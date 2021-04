H Dell Technologies ισχυροποιεί τη λύση Dell EMC PowerStore παρέχοντας ακόμα μεγαλύτερη απόδοση και αυτοματισμό

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

«Το PowerStore αντιπροσωπεύει την ταχύτερα αναπτυσσόμενη νέα αρχιτεκτονική στην ιστορία της Dell. Οι νέοι και υπάρχοντες πελάτες συστημάτων αποθήκευσης βλέπουν από πρώτο χέρι πώς ο μοναδικός σχεδιασμός, οι κορυφαίες επιδόσεις και οι ξεχωριστές δυνατότητες αυτοματισμού τους βοηθούν να καινοτομούν και να διατηρούν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα», δήλωσε ο Jeff Boudreau, president and general manager, Infrastructure Solutions Group, Dell Technologies. «Με τις σημερινές ανακοινώσεις, καταστήσαμε το PowerStore ταχύτερο και εξυπνότερο, διευκολύνοντας παράλληλα ένα ευρύτερο φάσμα επιχειρήσεων να ξεκινήσουν με την πλατφόρμα».Η Dell Technologies, ο κορυφαίος πάροχος συστημάτων αποθήκευσης επιχειρήσεων, έχει παραδώσει περισσότερα από 400 petabytes αποθήκευσης PowerStore - περίπου ίση χωρητικότητα με αυτήν 136 δισεκατομμυρίων τραγουδιών ως αρχεία MP3 - σε περισσότερες από 60 χώρες σε κλάδους όπως η εκπαίδευση, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, οι μεταφορές, η υγειονομική περίθαλψη, το λιανικό εμπόριο και οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Οι νέοι χρήστες του PowerStore περιλαμβάνουν το Columbia Southern University, την Habib Bank, την RealPage, την Tech Data, το Πανεπιστήμιο της Πίζα, το Tilly’s και το Ultraleap.«Οι απτικές τεχνολογίες παρακολούθησης της κίνησης των χεριών στον αέρα μετασχηματίζουν βιομηχανίες όπως την XR, την αυτοκινητοβιομηχανία, τους σταθμούς πληροφόρησης και τη διαφήμιση εκτός σπιτιού. Οι δυνατότητες υψηλής απόδοσης, αυτοματοποίησης, υποδιπλασιασμού και επεκτασιμότητας του Dell EMC PowerStore συμβάλλουν στη μεταμόρφωση της υποδομής πληροφορικής μας», δήλωσε ο Richard Goodwin, group director of IT, Ultraleap. «Με το PowerStore πετυχαίνουμε πραγματική βελτίωση της απόδοσης κατά 450% σε ορισμένες εφαρμογές, και βλέπουμε ποσοστά μείωσης δεδομένων πολύ πάνω από το εγγυημένο 4:1 Data Reduction που παρέχει η Dell. Στον κόσμο μας, η ταχύτητα είναι ένας βασικός παράγοντας διαφοροποίησης και το PowerStore συμβάλλει στην επιτάχυνση της πρόσβασης στα κρίσιμα δεδομένα και εφαρμογές που χρειαζόμαστε για να πραγματοποιήσουμε τις καινοτομίες μας.Οι βελτιώσεις στο PowerStoreOS 2.0 μπορούν να εφαρμοστούν σε νέες και υπάρχουσες συσκευές PowerStore με μηδενική διακοπή στις λειτουργίες των πελατών και παρέχουν:• Βελτιώσεις απόδοσης: Το PowerStore υποστηρίζει ένα ευρύ φάσμα φορτίων εργασίας με τη κλιμακτωτή/modular αρχιτεκτονική οριζόντια (scale-out) κάθετα (scale-up) για μπλοκ, αρχεία και εικονικούς τόμους VMware vSphere. Οι επιχειρήσεις λαμβάνουν τώρα καλύτερη απόδοση από τα φορτία εργασίας στο δικό τους σύστημα PowerStore, επιτυγχάνοντας έως και 25% περισσότερες λειτουργίες εισόδου/εξόδου ανά δευτερόλεπτο (IOPS).