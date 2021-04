THE 12 CELLISTS της φιλαρμονικής ορχήστρας του Βερολίνου

23-26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021CHRISTMAS THEATER ON LINEΖήστε την μαγεία της μουσικής με μια σπουδαία συναυλία από ένα εκπληκτικό μουσικό σχήμα. Οι 12 τσελίστες της διάσημης Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Βερολίνου παρουσιάζουν μια μοναδική γιορτή γεμάτη διάσημες μελωδίες, στο Christmas Theater on line! Αποκτήστε κωδικό, συνδεθείτε και ταξιδέψτε σε όλο τον κόσμο με τους 12 εκπληκτικούς σολίστες της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Βερολίνου!Το βιολοντσέλο παράγει ένα ωραίο, δυνατό, εκφραστικό, πλούσιο και τραγουδιστό ήχο, που σε σχέση με τα άλλα έγχορδα βρίσκεται πιο κοντά στην ανθρώπινη φωνή. Για αιώνες οι συνθέτες το είχαν υποβιβάσει να υποστηρίζει τη μελωδία του βιολιού με τις χαμηλές του νότες. Όταν οι συνθέτες ανακάλυψαν την ομορφιά του ήχου του, το βιολοντσέλο άρχισε να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, μέσα από τη φόρμα της σονάτας και του κοντσέρτου.Είναι ένα από τα πιο βασικά όργανα τόσο στη μουσική δωματίου όσο και στη συμφωνική ορχήστρα. Λόγω όμως της μεγάλης μουσικής του έκτασης, είναι εξίσου αξιόλογο και ως σόλο όργανο.Σχεδόν 50 χρόνια πριν, το 1972, δημιουργήθηκε ένα μουσικό σχήμα που έδωσε νέα πνοή σε αυτό το υπέροχο μουσικό όργανο. Οι 12 τσελίστες της διάσημης Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Βερολίνου αποφάσισαν να ενωθούν και να παρουσιάσουν σπουδαία ρεσιτάλ και συναυλίες σε όλο τον κόσμο ερμηνεύοντας αποσπάσματα κλασικής μουσικής αλλά και διάσημα τραγούδια και μελωδίες, όλα με τον εξαιρετικό ήχο του βιολοντσέλου. Η επιτυχία ήρθε γρήγορα.Είτε παίζουν κλασική μουσική, τζαζ, τάνγκο ή αβάνγκαρντ, οι ακροατές γοητεύονται πάντοτε από το ευρύ φάσμα των μοναδικών και μεθυστικών ήχων. Οι 12 τσελίστες έχουν ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο και έχουν εκατομμύρια θαυμαστές που περιμένουν με αγωνία την επόμενη συναυλία τους.Όλα ξεκίνησαν το 1972 όταν ο κρατικός ραδιοφωνικός σταθμός του Βερολίνου αποφάσισε να παρουσιάσει τον «Ύμνο για 12 Βιολοντσέλα», έργο 57, του Julius Klengel και κάλεσε τους 12 τσελίστες από την Φιλαρμονική του Βερολίνου. Η πρώτη τους συνύπαρξη ήταν καθοριστική και τους ενθάρρυνε να ξανακάνουν κι άλλες τέτοιες συναντήσεις μέχρι που ήρθε η στιγμή να δημιουργήσουν αυτό το υπέροχο μουσικό σχήμα.Το «12 Cellists» έρχεται στο Christmas Theater On Line και παρουσιάζει μια σπουδαία εορταστική συναυλία στην οποία θα ακούσουμε με ένα μαγικό και εντυπωσιακό τρόπο 12 βιολοντσέλα να παρουσιάζουν μελωδίες των Μπιτλς, του Μισέλ Λεγκράντ, του Άστορ Πιατσόλα, της Εντίθ Πιάφ, του Ντιούκ Έλιγκτον, του Θελόνιους Μόνκ, του Ένιο Μορικόνε, του Μωρίς Ραβέλ, του Κλοντ Ντεμπισί κ.α.Στην συναυλία συμμετέχουν ως φιλοξενούμενοι καλλιτέχνες η διάσημη γερμανίδα σοπράνο Ανετ Ντας και ο σπουδαίος τρομπετίστας Τιλ Μπρένερ.Αξίζει να σημειωθεί ότι μεταξύ των σύγχρονων συνθετών που έχουν γράψει έργα ειδικά για το The 12 Cellists είναι οι Boris Blacher, Jean Françaix, Iannis Xenakis, Wolfgang Rihm, Brett Dean, Wilhelm Kaiser-Lindemann, Frangis Ali-Sade, Christian Jost, Kaija Saariaho και Tan Dun. Συνοδεύουν τον Γερμανό Πρόεδρο της Δημοκρατίας ως πρεσβευτές του Βερολίνου και εμφανίστηκαν πολλές φορές στο Ιαπωνικό Αυτοκρατορικό Παλάτι. Τέλος έχουν κερδίσει 3 φορές το βραβείο Echo Klassik.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣTHE 12 CELLISTS ΤΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥΜε τους 12 σολίστες στο βιολοντσέλο της Φιλαρμονικής Ορχήστρας ΒερολίνουΣοπράνο: Ανετ ΝταςΣολιστ στο τρομπόνι: Τιλ ΜπρένερΔΙΑΡΚΕΙΑ: 110 ΛΕΠΤΑ

Παρασκευή 23 Απριλίου στις 20.00

Σάββατο 24 Απριλίου 2021 στις 16.00 και στις 20.00

Κυριακή 25 Απριλίου 2021 στις 16.00 και στις 20.00

Δευτέρα 26 Απριλίου 2021 στις 20.00

ΤΙΜΗ ΚΩΔΙΚΟΥ: 12 ευρώ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 211 77 01 700

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ: 211 77 01 700, www . viva . gr & www . christmastheater . gr







Διαδικασία παρακολούθησης της παράστασης

1. Αγοράζοντας ένα εισιτήριο / κωδικό για την προβολή της παράστασης, θα λάβετε στο email σας link με τη σελίδα της παραγγελίας σας από όπου θα μπορείτε να κατεβάσετε το παραστατικό σας (εισιτήριο)

2. Ανοίγοντας το εισιτήριό σας, παίρνετε τον μοναδικό κωδικό του barcode σας

(10ψήφιος αριθμός, πάνω αριστερή γωνία του εισιτηρίου, κάτω από το γραμμωτό κωδικό barcode)

3. Εισάγετε τον κωδικό αυτό στη σελίδα που αντιστοιχεί στην προβολή της ημέρας που έχετε επιλέξει:

(Η είσοδος του κοινού στην σελίδα προβολής της παράστασης δύναται να πραγματοποιηθεί από την ώρα έναρξης έως και 4 ώρες μετά. Έπειτα, το login στην παράσταση, θα σταματήσει να είναι διαθέσιμο).

4. Παρακολουθείτε την παράσταση. Καλή σας διασκέδαση!