Gold Award στην «πιο γλυκιά μαμά του κόσμου» γιατί όπως και να τη φωνάζουμε, αυτή η γυναίκα αξίζει όλα τα βραβεία!

Η The Kompany, με προσήλωση στο ναόλα τα projects που αναλαμβάνει, σχεδίασε για ταμια δράση που έκανε τη διαφορά, βρέθηκε στην κορυφή και επιβραβεύτηκε με τοστην κατηγορία “” των. Η δράση αφορούσε το σχεδιασμό και την υλοποίηση τηςτου Οργανισμού «», που πραγματοποιήθηκε το 2020 με αφορμή την Γιορτή της Μητέρας.Πρόκειται για μιατης The Kompany, που γνωρίζει καλά πως να εμπνέει τους γύρω της, η οποία βασίστηκε στηνκαιμε το ευρύ κοινό, σε μια περίοδο που όλοι αποζητούσαμε να έρθουμε «πιο κοντά». Στόχος της δράσης ήταν να αναδείξει το ρόλο της μητέρας στην ανατροφή ενός παιδιού, εστιάζοντας στη διαχείριση των δυσκολιών της καθημερινότητάς της εν μέσω πανδημίας, καθώς και να ενισχύσει τον συναισθηματικό δεσμό του Οργανισμού με το ευρύ κοινό.Για την υλοποίηση της δράσης σχεδιάστηκε στοχευμένο Πλάνο Επικοινωνίας και Media Relations, με έμφαση σεκαι. Στο πλαίσιο αυτό, πλήθοςαγκάλιασαν τη δράση, προσδίδοντάς της μια μοναδική δυναμική. Επιπλέον, ηανέλαβε ρόλο οικοδέσποινας σε δύο digital συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν με μητέρες των Παιδικών Χωριών SOS, αλλά και με τις κ.κ., Καθηγήτρια Πνευμονολογίας και Εντατικής Θεραπείας στο ΕΚΠΑ και το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός»,, Σεφ,, Πρωταθλήτρια Ενόργανης Γυμναστικής,, Συγγραφέας και Εικονογράφος παιδικών βιβλίων και, Δασκάλα στο Α΄ Δημοτικό Τριλόφου Θεσσαλονίκης.Οι συζητήσεις αυτές έγιναν μέσα από τα κανάλια της Σίσσυ Χρηστίδου στα social media και ειδικότερα μέσα από ένα video στο YouTube και από ένα Instagram live, τα οποία σημείωσαν, ενώ υπήρξε και μια διευρυμένη κάλυψη της δράσης με πληθώρα αναφορών σεκαιΤοανταποκρίθηκε ενεργά στοπου έγινε από τους Influencers με σκοπό τη στήριξη του Οργανισμού. Συγκεκριμένα, μέσω sms είχαν όλοι τη δυνατότητα να στείλουν μια ευχή μέσω μιας ξεχωριστής ηλεκτρονικής κάρτας στη δική τους μαμά, προσφέροντας παράλληλα την υποστήριξή τους στα. Τατης καμπάνιας ξεπέρασαν κάθε προσδοκία, σημειώνοντας μεγάλο αριθμό, πολύ υψηλόκαι, ενώουσιαστικά το ευρύ κοινό σε μια περίοδο με αρκετές αντιξοότητες., δήλωσε σχετικά: «Είναι μεγάλη μας τιμή να λαμβάνουμε το Gold βραβείο με τα Παιδικά Χωριά SOS στα Content Marketing Awards. Το βραβείο αυτό είναι ξεχωριστό για την The Kompany γιατί βάλαμε όλη τη θετική μας ενέργεια για να τιμήσουμε τις μαμάδες όλου του κόσμου και περισσότερο των Παιδικών Χωριών SOS. Οραματιστήκαμε μια καμπάνια που να αποτυπώνει τον πολύτιμο και μεγαλειώδη ρόλο της μητέρας, γιατί «όπως και να τη φωνάζουμε, αυτή η γυναίκα αξίζει όλα τα βραβεία»!Σε κάθε δράση που σχεδιάζουμε, βάζουμε την ψυχή και το μεράκι μας και χαιρόμαστε πραγματικά όταν αυτό επιβραβεύεται. Ευχαριστούμε πολύ για την εμπιστοσύνη τους τα Παιδικά Χωριά SOS, που αποτελούν πάντοτε πηγή έμπνευση για εμάς, καθώς και όσους συνέβαλαν στην υλοποίηση της καμπάνιας αυτής».Φωτό άρθρου από αριστερά: Κώστας Τσολάκης, Founder & CEO της εταιρείας The Kompany, Έλσα Σταθοπούλου, Διευθύντρια Επικοινωνίας & Εύρεσης Πόρων Παιδικών Χωριών SOS, Γιώργος Πρωτόπαπας, Γενικός Διευθυντής Παιδικών Χωριών SOS