• Εκσυγχρονισμός της υποδομής: το PowerStore επεκτείνει τα πλεονεκτήματα της NVMe αρχιτεκτονικής end-to-end, σε όλο το φάσμα του data center με την προσθήκη της επιλογής NVMe πάνω από το κανάλι οπτικών ινών (NVMe-FC), η οποία απαιτεί μια απλή ενημέρωση λογισμικού και χωρίς πρόσθετο υλικό.• Scale-out με το AppsON: Η μοναδική συστοιχία αποθήκευσης του κλάδου με ενσωματωμένο VMware ESXi hypervisor επιτρέπει στους πελάτες να εκτελούν εφαρμογές απευθείας στο σύστημα χρησιμοποιώντας τη λειτουργία AppsON για καλύτερη απόδοση, φορητότητα και ενοποίηση φορτίων εργασίας. Με την προσθήκη της δυνατότητας οριζόντιας (scale-out) επέκτασης και clustering των συστημάτων PowerStore στο AppsON παρέχεται πρόσθετη υπολογιστική ισχύς για εφαρμογές που απαιτούν υψηλής έντασης αποθήκευση στο edge, σε τομείς όπως την υγεία και την ανάλυση μεγάλων δεδομένων .«Οι επιχειρήσεις που υποβάλλονται σε ψηφιακό μετασχηματισμό αναζητούν απόδοση και ευελιξία για να τις βοηθήσουν καλύτερα να φιλοξενήσουν απαιτητικά νέα φορτία εργασίας και να εδραιώσουν καλύτερα τα υπάρχοντα σε κατανεμημένα περιβάλλοντα», δήλωσε ο Eric Burgener, research vice president, Infrastructure Systems, Platforms and Technologies Group, IDC. «Η ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και δυνατοτήτων διαχείρισης συστημάτων αποθήκευσης επιχειρησιακής κατηγορίας σε συστήματα αποθήκευσης χαμηλότερου κόστους, όπως το Dell EMC PowerStore 500, παρέχει πρόσθετες επιλογές στους πελάτες, ενώ προσφέρουν μεγαλύτερη αξία για το κόστος τους».Οι ενημερώσεις του PowerStore αυτοματοποιούν τις διαδικασίες δεδομένων και παρέχουν μεγαλύτερη εξοικονόμηση κόστους:• Ευφυής μείωση δεδομένων: το PowerStore απλοποιεί τη διαχείριση αποθήκευσης με τη βελτιστοποίηση της χωρητικότητας και της απόδοσης, παρέχοντας μια εγγυημένη μείωση δεδομένων κατά 4:1. Η έξυπνη λειτουργία μείωσης δεδομένων (Intelligent Data Reduction) της συστοιχίας αποθήκευσης εκτελείται πάντα χωρίς να επηρεάζεται η απόδοση.• Μεγαλύτερη ανθεκτικότητα: Ο μηχανισμός δυναμικής ανθεκτικότητας (Dynamic Resiliency Engine - DRE) του PowerStore βοηθά τους πελάτες να διατηρούν την απόδοση, προφυλάσσοντας παράλληλα από αστοχίες διπλών μονάδων δίσκου. Ο μηχανισμός DRE παρέχει έως και 98% λιγότερες διαδικασίες διαχείρισης σε σύγκριση με τις παραδοσιακές ρυθμίσεις RAID.• Εξυπνότερη διαβάθμιση: Το PowerStore αξιοποιεί το μέσο Storage Class Memory (SCM) ως μόνιμο χώρο αποθήκευσης και με τoν συνδυασμό SCM και standard NVMe μονάδων αποθήκευσης στο σύστημα, επιτυγχάνεται μέχρι και 15% μικρότερο latency στα φορτία εργασίας λόγω της ταχύτατης πρόσβασης στα μεταδεδομένα απλά με μια χαμηλή επένδυση σε μία μονάδα Intel® Optane™ D4800Χ.Οι δυνατότητες αυτοματισμού του PowerStore συμπληρώνονται από το Dell EMC CloudIQ, λογισμικό παρακολούθησης και ανάλυσης χώρου αποθήκευσης που χρησιμοποιεί τεχνητή και ανθρώπινη νοημοσύνη για την παροχή πληροφοριών απόδοσης και χωρητικότητας σε πραγματικό χρόνο.Το PowerStore 500 παρέχει υπηρεσίες υψηλής επιχειρησιακής απόδοσης και αποθήκευσης σε προσιτό κόστος. Το PowerStore 500 είναι κατάλληλο για επιχειρήσεις οποιουδήποτε μεγέθους και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε απομακρυσμένες εγκαταστάσεις ή υποκαταστήματα, περιβάλλοντα edge ή και σε μεγαλύτερα περιβάλλοντα IT.Το 2 Rack Units συμπαγές footprint της συστοιχίας μπορεί να αποθηκεύει έως και 1,2 petabytes και είναι σε θέση να χειρίζεται απαιτητικά εταιρικά φορτία εργασίας, υποστηρίζοντας έως και 2,4 εκατομμύρια συναλλαγές SQL ανά λεπτό και 1.500 VDI desktops ανά συσκευή. Οι πελάτες μπορούν να συνδυάσουν πολλές συσκευές PowerStore 500 σε ένα προσιτού κόστους σύμπλεγμα εύκολα διαχειρίσιμο, με δυνατότητες αυτοματισμού και απρόσκοπτη κινητικότητα των δεδομένων. Για μεγαλύτερες διαμορφώσεις, οι πελάτες μπορούν να συνδυάζουν τα μοντέλα PowerStore, για να ανταποκριθούν σε όλη την κλίμακα των αυξημένων αναγκών για τα συστήματα πληροφορικής τους.Το πρόγραμμα Dell EMC Future-Proof περιλαμβάνει αναβαθμίσεις ανά πάσα στιγμή (Anytime Upgrades), που αποτελεί το πιο ευέλικτο πρόγραμμα αναβάθμισης ελεγκτών του κλάδου. Κατ’ αποκλειστικότητα στην Dell Technologies, οι πελάτες μπορούν να βελτιώνουν ή να επεκτείνουν την απόδοση και τη χωρητικότητά τους στο PowerStore μετά από μόλις 180 ημέρες. Οι αναβαθμίσεις ανά πάσα στιγμή, σε συνδυασμό με την προσαρμόσιμη αρχιτεκτονική του PowerStore, εξαλείφουν αποτελεσματικά τις δαπανηρές και επίπονες μετεγκαταστάσεις των δεδομένων και των εφαρμογών.«Η μοναδική αρχιτεκτονική, οι δυνατότητες αυτοματισμού και η απόδοση του Dell EMC PowerStore βοηθούν τους πελάτες μας να αντιμετωπίζουν τις σημερινές και τις αυριανές προκλήσεις στα συστήματα πληροφορικής», δήλωσε ο Bob Olwig, vice president, business development and marketing, WWT». Από την πλευρά του συνεργάτη το χαμηλό κόστος και η εξαιρετική απόδοση του PowerStore 500 το καθιστούν μια συναρπαστική προσθήκη στην οικογένεια PowerStore και οι νέες ενημερώσεις του επιφέρουν αυξημένη απόδοση και αυτοματισμό, δίνοντας στους πελάτες ακόμα περισσότερους λόγους για να επιλέξουν σύστημα αποθήκευσης από την Dell Technologies».• Οι ενημερώσεις λογισμικού Dell EMC PowerStore θα είναι διαθέσιμες για λήψη από τις 10 Ιουνίου 2021.• Το PowerStore 500 θα είναι διαθέσιμο για παραγγελία στις 4 Μαΐου 2021 με παραδόσεις σε όλον τον κόσμο από τις 10 Ιουνίου 2021.Συνδεθείτε με την Dell μέσω Facebook YouTube και LinkedIn