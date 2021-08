Γίαννης και Novibet προσφέρουν προσωρινή στέγαση σε πληγέντες των καταστροφικών πυρκαγιών της Αττικής

-Επάρκεια διαθέσιμων δωματίων προς άμεση κράτηση

Μέσω της πρωτοβουλίας κοινωνικής προσφοράς, o Γιάννης Αντετοκούνμπο και η Νovibet βρίσκονται στο πλευρό των συνανθρώπων μας που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές της Αττικής.Με στόχο να καλυφθούν οι συνεχόμενες επείγουσες ανάγκες διαμονής που έχουν προκύψει, προσφέρονται επιπρόσθετες επιλογές διαμονής στα παρακάτω καταλύματα:-15 δίκλινα δωμάτια για 2 διανυκτερεύσεις (10/8-12/8) στο ξενοδοχείο Titania (Πανεπιστημίου 52, Αθήνα 106 78)-10 δίκλινα δωμάτια στο ξενοδοχείο Electra Hotel Athens για 2 διανυκτερεύσεις (9/8-11/8) (Ερμού 5, Αθήνα 10563)-8 δίκλινα στο ξενοδοχείο Brown Acropol by Brown Hotels για 4 διανυκτερεύσεις (10/8-14/8) (Παν. Τσαλδάρη, Πειραιώς 1, Αθήνα 10552)-5 δίκλινα με πρωινό στο ξενοδοχείο DAVE Red Athens by Brown Hotels για 4 διανυκτερεύσεις (10/8-14/8) (Βερανζέρου 25, Αθήνα)-5 δίκλινα με πρωινό στο ξενοδοχείο Kubic Hotel by Brown Hotels για 4 διανυκτερεύσεις (10/8-14/8) (Αγίου Κωνσταντίνου 26, Αθήνα)-5 δίκλινα με πρωινό στο ξενοδοχείο Grand Bleu Beach Resort by Brown Hotels για 4 διανυκτερεύσεις (10/8-14/8) (Αγίας Παρασκευής, Ερέτρια, 34008)Παρακαλούνται όσοι κάτοικοι πληγεισών περιοχών έχουν άμεση ανάγκη στέγασης, να επικοινωνήσουν άμεσα με τα ξενοδοχεία για να προβούν σε προκράτηση, δηλώνοντας τα στοιχεία τους, και να ενημερωθούν σχετικά με τις λεπτομέρειες της διαμονής τους.-Ξενοδοχείο Titania: Σπύρος Αράθυμος, τηλ. επικοινωνίας 6942 222940-Ξενοδοχείο Electra Athens: Υποδοχή, τηλ. επικοινωνίας 210 3378000-Ξενοδοχείο Brown Acropol by Brown Hotels: Υποδοχή, τηλ. επικοινωνίας 21 4444 1300-Ξενοδοχείο DAVE Red Athens by Brown Hotels: Υποδοχή, τηλ. επικοινωνίας 214 402 7660-Ξενοδοχείο Kubic Hotel by Brown Hotels: Υποδοχή, τηλ. επικοινωνίας 21 1402 1695-Ξενοδοχείο Grand Bleu Beach Resort by Brown Hotels: Υποδοχή, τηλ. επικοινωνίας 22290 61012-Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν στο ξενοδοχείο έγγραφο εξακρίβωσης στοιχείων (ταυτότητα, διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης) ή θα πρέπει να έχουν δηλωθεί ως πυρόπληκτοι στην Πολιτική Προστασία (1135), σύμφωνα με ενημέρωση του ξενοδοχειακού επιμελητηρίου, και να συμπληρώσουν κατά την έλευσή τους φόρμα με τα στοιχεία τους.-Λόγω συγκεκριμένου αριθμού δωματίων, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.21+| ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ: ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.