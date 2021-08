Majesty QUEEN «We Will Rock You»: Ζήστε μια βραδιά αφιερωμένη στους θρυλικούς Queen!

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ήρθε η ώρα να περάσουμε τα σύνορα και να βρεθούμε στο West End του Λονδίνου. Εκεί τα τραγούδια ζωντανεύουν τους θρύλους της μουσικής!Κάθε Τετάρτη του Σεπτέμβρη, ένα θρυλικό musical tribute μας περιμένει στην σκηνή του City Garden Festival, για να μας μεταφέρει στις εποχές που γέννησαν τις αξέχαστες φωνές που όλοι αγαπάμε και τραγουδάμε!Την πρώτη Σεπτεμβρίου γιορτάζουμε τους θρυλικούς Queen με μια αυθεντική αναπαράσταση του εκρηκτικού live που έδιναν στο απόγειο της καριέρας τους!Το Majesty Queen είναι το αυθεντικό Βρετανικό musical tribute για τους Queen.Όπως το χαρακτήρισαν κοινό και κριτικοί είναι «Ένα από τα καλύτερα αφιερώματα στον κόσμο για ένα από τα καλύτερα συγκροτήματα στον κόσμο».Κι αυτό γιατί στο Majesty Queen πρωταγωνιστής είναι ο μουσικός και ηθοποιός Seth Daniels, ο οποίος φημίζεται για την μοναδική του ενέργεια πάνω στη σκηνή και τις σπουδαίες φωνητικές του δυνατότητες. Με την σχολαστική του ματιά και την αγάπη του για την λεπτομέρεια, ξαναφέρνει για λίγο τον Φρέντι μπροστά μας, με τρόπο που κανένας άλλος καλλιτέχνης αφιερώματος δεν έχει κάνει πριν.Το Majesty Queen εδώ και μια δεκαετία κάνει τον γύρο του κόσμου και ενθουσιάζει όλους τους θαυμαστές του μοναδικού ροκ συγκροτήματος που μας χάρισε μια από τις σπουδαιότερες φωνές της ροκ μουσικής, τον ανεπανάληπτο Φρέντι Μέρκιουρι που ξεχώριζε όχι μόνο για την φωνή του, αλλά και για την εκρηκτική σκηνική του παρουσία, με την οποία κατάφερε να συνδυάσει θεατρικότητα, ερμηνεία και ταλέντο.To Majesty Queen είναι ένα δίωρο show αφιερωμένο στο θρυλικό συγκρότημα αλλά και στην ψυχή της μεγάλης αυτής μπάντας, σε έναν από τους πιο ταλαντούχους μουσικούς του πλανήτη, μια εκκεντρική προσωπικότητα του κόσμου της μουσικής με μαγνητική παρουσία επάνω στη σκηνή.Άλλωστε μετά την ίδρυση των Queen, ο Φρέντι Μέρκιουρι συνέθεσε πολλές από τις μεγάλες επιτυχίες του συγκροτήματος, όπως το «Somebody to Love», τον γηπεδικό ύμνο We Are the Champions και το οπερατικό Bohemian Rhapsody, για πολλούς η κορυφαία συνθετική του δημιουργία.Η ιστορία τους αποτελεί πάντα ένα μάθημα για το πως τα όνειρα μπορούν να γίνουν πραγματικότητα. Στις αρχές της δεκαετίας του ‘70 κυκλοφόρησε το πρώτο τους άλμπουμ, χωρίς μεγάλη επιτυχία. Την ίδια μοίρα περίπου, είχαν και τα επόμενα δύο. Λίγο πριν την κυκλοφορία του «A night at the opera», οι Queen εμπιστεύτηκαν για προσωπική ακρόαση ένα πολύ ιδιαίτερο τραγούδι στον φίλο τους Kenny Everett, ο οποίος ήταν γνωστός ραδιοφωνικός παραγωγός και κωμικός της Βρετανίας. Εκείνος, το βρήκε υπέροχο και χωρίς να ζητήσει την άδεια τους, έπαιξε όσες περισσότερες φορές μπορούσε το τραγούδι στην εκπομπή του στο ραδιόφωνο. Σύντομα, τα δισκοπωλεία γέμισαν κόσμο, που ζητούσε ένα τραγούδι το οποίο δεν είχε καν κυκλοφορήσει! Πρόκειται φυσικά για το τραγούδι «Bohemian Rhapsody», το οποίο παντρεύει αρμονικά την όπερα και την ροκ μουσική, κάτι πολύ πρωτότυπο! Λόγω αυτού του κομματιού, το άλμπουμ «A night at the opera» είχε τεράστια επιτυχία. Μάλιστα, παρέμεινε το 1975 για 9 εβδομάδες στο νούμερο ένα των βρετανικών charts, καθώς επίσης και για άλλες 6, το 1991, μετά τον θάνατο του Φρέντι Μέρκιουρι. Ανάμεσα στις πολλές διακρίσεις που έχει κατακτήσει το συγκεκριμένο τραγούδι ξεχωρίζει η ανακήρυξή του σε «Τραγούδι της Χιλιετίας» από το Guiness Book of Records.Ζήστε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Queen σε ένα live show που θα σας μείνει αξέχαστο.Την πρώτη Σεπτεμβρίου γιορτάζουμε 50 χρόνια Queen και τραγουδάμε: “We Will Rock You”, “I want to Break Free”, “The Show Must Go On”, “Bohemian Rhapsody”, “Another One Bites the Dust”, “I Want It All”, “Killer Queen”, “Radio Ga Ga”, “Who Wants To Live Forever” και τόσα άλλα.Και είναι μόνο η αρχή, καθώς αποτελεί το πρώτο musical tribute ενός μεγάλου αφιερώματος!Ζήστε 4 μοναδικά musical Tributes που μας θυμίζουν τις εποχές που γέννησαν τους θρύλους της μουσικής.Ανακαλύψτε το νέο φεστιβάλ της πόλης CT GARDEN ALL LEGENDS FESTIVAL στο www.ct.gr Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου: Majesty QUEENΤετάρτη 8 Σεπτεμβρίου: One night of ELVISΤετάρτη 15 Σεπτεμβρίου: One night of TINAΤετάρτη 22 Σεπτεμβρίου: Absolute BOWIEVIP: 45 ευρώΑ ΖΩΝΗ: 35 ευρώΒ ΖΩΝΗ: 30 ευρώΓ ΖΩΝΗ: 25 ευρώΓ ΖΩΝΗ - ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ – AMEA : 18 ευρώ (Μόνο με τηλεφωνική κράτηση στο 211 7701700)Ισχύουν μειωμένα εισιτήρια για όσους θέλουν να έρθουν και στις 4 βραδιές!!211 7701700211 7701700, www.ct.gr