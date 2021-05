Νέα σειρά Nivea Body Naturally Good

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ο σύγχρονος τρόπος ζωής συχνά διασπά την αρμονική μας σχέση με τη φύση. Τα τελευταία χρόνια προσπαθούμε να ανακτήσουμε τη σχέση, δίνοντας ολοένα και περισσότερη σημασία στο να προσφέρουμε στο περιβάλλον, αλλά και στον εαυτό μας μέσα από ένα πιο φυσικό lifestyle.Φέτος, η NIVEA ανταποκρίνεται σε αυτή την ανάγκη και δημιουργεί τις πιο φυσικές συνθέσεις για την περιποίηση της επιδερμίδας, εμπλουτίζοντας την καθημερινότητά μας με στιγμές απαλότητας και ευχαρίστησης, εμπνευσμένες από τη φύση. Η νέα σειρά ενυδάτωσης σώματος NIVEA NATURALLY GOOD είναι το επόμενο βήμα της NIVEA στην περιποίηση της επιδερμίδας, εκφράζοντας την αγάπη της για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.Τα προϊόντα NATURALLY GOOD αποτελούν την πιο φυσική και οικολογική σειρά της NIVEA με βιοδιασπώμενες συνθέσεις, οι οποίες περιέχουν 98% συστατικά φυσικής προέλευσης και ανακυκλώσιμες συσκευασίες από 50% λιγότερο πλαστικό. Επιπλέον, οι συσκευασίες NATURALLY GOOD έρχονται με την καινοτομία «Πίεσε και Τύλιξέ το», δίνοντάς μας τη δυνατότητα να απολαμβάνουμε το προϊόν μέχρι την τελευταία σταγόνα!Κάθε προϊόν της νέα σειράς σώματος περιέχει από ένα βιολογικό συστατικό το οποίο συλλέγεται από όλο τον κόσμο, ενώ οι συνθέσεις είναι vegan και cruelty free. Γνωρίστε τις τέσσερις body lotion της νέας σειράς NATURALLY GOOD και αποκτήστε απαλή και ενυδατωμένη επιδερμίδα για 48 ώρες με τα πιο φυσικά συστατικά:NIVEA BODY NATURALLY GOOD ME ΦΥΣΙΚΗ ΑΛΟΗNIVEA BODY NATURALLY GOOD ME ΦΥΣΙΚΟ ΕΛΑΙΟ ΣΠΟΡΟΥ ΚΑΝΝΑΒΗΣNIVEA BODY NATURALLY GOOD ME ΦΥΣΙΚΟ ΑΒΟΚΑΝΤΟNIVEA BODY NATURALLY GOOD ME ΦΥΣΙΚΗ ΒΡΩΜΗΑνακαλύψτε όλη τη σειρά σώματος NIVEA NATURALLY GOOD εδώ:https://www.nivea.gr/nea-apo-ti-nivea/nivea-naturallygood-bodycare#niveagreece #NaturallyGood@niveagreece