ProjectUnlonely: 1 στους 3 νέους νιώθουν μόνοι σύμφωνα με έρευνα

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Όταν ρωτάς κάποιον «τι κάνεις;», σκέφτηκες ποτέ αν είναι πραγματικά μια ερώτηση που θα αποτελέσει την αφετηρία για μια πραγματική συνομιλία ή πρόκειται απλά για μια ευγενική, επιφανειακή χειρονομία; Πότε ήταν η τελευταία φορά που κάλεσες έναν φίλο για να του ευχηθείς «Χρόνια πολλά» αντί να στείλεις ένα απρόσωπο μήνυμα; Πόσο συχνά στη λίστα με τα «to do» της δουλειάς βάζεις την επικοινωνία με έναν συνάδελφο;Ζούμε σε μια προηγμένη τεχνολογικά εποχή που όλοι μας είμαστε διασυνδεδεμένοι περισσότερο από ποτέ, ωστόσο, νέα έρευνα του Lipton διαπίστωσε ότι το 40% των ανθρώπων αισθάνονται «αποσυνδεδεμένοι». Η εν λόγω παγκόσμια έρευνα αποκάλυψε ότι η μοναξιά είναι «καλπάζουσα επιδημία» και ότι η έλλειψη κοινωνικών συνδέσεων έχει σημαντικό αντίκτυπο στη συναισθηματική υγεία και στο προσδόκιμο ζωής. Τα ποσοστά μοναξιάς έχουν διπλασιαστεί από τη δεκαετία του 1980 και φαίνεται ότι η γενιά Gen Z και οι millennials είναι οι ομάδες που επηρεάζονται περισσότερο από την κρυμμένη μοναξιά ακόμα κι αν περιβάλλονται από πολλούς ανθρώπους.Η μελέτη, που πραγματοποιήθηκε σε ενήλικες άνω των 18 ετών και σε εννέα χώρες, διαπίστωσε ότι υπάρχουν δύο αίτια που εμποδίζουν τους ανθρώπους να δημιουργούν ποιοτικές διασυνδέσεις μεταξύ τους. Πρόκειται για τον κοινωνικό φόβο αλλά και την έλλειψη χρόνου λόγω της πολυάσχολης σύγχρονης ζωής.Ενώ αυτά τα αίτια είναι το πρώτο εμπόδιο που πρέπει να ξεπεραστεί για τη δημιουργία γνήσιας ποιοτικής επικοινωνίας, η ίδια η φύση της επικοινωνίας γίνεται την ίδια ώρα πιο επιφανειακή. Στην παγκόσμια μελέτη του Lipton, το 42% των ανθρώπων αισθάνεται ότι οι κοινωνικές τους σχέσεις είναι επιφανειακές και οι μισοί (50%) πιστεύουν ότι ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι αλληλοεπιδρούν μαζί τους είναι επίσης πολύ επιφανειακός. Εάν κάποιος μιλά μόνο για τον εαυτό του (66%) ή η συνομιλία εστιάζει μόνο σε θετικές πτυχές της ζωής του άλλου (63%), αυτό μπορεί, επίσης, να λειτουργήσει ως εμπόδιο στην ουσιαστική επικοινωνία με κάποιον.Ο Δρ. Guy Winch, κορυφαίος ψυχολόγος και υποστηρικτής του Lipton #ProjectUnlonely, δήλωσε: «ενώ μέχρι τώρα η μοναξιά συσχετιζόταν με ενήλικες σε μεγάλη ηλικία, σήμερα, επηρεάζει τους νέους, ειδικά μεταξύ των ηλικιών 18-35. Ωστόσο, ενώ οι περισσότεροι άνθρωποι γνωρίζουν τον συναισθηματικό πόνο που προκαλεί η χρόνια μοναξιά, δεν γνωρίζουν πόσο βλαβερή μπορεί να είναι και για τη σωματική υγεία. Πρέπει να υπάρξει μια αλλαγή για να ενθαρρύνει και να ενδυναμώσει τους ανθρώπους να αναζητήσουν και να εντάξουν τις σημαντικές διασυνδέσεις ως μέρος της καθημερινής τους ζωής για να αντιμετωπίσουν τα συναισθήματα της κρυμμένης μοναξιάς και να βελτιώσουν την ψυχική και σωματική υγεία και ευεξία».Από το 1890, το Lipton συμβάλει στη δημιουργία ουσιαστικών σχέσεων και πραγματικής επικοινωνίας, βοηθώντας τους ανθρώπους να είναι «παρόντες» στη στιγμή ενώ απολαμβάνουν ένα φλιτζάνι τσάι. Με την ουσιαστική και γνήσια επικοινωνία στο επίκεντρο, το Lipton «τρέχει» την πρωτοβουλία #ProjectUnLonely φέρνοντας στο προσκήνιο το παγκόσμιο ζήτημα της κρυμμένης μοναξιάς και ενθαρρύνοντας τους ανθρώπους να δημιουργούν ποιοτικές διασυνδέσεις κάθε μέρα. Αν θέλεις κι εσύ να ανακαλύψεις περισσότερα για το ζήτημα της μοναξιάς αλλά να βρεις τρόπους να την αντιμετωπίσεις μπες στο www.gogreen.gr/15minutes.2 Guy Winch (2014) Emotional First Aid: Healing Rejection, Guilt, Failure, and Other Everyday Hurts. Plume.3 Dr. Vivek Murthy, in a 2017 article in Harvard Business Review:Who feels lonely? The results of the world’s largest loneliness study