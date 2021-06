Η Odyssey ανάμεσα στα Best Workplaces® για το 2021

Η αναγνώριση αυτή αναδεικνύει τη δέσμευση της Odyssey στη δημιουργία και διατήρηση ενός εργασιακού περιβάλλοντος όπου η φωνή του καθενός έχει σημασία, και όπου το ανθρώπινο δυναμικό της μπορεί να απολαύσει την καθημερινότητά του και υποστηρίζεται για την επίτευξη απαιτητικών στόχων.Η αναγνώριση Best Workplaces® αποδίδεται στις εταιρείες που έχουν λάβει την Πιστοποίηση Great Place to Work®, και ταυτόχρονα έχουν ξεχωρίσει ανάμεσα σε άλλες επιχειρήσεις της χώρας με την αντίστοιχη διάκριση. Η Odyssey έλαβε την Πιστοποίηση Great Place to Work® το 2020 κατόπιν διεξοδικής αξιολόγησης. Η παγκοσμίως αναγνωρισμένη λίστα "Fortune 100 Best Companies to Work" στην Αμερική χρησιμοποιεί την ίδια μεθοδολογία αξιολόγησης.

«Η αναγνώριση της Odyssey ως ενός από τους κορυφαίους εργοδότες στην Κύπρο αποτελεί μια ακόμη απόδειξη της δέσμευσής μας στο να παρέχουμε στους ανθρώπους μας, όχι μόνο ικανοποίηση στην εργασία τους, αλλά και ικανοποίηση στη ζωή τους. Καθώς συνεχίζουμε να μεγαλώνουμε, δεσμευόμαστε να είμαστε ένας εργοδότης παγκόσμιας εμβέλειας, ενσωματώνοντας τον ανθρώπινο παράγοντα σε ό, τι κάνουμε, ενώ παράλληλα αξιοποιούμε τη δύναμη της τεχνολογίας για να φέρουμε ουσιαστικές αλλαγές."

Νίκη Καρακωνσταντή, Ανώτερος Λειτουργός Ανθρώπινου Δυναμικού, Odyssey