσω μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής προσέγγισης, η οποία θέτει τον πελάτη στο επίκεντρο- Gold βραβείο στην κατηγορία «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR) – Περιβάλλον» για το Sup Free hackathon, την πρώτη δράση ανοιχτής καινοτομίας στο πλαίσιο της εθνικής καμπάνιας «Ελλάδα Χωρίς Πλαστικά Μίας Χρήσης», με την υποστήριξη της Lidl Ελλάς, του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης, τη διοργάνωση της εταιρείας τεχνολογίας και καινοτομίας Crowdpolicy, την τεκμηρίωση σε όλα τα στάδια από τον Σωτήρη Δανέζη και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας- Silver βραβείο στην κατηγορία «Re-branding της Εταιρείας» για το νέο Employer Brand Identity που έχει σχεδιασθεί ώστε να ανταποκρίνεται στο Employer Value Proposition (EVP)- Silver βραβείο στην κατηγορία «Εξυπηρέτηση Πελατών & Προγράμματα Loyalty» για το πρόγραμμα πιστότητας Lidl Plus- Silver βραβείο στην κατηγορία «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR) – Περιβάλλον» για την τουριστική καμπάνια περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης Plastic Free Santorini- Bronze βραβείο στην κατηγορία « Τεχνολογίες, Συστήματα ή Τεχνικές Διοίκησης » για το Μy Lidl Portal, το οποίο αποτελεί μία διαδικτυακή πύλη για τους περισσότερους από 6500 εργαζομένους ώστε να έχουν άμεση πρόσβαση και να επεξεργάζονται δεδομένα συμβάλλοντας παράλληλα στη βέλτιστη διαχείριση δεδομένων ανθρώπινου δυναμικού- Bronze βραβείο στην κατηγορία στην κατηγορία «Μάρκετινγκ & Διαφήμιση» για την 360° Employer Branding Campaign «Μη βλέπεις ταμπέλες» με πρωταγωνιστές τους ίδιους τους ανθρώπους της εταιρείας- Bronze βραβείο στην κατηγορία «Στρατηγική Social Media» για τη δημιουργία ποιοτικού και πρωτότυπου περιεχομένου στο κανάλι της Lidl Ελλάς στο LinkedIn- Bronze βραβείο στην κατηγορία «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR) – Άνθρωπος» για τη Μελέτη Social Return on Investment για το Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας Νομού Αττικής του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού»Η Lidl Ελλάς θα συνεχίσει να πρωτοπορεί, να καινοτομεί και να εξελίσσεται συμβάλλοντας σε ένα βιώσιμο, καλύτερο αύριο για την κοινωνία, την οικονομία και το περιβάλλον.