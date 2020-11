Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Σήμερα, έχοντας δημιουργήσει το πιο ευέλικτο πρόγραμμα επιβράβευσης, που καλύπτει κάθε ανάγκη, προσφέρει σημαντικά προνόμια για τα μέλη του και αριθμεί χιλιάδες χρήστες πανελλαδικά, η ΕΛΙΝΟΙΛ παρουσιάζει τη δική της εφαρμογή «ελίν up επιβράβευση».Η νέα εφαρμογή φέρνει την ΕΛΙΝΟΙΛ ακόμα πιο κοντά στην καθημερινότητα κάθε καταναλωτή χαρίζοντάς του μια ολοκληρωμένη εμπειρία ελίν. Κατεβάζοντας στο κινητό του τη νέα εφαρμογή «ελίν up επιβράβευση» θα έχει πρόσβαση σε όλες τις καινοτόμες λειτουργίες που καθιστούν το πρόγραμμα μοναδικό και ευέλικτο. Το ταξίδι στον κόσμο της ΕΛΙΝΟΙΛ θα γίνεται πλέον σε ένα νέο περιβάλλον με το λογότυπο «ελίν».Η χρήση της εφαρμογής είναι πολύ απλή:• Ο καταναλωτής κατεβάζει δωρεάν την εφαρμογή «ελίν up επιβράβευση» στο κινητό του• Επιλέγει το πρατήριο «ελίν» που θέλει• Αγοράζει το καύσιμο η/και την υπηρεσία από το κινητό του• Επισκέπτεται το πρατήριο «ελίν» που έχει επιλέξει• Εφοδιάζεται με το καύσιμο, χωρίς επαφές και χρήση μετρητώνΈτσι, η εφαρμογή αυτή που διευκολύνει τους καταναλωτές στην καθημερινότητά τους, στις παρούσες δύσκολες υγειονομικές συνθήκες τους επιτρέπει να συναλλάσσονται και με ασφάλεια.Με κάθε συναλλαγή που πραγματοποιούν οι χρήστες της εφαρμογής σε επιλεγμένα πρατήρια «ελίν» συλλέγουν πόντους, τους οποίους μπορούν να εξαργυρώσουν με όποιο δώρο, δωροεπιταγή ή υπηρεσία του καταλόγου επιθυμούν. Επιπλέον, το «ελίν up επιβράβευση» τους δίνει τη δυνατότητα να συλλέγουν πόντους και μέσω των συνεργαζόμενων με το πρόγραμμα εταιριών, κάθε φορά που επιλέγουν ένα από τα προϊόντα τους. Με τον τρόπο αυτό, οι χρήστες του «ελίν up επιβράβευση» συλλέγουν γρήγορα πόντους και κερδίζουν δώρα σε μικρό χρονικό διάστημα.Επίσης, οι κάτοχοι των καρτών Eurobank €πιστροφή και Εθνικής go4more συνεχίζουν να επωφελούνται από τα προγράμματα επιβράβευσης των τραπεζών, ενώ ταυτόχρονα συλλέγουν και πόντους «ελίν up επιβράβευση».Κατεβάζοντας τη νέα εφαρμογή, που είναι διαθέσιμη σε iOS και Android, μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2020, οι χρήστες κερδίζουν 1.000 πόντους «ελίν up επιβράβευση».Περισσότερες πληροφορίες για την πρωτοποριακή εφαρμογή μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΛΙΝΟΙΛ , καθώς και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook Instagram και LinkedIn