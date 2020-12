Μετά την μεγάλη επιτυχία προστέθηκαν έξτρα ημερομηνίες! Teatro Alla Scala: Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι - Η Ωραία Κοιμωμένη

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Αυτά τα Χριστούγεννα ζήστε την μαγεία του κλασικού μπαλέτου από το σπίτι σας με μια από τις σπουδαιότερες παραστάσεις του μπαλέτου της Σκάλας του Μιλάνου.Η Ωραία Κοιμωμένη έρχεται στο Christmas Theater On Line. Εάν υπάρχει ένα μπαλέτο που ανήκει στη La Scala, είναι η παραγωγή της Ωραίας Κοιμωμένης του Ρούντολφ Νουρέγιεφ, που δημιουργήθηκε για την Σκάλα το 1966 με τους Carla Fracci και Nureyev στους κύριους ρόλους. Πραγματοποιήθηκαν 152 παραστάσεις μέχρι το 2007. Τότε η παράσταση σταμάτησε και η Ωραία Κοιμωμένη του Τσαϊκόφσκι έμεινε σιωπηλή για οκτώ χρόνια μέχρι να “ξυπνήσει” και πάλι το 2015 όπου ο Αλεξέι Ρατμάνσκι την αναβίωσε, πάντα με βάση την εμβληματική χορογραφία του Νουρέγιεφ.Η Ωραία Κοιμωμένη γράφτηκε το 1890 και κατέχει ξεχωριστή θέση στην ιστορία του μπαλέτου, όχι μόνο ως ένα εξαιρετικό έργο, αλλά και ως η πρώτη μεγάλη επιτυχία του Τσαϊκόφσκι στη μουσική για μπαλέτο. Ο συνθέτης εμπότισε την παραμυθένια πλοκή με έντονα συναισθήματα, ενσωματώνοντας μια ανθρώπινη ιστορία ̶ μια ιστορία αθωότητας, που αγγίζει τα όρια του κινδύνου, εντέλει όμως σώζεται από την αγάπη.Η πρεμιέρα του έργου δόθηκε στην Αγία Πετρούπολη στις 14 Ιανουαρίου 1890. Ήταν το πρώτο μπαλέτο που χόρεψε ο Ρούντολφ Νουρέγιεφ στη Δύση (1961), ο πρώτος ρόλος του Μπαλανσίν (στο περίφημο Θέατρο Μαριίνσκι), το έργο με το οποίο πρωτοεμφανίστηκε το Royal Ballet στις Ηνωμένες Πολιτείες και το έργο με το οποίο ξανάρχισε τις παραστάσεις του το Royal Opera House στο Κόβεν Γκάρντεν του Λονδίνου το 1946, μετά τον B’ Παγκόσμιο Πόλεμο.Το 1966 ο Νουρέγιεφ δίνει την δική του εκδοχή για την Σκάλα του Μιλάνου σε μια παράσταση όπου ήταν και πρωταγωνιστής στον ρόλο του πρίγκιπα Ντεζιρέ.Το μπαλέτο της Ωραίας Κοιμωμένης μας μεταφέρει σε μια άλλη εποχή και τόπο, σε μια χώρα όπου κατοικούν νεράιδες, πρίγκιπες και οι ιστορίες έχουν πάντα καλό τέλος. Όταν τα φώτα σβήσουν και η αυλαία σηκωθεί, η ιστορία της πανέμορφης πριγκίπισσας Αουρόρα ζωντανεύει, μέσα από έναν αψεγάδιαστο χορό, την ακαταμάχητη μουσική του Τσαϊκόφσκι, τα μαγευτικά κοστούμια και το σαγηνευτικό σκηνικό.130 χρόνια μετά την πρώτη πρεμιέρα, η Σκάλα του Μιλάνου μας παρουσιάζει την δική της ιστορική εκδοχή πάνω σε χορογραφία του θρύλου Ρούντολφ Νουρέγιεφ. Αυτά τα Χριστούγεννα ζήστε το κλασικό μπαλέτο στα καλύτερά του στο σπίτι σας με έναν κωδικό! Ζήστε τα Χριστούγεννα με το Christmas Theater On Line!Η ΩΡΑΙΑ ΚΟΙΜΩΜΕΝΗ On Line StreamingΜε το μπαλέτο και την ορχήστρα της ΣΚΑΛΑΣ του ΜΙΛΑΝΟΥΦέλιξ ΚορομπόφΡούντολφ ΝουρέγιεφΦράνκα ΣκουαρτσιαπίνοΜάρκο ΦίλιμπεγκΠριγκίπισσα Αουρόρα (Αυγή): Πολίνα ΣεμιόνοβαΤιμοφέι ΑντριγιασένκοΔιάρκεια: 180 λεπτάΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 στις 16.00ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 στις 20.00ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 στις 16.00ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 στις 20.00ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 211 77 01 700