Η L'Oréal υιοθετεί την εφαρμογή των Green Sciences

Στο πλαίσιο της αέναης προσπάθειάς της να προσφέρει στους καταναλωτές προϊόντα που είναι ολοένα και πιο αποτελεσματικά και ασφαλή, ενώ παράλληλα σέβονται το περιβάλλον, η L'Oréal δεσμεύεται προς ένα σημαντικό μετασχηματισμό του τμήματος Έρευνας και Καινοτομίας της (R&I), υιοθετώντας την εφαρμογή των Green Sciences (Βιοεπιστήμες). Μέχρι το 2030 το 95% των συστατικών των προϊόντων του Ομίλου L'Oréal θα προέρχεται από ανανεώσιμες φυσικές πηγές, ορυκτά ή κυκλικές διεργασίες; και το 100% των συνθέσεων θα σέβεται το υδάτινο περιβάλλον.Αυτή η κίνηση έρχεται σε μια στιγμή που η προστασία του πλανήτη είναι απόλυτη αναγκαιότητα και η πανδημία Covid-19 οδηγεί σε αυξημένη ζήτηση για προϊόντα που είναι καλά για την υγεία, αλλά και για το περιβάλλον. Σε αυτό το πλαίσιο, η L'Oréal εισάγει ένα νέο κεφάλαιο στην Έρευνα και Καινοτομία της (R&I), καθιστώντας τη φύση κινητήρια δύναμη για τη δημιουργία ανανεώσιμων εναλλακτικών λύσεων έναντι στα συστατικά με βάση το πετρέλαιο.Ο Όμιλος θα αξιοποιήσει τις πρόσφατες εξελίξεις στις Green Sciences για να καταστήσει δυνατή την αειφόρο καλλιέργεια συστατικών και να εξαγάγει ό,τι καλύτερο που μπορεί να προσφέρει η φύση, μέσω προηγμένων τεχνολογικών διαδικασιών. Ήδη έως το 2020, το 80% των πρώτων υλών του Ομίλου είναι εύκολα βιοδιασπώμενο, το 59% είναι ανανεώσιμο, το 34% είναι φυσικό ή από φυσική προέλευση. Το 29% των συστατικών που χρησιμοποιούνται στις φόρμουλες L'Oréal αναπτύχθηκαν σύμφωνα με τις αρχές των Green Sciences.Σύμφωνα με το Nicolas Hieronimus, Deputy Chief Executive Officer της L'Oréal, υπεύθυνο για τους Κλάδους του Ομίλου, «Με τις Green Sciences μπαίνουμε σε ένα νέο κεφάλαιο της Έρευνας & Καινοτομίας της L'Oréal, το οποίο υπήρξε βασική κινητήριος δύναμη πίσω από την εταιρεία από τη δημιουργία της. Η φιλοδοξία μας είναι ότι έως το 2030 θα είμαστε σε θέση να προσφέρουμε σε γυναίκες και άνδρες σε όλο τον κόσμο, όλο και πιο αποτελεσματικά, ασφαλή καλλυντικά που σέβονται το περιβάλλον».Για να επιτύχει αυτήν τη μετάβαση, η L'Oréal συγκέντρωσε όλες τις δυνάμεις της πίσω από τις Green Sciences, συμπεριλαμβανομένων των πρόσφατων εξελίξεων στην αγρονομία, μαζί με νέες εξελίξεις στη βιοτεχνολογία, την Περιβαλλοντική Χημεία, την επιστήμη της διαμόρφωσης και τα εργαλεία μοντελοποίησης. Ο Όμιλος χτίζει επίσης μια σειρά στρατηγικών συνεργασιών με πανεπιστήμια, start-ups και τους δικούς του προμηθευτές πρώτων υλών.Η Barbara Lavernos, Chief Research, Innovation and Technology Officer της L’Oréal, τονίζει ότι «Χάρη στις Green Sciences είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε αυτήν τη φιλόδοξη επιστημονική και τεχνική πρόκληση. Αυτή η ηθική προσέγγιση που βασίζεται στην κυκλική οικονομία θα μας επιτρέψει να επιτύχουμε νέα επίπεδα απόδοσης και να ανακαλύψουμε πρωτοφανή καλλυντικά οφέλη χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα ή την ασφάλεια, στην υπηρεσία της ομορφιάς που σέβεται τον πλανήτη»Ακόμα μεγαλύτερη διαφάνεια με σκοπό την ενδυνάμωση των καταναλωτών στον να κάνουν υπεύθυνες επιλογέςΗ L'Oréal παραμένει αφοσιωμένη στη διαφάνεια. Ο Όμιλος συνεχίζει να λανσάρει νέες ενέργειες για την περαιτέρω βελτίωση της πληροφόρησης και του διαλόγου με τους καταναλωτές, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να κάνουν επιλογές που αντικατοπτρίζουν τις αξίες τους.