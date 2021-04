Η συλλεκτική σειρά IKEA Art Event 2021 εξερευνά τη μαγεία ανάμεσα στην τέχνη και τον λειτουργικό σχεδιασμό

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Για τη δημιουργία των δέκα design αντικειμένων που πρωταγωνιστούν στη συλλεκτική σειρά, η ΙΚΕΑ συνεργάστηκε με πέντε μοναδικούς, σύγχρονους καλλιτέχνες, τους Daniel Arsham, Gelchop, Humans since 1982, Sabine Marcelis και Stefan Marx. Η σειρά θα είναι διαθέσιμη από το IKEA.gr, από την 1η Απριλίου 2021.Στο πλαίσιο της δημιουργίας των συλλεκτικών σειρών, η ΙΚΕΑ έχει συνεργαστεί, από το 2015 μέχρι σήμερα, με πλήθος καλλιτεχνών από όλο τον κόσμο, με στόχο να αναδείξει διαφορετικά είδη τέχνης και τεχνοτροπιών: από χειροποίητα χαλιά και γυάλινες φιγούρες παιχνιδιών, μέχρι διαφορετικά είδη εικαστικών τεχνών όπως φωτογραφία, street art και εικονογραφήσεις. Ο σκοπός πίσω από τη δημιουργία αυτών των σειρών παραμένει κοινός όλα αυτά τα χρόνια: ο εκδημοκρατισμός της τέχνης και η άμεση πρόσβαση σε αυτήν από όλους τους ανθρώπους.Με την, η ΙΚΕΑ επιχειρεί να φέρει την τέχνη στα σπίτια ακόμα περισσότερων ανθρώπων, «θολώνοντας» τα όρια μεταξύ τέχνης και λειτουργικού σχεδιασμού. Σε αυτό το ταξίδι, η ΙΚΕΑ προσκάλεσε καλλιτέχνες με διαφορετικό υπόβαθρο, από διαφορετικά μέρη του κόσμου – Νέα Υόρκη (Daniel Arsham), Τόκυο (Gelchop), Στοκχόλμη (Humans since 1982), Ρότερνταμ (Sabine Marcelis) και Βερολίνο (Stefan Marx).«Επιλέξαμε να συνεργαστούμε με ξεχωριστούς καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο, αναδεικνύοντας με αυτό τον τρόπο την ποικιλομορφία της τέχνης και του λειτουργικού σχεδιασμού, όταν αυτά ενωθούν», αναφέρει ο. «Θέλουμε να δείξουμε ότι το να είσαι καλλιτέχνης ή σχεδιαστής δεν σημαίνει ότι πρέπει να βαδίζεις σε αυστηρά πλαίσια, αλλά μπορείς να κινηθείς και σε άλλα πεδία, και αυτό το νέο κίνημα έχει σήμερα σημαντικό αντίκτυπο τόσο στον σχεδιασμό όσο και στην τέχνη», συμπληρώνει ο ίδιος.Η συλλεκτική σειράείναι μία γιορτή για την είσοδο της τέχνης μέσα σε κάθε σπίτι.Η σειρά παρουσιάζειτης καθημερινότητας μέσα από μία ευρηματική οπτική, φέρνοντας την τέχνη στο σπίτι σας και προκαλώντας τον θαυμασμό. Πρόκειται για εμπνευσμένα έργα τέχνης που αιχμαλωτίζουν τη φαντασία, ενώ ταυτόχρονα είναι και χρήσιμα οικιακά αντικείμενα. Μία υπέροχη νέα άποψη για την τέχνη και το σπίτι που μας παροτρύνει όχι μόνο να θαυμάζουμε, αλλά και να αγγίζουμε τα έργα τέχνης, πέρα από τους καθιερωμένους κανόνες.«Νιώθω ενθουσιασμό όταν βλέπω αυτή τη συλλεκτική σειρά, καθώς κάθε προϊόν έχει από μία σημαντική ιστορία», αναφέρει ο Henrik Most. Η σειρά IKEA Art Event 2021 περιλαμβάνειγια τον τοίχο από τη Sabine Marcelis, ένααπό τον Daniel Arsham, ένα επιτραπέζιο φωτιστικό σε σχήμα κλειδιού allen καθώς κι έναν φακό με την υπογραφή του Gelchop, ένα μοναδικόκαι ένααπό τον Stefan Marx, καθώς καιαπό τους Humans since 1982.Οι λάτρεις της σειράς θα έχουν τη δυνατότητα να την ανακαλύψουν και να αλληλεπιδράσουν μαζί της,που θα είναι διαθέσιμη μέσα από το). Με αυτό τον ξεχωριστό τρόπο όλοι θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν στοκαι να δημιουργήσουν τη δική τους ψηφιακή έκθεση τέχνης στο σπίτι.Η σειρά περιορισμένης κυκλοφορίας IKEA Art Event 2021 θα είναι διαθέσιμη αποκλειστικά στο. Επισκεφθείτε το site της ΙΚΕΑ και ανακαλύψτε περισσότερα για τη σειρά και τους δημιουργούς των design αντικειμένων!