Το «The «Marketing Hub» ανακοινώνει τη σύνθεση του πρώτου Advisory Board του οργανισμού

Σκοπός του Advisory Board είναι να προσφέρει πολύτιμη γνώση, εμπειρία, δυνατότητες δικτύωσης, καθώς και συμβουλές στρατηγικού χαρακτήρα, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία για τους επαγγελματίες του marketing στη χώρα μας.Στο οκταμελές συμβούλιο συμμετέχουν ο, Chief Omnichannel Officer της Cosmos Sport, ο, Γενικός Διευθυντής Marketing & Εταιρικής Επικοινωνίας του Ομίλου Eurobank, ο, Kαθηγητής Marketing στο Πανεπιστήμιο Strathclyde της Σκωτίας, ο, Καθηγητής και Πρόεδρος του τμήματος Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, η, Head of Brand, Marketing Communications, Media & Insights, Vodafone Eλλάδας, η, Partner της SpenglexFox, η, Founder της blueseeize και ο, Head of Corporate Marketing του Ομίλου Interamerican.Μέσα από ισχυρές συνεργασίες με υψηλού κύρους φορείς του marketing σε Ευρώπη και Αμερική, το “” έχει ήδη αναλάβει πρωτοβουλίες που μεταφέρουν στους Έλληνες marketers τις τελευταίες εξελίξεις, τα best και next practices του marketing, δίδοντας τους παράλληλα τη δυνατότητα να συμμετέχουν στα διεθνή δρώμενα του κλάδου.Μέσα σε ένα χρόνο από την ίδρυσή του, το “” έφερε στην Ελλάδα το μεγαλύτερο Content Marketing συνέδριο του κόσμου τον περασμένο Οκτώβριο με τίτλο: “”, σε συνεργασία με το Content Marketing Fast Forward της Ολλανδίας και το Content Marketing Institute της Αμερικής. Παράλληλα, σε συνεργασία με το «Τμήμα Marketing & Επικοινωνίας του Oικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» το “” έχει ξεκινήσει μια σειρά από δράσεις για φοιτητές του τμήματος, ώστε αυτοί να έλθουν πιο κοντά στις επιχειρήσεις και στο εφαρμοσμένο marketing, ενώ η πρωτοβουλία “” στο Facebook, με προσκεκλημένους top thought leaders και experts του marketing στην χώρα μας, έχουν ήδη εξαιρετική ανταπόκριση και επιτυχία.Μέσα από το νεοσύστατο Advisory Board το “” θα συνεχίσει να ενισχύει τη δυναμική που αναπτύσσεται για την διάχυση των σύγχρονων εξελίξεων και των βέλτιστων πρακτικών στο marketing στην εγχώρια αγορά.