Η L'Oréal ακολουθεί αυτή τη δέσμευση για διαφάνεια, μέσω του ιστότοπου "Inside Our Products". Ο Ιστότοπος ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2019 και απαντά σε ερωτήσεις του κοινού σχετικά με τα συστατικά που χρησιμοποιούνται στις φόρμουλες και τη σύνθεση των προϊόντων. Η πλατφόρμα καλύπτει σχεδόν 1.000 αναφερόμενα συστατικά και είναι πλέον διαθέσιμη σε 45 χώρες σε οκτώ γλώσσες (FR / EN / CN / GER / SP / IT / RUS / PORT). Βασισμένο σε επιστημονικές πηγές, αυτό το περιεχόμενο δημοσιεύεται σταδιακά και στους ιστότοπους των κορυφαίων μαρκών του Ομίλου (L’Oréal Paris, Garnier, La Roche-Posay, Maybelline, Redken, Essie, Kérastase, Yves Saint Laurent…).Τον Ιούνιο του 2020 ξεκίνησε επίσης μια ενημερωτική εκστρατεία που επισημαίνει τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις των καλλυντικών προϊόντων στο πλαίσιο του προγράμματος L'Oréal for the Future. Η πρωτοβουλία αναπτύσσεται σε όλο τον κόσμο σε συνδυασμό με τη Garnier και σταδιακά θα περιλαμβάνει όλες τις μάρκες του Ομίλου.Τον Μάρτιο του 2021, μια προσπάθεια ευαισθητοποίησης σχετικά με την πρωτοβουλία Inside Our Products θα οργανωθεί σε πλατφόρμες κοινωνικών μέσων όπως το Facebook, το Twitter, το Instagram, το LinkedIn και το YouTube σε περίπου 20 χώρες, δίνοντας στους καταναλωτές την ευκαιρία να μιλήσουν με ερευνητές. Ένα πιλοτικό πρόγραμμα που πραγματοποιήθηκε στη Γαλλία τον Ιανουάριο του 2021 οδήγησε σε γόνιμες ανταλλαγές με χρήστες του Διαδικτύου.Συνεχείς βελτιώσεις ασφάλειας για τους καταναλωτές και το περιβάλλονΗ ασφάλεια και οι πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις των προϊόντων μας βρίσκονται στο επίκεντρο των δεσμεύσεων της L'Oréal.Ο Όμιλος πρωτοστάτησε σε εναλλακτικές λύσεις για τις δοκιμές σε ζώα, ανασυνυνθέτοντας μοντέλα ανθρώπινου δέρματος σε εργαστήρια για την αξιολόγηση της ασφάλειας των προϊόντων της. Η L'Oréal σταμάτησε να δοκιμάζει τα προϊόντα της σε ζώα το 1989, 14 χρόνια πριν από την απαγόρευση τέτοιων πρακτικών από το νόμο. Ο Όμιλος έλαβε επίσης μέτρα για την ευαισθητοποίηση σχετικά με αυτές τις εναλλακτικές μεθόδους στην Κίνα, όπου οι Αρχές σταματησαν τις δοκιμές σε ζώα για εγχώρια παραγόμενα "μη λειτουργικά" καλλυντικά το 2014. Η σταδιακή πρόοδος συνεχίζεται: φέτος, η κυβέρνηση απέρριψε την απαίτηση να πραγματοποιούνται δοκιμές των εισαγωγών αυτών των καλλυντικών σε ζώα, υπό την προϋπόθεση ύπαρξης πιστοποίησης που αποδεικνύει συμμόρφωση με τις Ορθές Πρακτικές Κατασκευής.Η L'Oréal συνεχίζει να βελτιώνει το περιβαλλοντικό προφίλ των συνθέσεων της. Το 1995, ίδρυσε ένα ερευνητικό εργαστήριο για τη μέτρηση και μοντελοποίηση της επίδρασης των προϊόντων της στα οικοσυστήματα (νερό και έδαφος) και τη βιοποικιλότητα. Ως μέρος του προγράμματος L’Oréal for the Future, έως το 2030, ο Όμιλος στοχεύει να διασφαλίσει ότι το 95% των συστατικών του είναι φυσικά, προέρχονται από ορυκτά ή κυκλικές διεργασίες, με το 100% των τύπων του να αξιολογούνται χρησιμοποιώντας την περιβαλλοντική πλατφόρμα δοκιμών για να διασφαλιστεί ότι δεν βλάπτουν την ποικιλομορφία των παράκτιων και των υδάτινων οικοσυστημάτων γλυκού νερού.