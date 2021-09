Η bwin και η Κ.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ συνεχίζουν να στηρίζουν το Ε.Σ.Υ. & τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες

Γενικό Νοσοκομείο Αττικής Σισμανόγλειο "Αμαλία Φλέμινγκ"

Γενικό Νοσοκομείο Αττικής KAT

Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών "Καραμανδάνειο"

Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών

(από αριστερά): Γιάννης Καποδίστριας (Managing Director bwin), Ζωή Ρακοπούλου (Αναπληρώτρια Διοικήτρια Γενικού Νοσοκομείου Αττικής Σισμανόγλειο «Αμαλία Φλέμινγκ»), Δημήτρης Λεπενιώτης (Γενικός Διευθυντής ΚΑΕ Ολυμπιακός) (από αριστερά): Γιάννης Καποδίστριας (Managing Director bwin), Ευτυχία Καπάτου (Διοικήτρια Γενικού Νοσοκομείου Γρεβενών), Κώστας Παπανικολάου (από αριστερά): Κωνσταντίνος Εφραιμίδης (CSR Manager bwin), Παναγιώτης Γιαννόπουλος (Αναπληρωτής Διοικητής Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών ΚΑΤ), Γιώργος Πρίντεζης (από αριστερά): Θεόδωρος Τζαβιδόπουλος (Sponsorship Manager bwin), Αθανάσιος Φίλιας (Επιμελητής Α΄Παιδιατρικής Κλινικής Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πάτρας «Καραμανδάνειο»), Νίκος Λεπενιώτης (Γενικός Διευθυντής ΚΑΕ Ολυμπιακός)





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Σε συνέχεια της σειράς αγώνων ”bwin Monday Night Game Against Covid-19” , οι οποίοι διεξήχθησαν την προηγούμενη σεζόν για την αντιμετώπιση της πανδημίας και στέφθηκαν με απόλυτη επιτυχία, το Σαββατοκύριακο 4-5 Σεπτεμβρίου 2021, πραγματοποιήθηκε το με επιτυχία στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας το “bwin Tournament against Covid-19”! Πρόκειται για ένα διεθνές τουρνουά, με τη συμμετοχή των Μονακό, Περιστερίου και Λαυρίου, στο οποίο ο στόχος των ομάδων ξεπερνούσε τη νίκη: Ήταν η υποστήριξη, για μια ακόμα φορά, σε εκείνους που το έχουν ανάγκη.Δείτε το βίντεο:Στο πλαίσιο της δράσης, ενισχύθηκε το έργο των Ιατρών και του Νοσηλευτικού προσωπικού 4 Γενικών Νοσοκομείων της χώρας, με απαραίτητο υγειονόμο υλικό (ιατρικές μάσκες μιας χρήσης, αντισηπτικά και ιατρικά γάντια μιας χρήσης) καθώς και με τεχνολογικό εξοπλισμό. Τα νοσοκομεία είναι τα:Με τις δράσεις των “bwin Monday Night Game Against Covid-19” που προηγήθηκαν, η bwin και η Κ.Α.Ε. Ολυμπιακός πρόσφεραν περισσότερους από δύο τόνους ειδών πρώτης ανάγκης, σε συνολικά 10 νοσοκομεία. Πλέον, μετά και τη διεξαγωγή του “bwin Tournament against Covid-19”, τα νοσοκομεία που έχουν ενισχυθεί φτάνουν τα 14!Η bwin και η Κ.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ μοιράζονται την ίδια φιλοσοφία για έμπρακτη κοινωνική ευθύνη και προσφορά, γεγονός που έχει αποδεχθεί δεκάδες φορές τα τρία χρόνια της συνεργασίας τους και δεσμεύονται να συνεχίσουν τον κοινό αγώνα για την αντιμετώπιση της πανδημίας.Οι πρωτοβουλίες κοινωνικής ευθύνης της bwin, είναι πλήρως εναρμονισμένες με τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός πιο βιώσιμου κόσμου έως το 2030. Πιο συγκεκριμένα, η παραπάνω πρωτοβουλία της bwin, εντάσσεται στους Στόχους: 3 - Καλή Υγεία & Ευημερία και 17 -Συνεργασία για τους Στόχους. Περισσότερα για το Κοινωνικό Αποτύπωμα της bwin μπορείτε να βρείτε στο: https://bwincares.gr/ 21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας |Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | Παίξε Υπεύθυνα