Οι «Best Performer in Greece by bwin» του Νοεμβρίου στην EuroLeague!

Η bwin αναδεικνύει στο τέλος κάθε εβδομάδας της EuroLeague τον «Best Performer in Greece by bwin», με βάση το ποιος είχε συγκεντρώσει τις περισσότερες μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης.Νεμάνια Νέντοβιτς, Γιώργος Παπαγιάννης και Ιωάννης Παπαπέτρου ήταν οι παίκτες που ξεχώρισαν τον προηγούμενο μήνα. Δείτε τις καλύτερες στιγμές τους τον Νοέμβριο!Ο Σέρβος δείχνει να έχει βρει... ρυθμό με την φανέλα του Παναθηναϊκού. Στην κλασική αναμέτρηση των παρκέ της EuroLeague κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας το απέδειξε με τον καλύτερο τρόπο, καθώς ήταν ο πολυτιμότερος παίκτης της ομάδας του. Σε 27:57 σκόραρε 19 πόντους, μάζεψε 3 ριμπάουντ και έκανε τους συμπαίκτες του… ευτυχισμένους με 4 ασίστ, με το σύστημα αξιολόγησης να δείχνει «23».Από τους πλέον βελτιωμένους παίκτες της φετινής EuroLeague είναι ο Γιώργος Παπαγιάννης. Ο «7-footer» του Παναθηναϊκού και κορυφαίος ριμπάουντερ της ομάδας τους μέχρι τώρα, ήταν ο «Best Performer in Greece by bwin», κόντρα στην Εφές! Οι 16 πόντοι, τα 6 ριμπάουντ, αλλά και οι 2 ασίστ, «έγραψαν» 22 στο ranking!Μπορεί στην διπλή αγωνιστική της EuroLeague ο Παναθηναϊκός να μην τα κατάφερε επί ισπανικού εδάφους, όμως ο αρχηγός του, Ιωάννης Παπαπέτρου, κατέγραψε ατομική επίδοση που τον ανέδειξε σε «Best Performer in Greece by bwin». Ο φόργουορντ της ομάδας του Γιώργου Βόβορα σημείωσε 20 και 17 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης απέναντι σε Βαλένθια και Μπασκόνια αντίστοιχα.Ο Νεμάνια Νέντοβιτς με 17 πόντους, 6 ασίστ, 3 κλεψίματα και 24 ranking, «υπέγραψε» την επιστροφή του Παναθηναϊκού στις νίκες. Ο Σέρβος γκαρντ ήταν ο πολυτιμότερος παίκτης των «πράσινων», στην επικράτηση με 83-76 επί της Μπάγερν Μονάχου στο ΟΑΚΑ.