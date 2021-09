AB SHOP & GO: EΠΙΧΕΙΡΗΣΕ ΤΟ ΚΙ ΕΣΥ!

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Η ΑΒ προσφέρει τη δυνατότητα σε ανθρώπους με όνειρα, θέληση και διάθεση για επιτυχία, να κάνουν το δικό τους ξεκίνημα στην επιχειρηματικότητα, δημιουργώντας το δικό τους κατάστημα ΑΒ. Αυτό συμβαίνει τα τελευταία 15 χρόνια. Ήδη, 150 επιχειρήσεις λειτουργούν μέσω Franchising, δημιουργώντας χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας και διασφαλίζοντας βιωσιμότητα και πολύ ικανοποιητικά κέρδη για τους επιχειρηματίες.Οι δικοί μας άνθρωποι, η Κατερίνα που μόλις πριν ένα μήνα άνοιξε το 2ο κατάστημα Shop&Go στην περιοχή του Κορυδαλλού, η Νικολέττα & o Aνδρέας ζευγάρι στη ζωή αλλά και στη δουλειά μαζί. Επιπρόσθετα, ο Γιώργος & ο Μάνος που διατηρούν 3 καταστήματα στην Αττική καθώς και ο Γιάννης με τον Xρήστο που έχουν ήδη 2 καταστήματα. Μαζί τους, και άλλοι 145 συνεργάτες σε όλη την Ελλάδα που άδραξαν τη μοναδική αυτή ευκαιρία!Η ΑΒ αποφάσισε πλέον να το κάνει πολύ εύκολο! Να αναλάβει η ίδια το μεγαλύτερο μέρος της απαιτούμενης επένδυσης για τη δημιουργία ενός νέου καταστήματος, για τους υποψήφιους επιχειρηματίες που φιλοδοξούν να δραστηριοποιηθούν σε συνεργασία με την ΑΒ, στα μεγάλα αστικά κέντρα.Oι γρήγορες και εύκολες αγορές αποτελούν μια καθημερινή ανάγκη ειδικά σε μια εποχή που όλα τρέχουν, όπως κι εμείς. Σε αυτό τον τρόπο ζωής, τα μικρά καταστήματα της γειτονιάς είναι μια άριστη επιλογή αγορών που λύνει τα χέρια, Πόσο μάλλον όταν προσφέρουν ποικιλία επιλογών σε ένα βατό μέγεθος καταστήματος, που ευνοεί την ταχύτητα ολοκλήρωσης των αγορών.Τι είναι το ΑΒ Shop & Go; Είναι ένα αστικό μοντέλο καταστήματος που στοχεύει στις συμπληρωματικές και έκτακτες καθημερινές ανάγκες αγορών σε κάθε γειτονιά. Αποτελεί την ιδανική πρόταση για την πόλη, καλύπτοντας αγορές και εκτός του καθιερωμένου ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων αλλά και ανάγκες άμεσης κατανάλωσης μακριά από το σπίτι.Που βρίσκεται & τι μας προσφέρει? Βρίσκεται σε πυκνοκατοικημένα σημεία αστικών κέντρων ή σε περιοχές όπου συγκεντρώνεται μεγάλος αριθμός κόσμου, κοντά σε σταθμούς Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, σε χώρους εργασίας, σε σχολεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Το ΑΒ Shop & Go διαθέτει την άριστη ποιότητα προϊόντων και την προσωπική εξυπηρέτηση κάθε καταστήματος ΑΒ, σε ένα φιλικό και οικείο περιβάλλον. Διαθέτει χώρους πώλησης 120-200 τ.μ. και, συνήθως, περιλαμβάνει επιπλέον έναν μικρό χώρο αποθήκης.Η ΑΒ αναλαμβάνει για λογαριασμό του επιχειρηματία, τη δαπάνη διαμόρφωσης του ακινήτου που θα στεγάσει το AB Shop & Go και τη δαπάνη αγοράς του τεχνολογικού εξοπλισμού που απαιτείται για να λειτουργήσει το κατάστημα (έως €100.000). Ο υποψήφιος επιχειρηματίας θα πρέπει να διαθέτει ένα μικρό κεφάλαιο κίνησης και την δίψα για σκληρή δουλειά και επιτυχία. Παράλληλα, αναλαμβάνει να αποπληρώσει την επένδυση κατά τη διάρκεια του συμβολαίου, καταβάλλοντας μηνιαία δόση για 10 έτη χωρίς προσαυξήσεις (τόκους).Στο διαχειριστικό σκέλος, η ΑΒ αναλαμβάνει να πραγματοποιήσει μια μελέτη χρηματοοικονομικής βιωσιμότητας του σημείου λειτουργίας του καταστήματος, να κατευθύνει τον επιχειρηματία σε διαδικαστικά θέματα, ενώ αναλαμβάνει να ενοικιάσει το ακίνητο, με στόχο να διασφαλίσει ένα σταθερό και αδιαπραγμάτευτο ενοίκιο για τον ενδιαφερόμενο, σε ένα μεγάλο βάθος χρόνου.Κάνε το πρώτο βήμα για την πραγματοποίηση του δικού σου ονείρου. Κάνε το πρώτο βήμα για να δημιουργήσεις την δική σου επιχείρηση. Μη χάνεις χρόνο! Επικοινώνησε με το Τμήμα Franchise AB , ή στείλε email στο mbaba@ab.gr