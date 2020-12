Νέα Κορυφαία Διεθνής διάκριση για τη GVC Holdings (bwin): «Socially Responsible Sportsbook of the Year»

Το κορυφαίο στοιχηματικό group κέρδισε την μεγάλη διάκριση «Socially Responsible Sportsbook of the Year», επιβεβαιώνοντας περίτρανα τη δέσμευσή του για υπεύθυνο παιχνίδι με όρια. Η διάκριση αυτή, έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την ανάδειξη της GVC Holdings (bwin) ως “Safer gambling operator of the year”, στο πλαίσιο των παγκόσμιων βραβείων κύρους “EGR Operator Awards 2020”. H GVC Holdings είναι ηγέτης στο χώρο του online gaming και δραστηριοποιείται σε πάνω από 20 χώρες.

Η bwin, μέσω του group της GVC Holdings στο οποίο ανήκει, εφαρμόζει τα αυστηρότερα πρωτόκολλα ασφάλειας και αυτό αποτυπώνεται στην πράξη μέσω των δεκάδων καθημερινών ελέγχων που πραγματοποιούνται. Το βραβείο αυτό αποτελεί τη μέγιστη αναγνώριση της στρατηγικής για ασφαλές και υπεύθυνο παιχνίδι της bwin, που υλοποιείται πιστά και στην Ελλάδα και βασίζεται σε επτά πυλώνες δράσης:

Κατανόηση του προβλήματος και παροχή ενδεδειγμένων λύσεων

Εκπαίδευση όλων των βασικών ενδιαφερόμενων, με συμμετοχή σε εθνικά εκπαιδευτικά προγράμματα με τους αρμόδιους φορείς, καθώς και στις καμπάνιες ευαισθητοποίησης σε εκπαιδευτικά ιδρύματα

Προώθηση υπεύθυνων προσεγγίσεων

Εντοπισμός και πρόληψη των προβλημάτων που προκύπτουν από τον τζόγο

Χρηματοδότηση θεραπείας για εκείνους που βρίσκονται σε ανάγκη

Ανάπτυξη περισσότερων ασφαλών αρχών σχεδιασμού των προϊόντων.

Διαβεβαίωση ότι η ασφαλέστερη στοιχηματική προσέγγιση ενισχύεται σε κάθε τομέα της bwin

Παράλληλα, η bwin προσφέρει σε όλους τους παίκτες εργαλεία, όπως το όριο καταθέσεων, το όριο απωλειών, το όριο χρόνου σύνδεσης, καθώς και άλλες επιλογές, ώστε να είναι σε θέση να παίζουν υπεύθυνα. Κάθε παίκτης έχει τη δυνατότητα της αποχής, του προσωρινού ή του μόνιμου αυτοαποκλεισμού.

Τέλος, στο πλαίσιο πρωτοβουλιών για το Υπεύθυνο Παιχνίδι, πρόσφατα η bwin λάνσαρε ένα νέο τηλεοπτικό spot ενημέρωσης με πρωταγωνιστή τον ambassador της bwin αναφορικά με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, Κώστα Σλούκα: