Διαδικτυακή Ενημέρωση για το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σας προσκαλεί, την Τρίτη 20 Απριλίου 2021, στις 18:00-19:00, στη διαδικτυακή ενημέρωση «Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Σπούδασε την Πρώτη σου Επιλογή». Μιλήστε με έμπειρο ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου και μάθετε όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για να ξεκινήσετε τις σπουδές σας στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας αυτό το Φθινόπωρο.

Παρακολουθήστε τη διαδικτυακή ενημέρωση εδώ και μάθετε γιατί το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας αποτελεί την πρώτη επιλογή των φοιτητών από την Ελλάδα για σπουδές στο εξωτερικό.

Συγκριμένα ενημερωθείτε για:

Τη διεθνώς αναγνωρισμένη ακαδημαϊκή αριστεία του (και από το Times Higher Education ( THE ) World University Rankings)

Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην οικονομική πτυχή, με 30% - 50% χαμηλότερο συνολικό κόστος σπουδών από παραδοσιακούς πανεπιστημιακούς προορισμούς όπως, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ολλανδία

Τα 100+ προγράμματα σπουδών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, με επιλογή στη γλώσσα διδασκαλίας

Τα προγράμματα εξ αποστάσεως φοίτησης

Τις υποτροφίες, χορηγίες, καθώς και τις ειδικές υποτροφίες που προσφέρονται

Το εξειδικευμένο τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού « ΑΡΙΣΤΟΝ »

Τις νέες σύγχρονες εστίες για τους φοιτητές του Πανεπιστημίου, ίσως τις καλύτερες φοιτητικές εστίες της Ευρώπης

Την πιο δυναμικά αναπτυσσόμενη πανεπιστημιούπολη της Κύπρου

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας: Η ιδανική επιλογή για σπουδές εκτός Ελλάδας

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διαθέτει μια σειρά από συγκριτικά πλεονεκτήματα, συμπεριλαμβανομένης της διεθνούς αναγνωρισμένης ακαδημαϊκής αριστείας του, που το καθιστούν την ιδανική επιλογή για σπουδές εκτός Ελλάδας.

Ενδεικτικά, συγκαταλέγεται στα 801-1000 καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως, μαζί με μόλις 8 άλλα πανεπιστήμια της Ελλάδας, σύμφωνα με το Times Higher Education (THE) World University Rankings 2021. Επιπλέον, κατατάσσεται στη θέση 301-400 μεταξύ των καλυτέρων πανεπιστημίων του κόσμου στον τομέα των επιχειρήσεων και των οικονομικών, σύμφωνα με το THE World University Rankings by Subject, όπου ουσιαστικά η κατάταξη αυτή τοποθετεί το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ως το νούμερο ένα πανεπιστήμιο σε Ελλάδα και Κύπρο.

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας είναι το πλέον διεθνοποιημένο πανεπιστήμιο στην Κύπρο με περισσότερους από 14,000 φοιτητές (εξ αποστάσεως και δια ζώσης), από πέραν των 100 χωρών, γεγονός που το καθιστά το μεγαλύτερο σε αριθμό φοιτητών πανεπιστήμιο στην Κύπρο. Είναι επίσης το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο στη νότια Ευρώπη με κύρια γλώσσα διδασκαλίας την αγγλική, καθώς και το μεγαλύτερο εκτός Ελλάδος με γλώσσα διδασκαλίας την ελληνική.

Σημειώνετε ότι το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας είναι αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ομοταγές Πανεπιστήμιο ως προς τα Ελληνικά Α.Ε.Ι. ενώ οι τίτλοι σπουδών αποφοίτων του έχουν τύχει αναγνώρισης από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Γίνε σήμερα μέλος της μεγαλύτερης πανεπιστημιακής κοινότητας στην Κύπρο

Ενημερώσου έγκαιρα και ξεκίνα τις σπουδές σου δυναμικά στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας το ερχόμενο ακαδημαϊκό εξάμηνο. Σημειώνεται ότι το Πανεπιστήμιο είναι σε θέση να υποδεχθεί τους υφιστάμενους, νεοεισερχόμενους και μετεγγραφόμενους φοιτητές/φοιτήτριες για το Χειμερινό εξάμηνο 2021, του οποίου τα μαθήματα ξεκινούν στις 27 Σεπτεμβρίου, είτε στην Πανεπιστημιούπολή του, είτε εξ αποστάσεως, ανάλογα με τις συνθήκες οι οποίες θα επικρατήσουν.



Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα προγράμματα σπουδών, τα κριτήρια και τη διαδικασία εισδοχής και μετεγγραφής, καθώς και για την υποβολή αιτήσεων ηλεκτρονικά, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Εισδοχής Φοιτητών τηλεφωνικά στο 8011002345, 210 6748293, +357 22841528 ή μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: admissions@unic.ac.cy.

Περισσότερες πληροφορίες για τις Διαδικτυακές Ημερίδες Ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας εδώ.