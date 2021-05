Novibet: Οκτώ Υποψηφιότητες στα EGR Marketing & Innovation Awards 2021

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Συνεχίζοντας δυναμικά την ανοδική της πορεία η Novibet είναι υποψήφια στις εξής κατηγορίες:• Brand Of The Year• Casino Marketing Campaign• Sportsbook Marketing Campaign• CRM Campaign• Innovation In Casino• Personalised Marketing Campaign• Socially Responsible Marketing Campaign• Affiliate Marketing CampaignΜετά τις πρόσφατες βραβεύσεις ως ‘Καλύτερη Στοιχηματική από Κινητό & App Διεθνώς’ στα SBC Awards, και για τη ‘Δημιουργία του Καλύτερου Προϊόντος Διεθνώς’ στα EGR Operator Awards, η Novibet βρίσκεται ακόμα μία φορά μεταξύ των κορυφαίων του κλάδου παγκοσμίως, αυτήν την φορά για το σχεδιασμό καινοτόμων marketing ενεργειών και την στρατηγική επένδυση στην ολιστική επικοινωνία του brand.Με βασικό concept «Στη Novibet Γράφεις τη δική σου ιστορία», η φετινή καμπάνια βασίζεται στην ανάδειξη της αγάπης για τον αθλητισμό μέσα από τις προσωπικές ιστορίες που γράφονται από τους ίδιους τους φιλάθλους.Στο πλαίσιο της ευρύτερης καμπάνιας, η Novibet υλοποιεί κατά τη διάρκεια της χρονιάς μία σειρά στοχευμένων και προσωποποιημένων ενεργειών, με στόχο να προσφέρει στα μέλη της την πιο πρωτοποριακή και διαδραστική εμπειρία ψυχαγωγίας σε online περιβάλλον.Τα EGR Marketing & Innovation Awards 2021, επιβραβεύουν τις πιο καινοτόμες και δημιουργικές ενέργειες marketing στον κλάδο των διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών, που έχουν ωθήσει να φέρουν κάτι νέο στη βιομηχανία τους τελευταίους 12 μήνες. Φέτος, τα βραβεία αναμένεται να απονεμηθούν διαδικτυακά στις 30 Ιουνίου.21+| ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ: UKGC | ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.