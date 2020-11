ΑΒ Franchise: Ένα βήμα πιο κοντά στο δικό σου κατάστημα ΑΒ!

ΑΒ Shop & Go: Για κάθε γειτονιά στην πόλη

Εμείς για εσένα…στην περιοχή ενδιαφέροντοςκαι θα προετοιμάσουμε μαζί τη λειτουργία τουπαρέχοντας τον απαιτούμενο τεχνολογικό εξοπλισμού με τους πιο ευνοϊκούς όρους στην αγοράσε κάθε στάδιο της συνεργασίαςΑνακάλυψε τον κόσμο του Franchise της ΑΒ Βασιλόπουλος και δημιούργησε μαζί μας το δικό σου ΑΒ Shop & Go, μαζί με μια ομάδα που δίνει κάθε μέρα τον καλύτερό της εαυτό για να κάνει τη διαφορά στις ζωές των ανθρώπων.Το ΑΒ Shop & Go χωροθετείται σε πυκνοκατοικημένα σημεία αστικών κέντρων (κοντά σε σχολεία, πλατείες, εκκλησίες, Δημόσιες υπηρεσίες, συγκοινωνίες κλπ.) και στοχεύει στις άμεσες καθημερινές ανάγκες της γειτονιάς, αλλά και του περαστικού πελάτη.Το ΑΒ Shop & Go διαθέτει άριστη ποιότητα προϊόντων και άμεση εξυπηρέτησησε ένα φιλικό και οικείο περιβάλλον. Διαθέτει χώρους πώλησης 100-200 τ.μ. και συνήθως περιλαμβάνει επιπλέον έναν μικρό χώρο αποθήκης. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα διευρυμένου ωραρίου για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών του.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν την παρακάτω φόρμα: