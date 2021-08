We sea more II: Με σύμμαχο την τεχνολογία και την καινοτομία στη μάχη για καθαρές θάλασσες

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το WE SEA MORE II, το πρωτοπόρο πρόγραμμα τωνκαιπου βασίζεται σε καινοτόμες τεχνολογίες και έχει ως στόχο την ανίχνευση, καταγραφή και συλλογή των απορριμμάτων στο θαλάσσιο οικοσύστημα.Μέσα σε μόλις πέντε ημέρες συλλέχθηκαν περισσότεροι από 2,7 τόνοι αποβλήτων από την αθηναϊκή ριβιέρα, με τους πολίτες και τους επισκέπτες των παραλιών του Αγίου Νικολάου (μικρό Καβούρι) και της Β’ Πλαζ Βούλας να ανταποκρίνονται με θέρμη στο ανοιχτό κάλεσμα του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.Στόχος της δράσης ήταν η χαρτογράφηση των αποβλήτων με καινοτόμες μεθόδους τόσο στην επιφάνεια και τον βυθό της θάλασσας, όσο και στην ακτή, καθώς και η μετέπειτα συλλογή και ανακύκλωση τους, με το Τμήμα Ωκεανογραφίας και θαλασσίων Βιοεπιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, την UcanDrone και την Divers’ World να δίνουν το «παρών» και να συνδράμουν από την πλευρά τους στην αποτελεσματική υλοποίηση της δράσης.Οι εθελοντικές προσπάθειες των στελεχών της Polygreen, της Nestlé Ελλάς και των δημοτών, αλλά και οι δράσεις των συνεργαζόμενων φορέων οδήγησαν στη συλλογή και απομάκρυνση από ακτή και βυθό 2.718 κιλών αποβλήτων, εκ των οποίων το 39% προήλθε από πλαστικά απορρίμματα, το 17% από ύφασμα και το 16% από scrap (αλουμίνιο και μέταλλο).Οι δράσεις πραγματοποιήθηκαν με χρήση τεχνολογιών αιχμής όπως η τηλεπισκόπηση και τα μη επανδρωμένα συστήματα ανίχνευσης, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες που υπάρχουν για περαιτέρω δραστηριοποίηση στην αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης και στη εφαρμογή λύσεων κυκλικής οικονομίας. Τα απόβλητα που συλλέχθηκαν, διαχωρίστηκαν ανά ρεύμα, τοποθετήθηκαν σε -ειδικές συσκευασίες συλλογής και μεταφέρθηκαν στις αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις της Polyeco -συνεργαζόμενη εταιρεία με την Polygreen- για περαιτέρω επεξεργασία και αξιοποίησή τους.Ο κ., ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Polygreen τόνισε: «Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά δείχνουμε στην πράξη ότι μέσα από ποιοτικές συνεργασίες μπορούμε να πετύχουμε πολλά. Στον αγώνα για την προστασία του περιβάλλοντος είμαστε όλοι σύμμαχοι. Μέσα από το WE SEA MORE ευαισθητοποιούμε και εκπαιδεύουμε τις τοπικές κοινότητες πάνω στην κυκλική οικονομία, ενώ παράλληλα δείχνουμε στην πράξη ότι τίποτα δεν είναι περιττό και όλα αξιοποιούνται.Στην Polygreen έχουμε την απαραίτητη τεχνογνωσία και την αξιοποιούμε για να υλοποιήσουμε το όραμά μας: έναν κόσμο χωρίς απόβλητα. Φιλοδοξούμε η Ελλάδα να κάνει γρήγορα βήματα προς την πράσινη μετάβαση και σε αυτό θα συμβάλλουμε με όλες μας τις δυνάμεις».Από την πλευρά του, ο κ., Διευθύνων Σύμβουλος της Nestlé Ελλάς, δήλωσε: «Το πρωτοπόρο πρόγραμμα WE SEA MORE αναδεικνύει την αναγκαιότητα και τη δύναμη της συνεργασίας στην αντιμετώπιση σύγχρονων προκλήσεων όπως είναι η θαλάσσια πλαστική ρύπανση. Αξιοποιούμε την τεχνολογία αιχμής και την ακαδημαϊκή έρευνα για να βρούμε νέες λύσεις που θα προάγουν τη βιωσιμότητα των ελληνικών θαλασσών.Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία περιλαμβάνει όλα εκείνα τα στοιχεία που διέπουν την φιλοσοφία της εταιρείας μας: καινοτομία, τεχνολογία, συνεργασία, σεβασμό για τον άνθρωπο, τις κοινότητές μας, τον πλανήτη. Στη Nestlé χρησιμοποιούμε τη γνώση, τα εφόδια και την εμβέλεια που διαθέτουμε για να φέρουμε ουσιαστική αλλαγή και να κάνουμε τη διαφορά, με οδηγό τις δεσμεύσεις μας για βιώσιμη ανάπτυξη».Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, συμπλήρωσε σχετικά: «Η συνεργασία του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης με τις κορυφαίες εταιρείες Polygreen και Nestle, πρωτοπόρους στον κλάδο τους, είχε ως αποτέλεσμα την απομάκρυνση 3 τόνων απορρίμματα από τις παραλίες μας και την μετέπειτα διαχείριση και επαναχρησιμοποίηση τους.Οι δράσεις αυτές θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές για την επίτευξη της πραγματικής αειφορίας και την ολοκλήρωση της κυκλικής οικονομίας και προσδίδει σημαντική προστιθέμενη αξία ως κοινή δράση του Δήμου με τον ιδιωτικό τομέα. Συγχαίρουμε την Polygreen και την Nestle για την πρωτοβουλία και ευελπιστούμε να τους φιλοξενήσουμε στον όμορφο Δήμο μας και του χρόνου.»Αναλυτικά τα αποτελέσματα (σε kg):-Πλαστικό: 1.065,5-Σύμμεικτα: 473-Ύφασμα: 455-Scrap (αλουμίνιο & μέταλλο): 425-Ελαστικά: 109-Γυαλί: 91,5-Ξύλο: 69,5-Χαρτί: 23,5-Επικίνδυνα απόβλητα: 2,5-Γόπες: 2-Μπαταρίες-αναπτήρες: 1,5Σύνολο: 2.718Αξίζει να σημειωθεί ότι οι συγκεκριμένες παραλίες αποτελούν πόλο έλξης για χιλιάδες πολίτες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, με το περιβαλλοντικό αποτύπωμα να αυξάνεται συνεχώς.Καθ’ όλη τη διάρκεια εργασιών στο πεδίο, εθελοντές από την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Αττικής ήταν παρόντες για την παροχή πρώτων βοηθειών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή ατυχήματος. Στο πλαίσιο πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας, Κινητή Μονάδα του ΕΟΔΥ πραγματοποιούσε δωρεάν rapid test για όλους τους εθελοντές.H Polygreen είναι μια εταιρεία ηγέτης στον τομέα της κυκλικής οικονομίας παγκοσμίως. Με έμφαση στον προσεκτικό σχεδιασμό και την καινοτομία, αλλά και εξελιγμένες εργαστηριακές αναλύσεις, η Polygreen εξειδικεύεται σε αξιόπιστες και οικονομικά αποδοτικές υπηρεσίες διαχείρισης αποβλήτων και αντιμετώπισης της θαλάσσιας ρύπανσης.Με παρουσία σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική, η Polygreen υλοποιεί άμεσα και αποτελεσματικά μερικά από τα πιο απαιτητικά, σε τεχνικό επίπεδο, περιβαλλοντικά projects παγκοσμίως. Παράλληλα η Polygreen παρέχει ολοκληρωμένες και καινοτόμες λύσεις κυκλικής οικονομίας που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Τέλος, μέσα από στοχευμένα προγράμματα εκπαίδευσης, αλλά και πολιτιστικές δράσεις, η Polygreen στοχεύει στην ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης.Στην Polygreen στοχεύουμε σε έναν βιώσιμο κόσμο, όπου τίποτα δεν είναι περιττό και όλα αξιοποιούνται.Η Nestlé με παρουσία σε 187 χώρες σε όλον τον κόσμο και περισσότερες από 2.000 μάρκες, έχει ως βασικό σκοπό να αναδεικνύει τη δύναμη της διατροφής ενισχύοντας την ποιότητα της ζωής για όλους, σήμερα και στο μέλλον. Στην Ελλάδα, η Nestlé δραστηριοποιείται περισσότερο από 120 χρόνια και διαθέτει δύο εργοστάσια: το εργοστάσιο του καφέ στα Οινόφυτα και το εργοστάσιο του φυσικού μεταλλικού νερού Κορπή στο Μοναστηράκι Βόνιτσας.Στην ελληνική αγορά διατίθενται προϊόντα βρεφικής διατροφής, καφές, σοκολάτες, προϊόντα μαγειρικής, δημητριακά πρωινού, φυσικό μεταλλικό νερό, στιγμιαία σοκολατούχα ροφήματα, αλλά και προϊόντα για επαγγελματική χρήση και προϊόντα διατροφής κατοικίδιων ζώων. Στον τομέα της κοινωνικής υπευθυνότητας, η Nestlé αναπτύσσει πρωτοβουλίες και δράσεις για τον άνθρωπο και την οικογένεια, για τις κοινότητές και για τον πλανήτη.Μεταξύ άλλων, εστιάζει στην απασχόληση των νέων μέσα από την πρωτοβουλία ‘’Nestlé needs YOUth’’ και στην ενίσχυση της νεοφυούς επιχειρηματικότητας με το πρόγραμμα Ignite Ideas, στη διατροφική εκπαίδευση των παιδιών και στην υποστήριξη οικογενειών χαμηλού εισοδήματος. Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί προτεραιότητα για την εταιρία, γι’ αυτό και έχει δεσμευτεί για 100% επαναχρησιμοποιούμενες ή ανακυκλώσιμες συσκευασίες έως το 2025 και στη μείωση κατά 50% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2030, με στόχο τις καθαρές μηδενικές εκπομπές έως το 2050. Η Nestlé Ελλάς παράλληλα, αναπτύσσει δράσεις για την αντιμετώπιση της ρύπανσης από το πλαστικό, εστιάζοντας στις θάλασσες μας.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Nestlé στην Ελλάδα, επισκεφθείτε το www.nestle.gr