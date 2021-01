Nadia Rapti - Dare to be yourself: μια ωδή στη γυναίκα του σήμερα

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

«Τι βλέπεις στον καθρέφτη κάθε φορά που κοιτάζεσαι;» Μέσα από ένα ασπρόμαυρο video μίνιμαλ αισθητικής, η σχεδιάστρια μόδας Νάντια Ράπτη καταθέτει ένα δικό της μανιφέστο, για να υμνήσει τη γυναίκα του σήμερα και την πηγαία ομορφιά της, πέρα από τις επιταγές της κοινωνίας, της μόδας ή των social media. Τη γυναίκα που ξεχωρίζει για αυτό που είναι και όχι για αυτό που της ορίζουν ως όμορφο. Τη γυναίκα που έχει πρωτίστως ως πρότυπο την καλύτερη εκδοχή του εαυτού της. Ένα μανιφέστο αφιερωμένο στη μοναδική εκείνη ομορφιά που αντικρίζουμε κάθε πρωί στον καθρέφτη μας.Τι βλέπεις στον καθρέφτη κάθε φορά που κοιτάζεσαι; Αν βλέπεις έναν άνθρωπο που κάθε φορά αλλάζει για να αρέσει στον κόσμο, κι όχι έναν άνθρωπο που μπορεί να αλλάξει τον κόσμο του για να αρέσει στον ίδιο, τότε κοίτα ξανά και πες δυνατά στον εαυτό σου: Μη σε νοιάζει μόνο πώς δείχνουν αυτά που φοράς, αλλά πώς σε κάνουν να αισθάνεσαι. Συνδύασε τα χρώματα με την προσωπικότητά σου. Διάλεξε μαύρο όταν νιώθεις λαμπερή και λευκό όταν έχεις τις μαύρες σου. Αλλά αποδέξου και τα δύο. Μέτρα τη ζωή σε στιγμές, όχι σε μεγέθη. Φόρα όλα όσα σε κάνουν να νιώθεις δυνατή. Αλλά μη ντύνεις ποτέ την ανασφάλειά σου. Και να θυμάσαι πως δεν είσαι μόνο η φωτογραφία που τελικά επέλεξες, είσαι και όλες οι άλλες που δεν βγήκαν καλές, βγήκαν όμως αληθινές. Γιατί όταν βγάλεις εκείνο το ρούχο που σου είπαν πως σε κολακεύει, όταν αλλάξεις τα μαλλιά σου όπως σου είπαν πως δεν σου πάνε κι όταν αφήσεις το μακιγιάζ σου να ξεθωριάσει, θα είσαι πάλι εσύ. Και θα είσαι πιο όμορφη από ποτέ. Κι αυτό τίποτα δεν μπορεί να το αλλάξει.Μέσα από αυτά τα λόγια, η Νάντια Ράπτη κάνει ανοιχτό κάλεσμα για την καμπάνια της “Dare to be yourself” και προτρέπει τις γυναίκες να αγαπούν τον εαυτό τους, να αγκαλιάζουν τη μοναδικότητά τους και να αισθάνονται όμορφες κάθε στιγμή.Ανακάλυψε το σχετικό video στο Instagram με ένα κλικ στο https://www.instagram.com/nadia_rapti/ και αν πιστεύεις κι εσύ στην αληθινή ομορφιά που πηγάζει από μέσα μας, ...spread the word! Κοινοποίησε το video στο προφίλ σου, με tag @nadia_rapti και μπορεί να είσαι εσύ μία από τις 4 τυχερές που θα πρωταγωνιστήσουν σε μια επαγγελματική φωτογράφιση, ντυμένες με πρωτότυπα σχέδια της Νάντιας Ράπτη, ειδικά επιλεγμένα ώστε να αναδεικνύουν τα δικά τους ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τη δική τους μοναδική προσωπικότητα.Dare to be yourself!INSTAGRAM PROFILE: nadia_rapti#nadiarapti #daretobeyourself #authenticity #inspire #spreadpositivity #attitude