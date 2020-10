“Enter” στο νέο κατάστημα TGI Fridays™ στο Σύνταγμα!

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Με industrial design και neon λεπτομέρειες, το διώροφο κατάστημα, εναρμονίζεται με τον παλμό της περιοχής. Αν βρίσκεστε ή συχνάζετε στο κέντρο της Αθήνας, όλοι δρόμοι σας οδηγούν στο νέο TGI Fridays™, στο 10ο κατά σειρά κατάστημα του ομίλου που έρχεται να μεταφέρει το πολυπόθητο “Fridays Feeling” στους θαμώνες του.Στα TGI Fridays™ το κεφάτο προσωπικό, η αυθεντική αμερικάνικη ατμόσφαιρα και το χαλαρό περιβάλλον αποτελούν την κατάλληλη συνταγή για ένα διάλειμμα από το shopping, για ένα απολαυστικό brunch πριν τη βόλτα στην αγορά της Ερμού, για after office cocktails ή για βραδινό με φίλους.Στο νέο κατάστημα θα βρείτε τα all time classics. Επιλογές από Tex-mex γεύσεις όπως τα μοναδικά tacos, quesadillas και χορταστικά burritos. Handcrafted Burgers με 100% φρέσκο μοσχαρίσιο κιμά. Τη φημισμένη Jack Daniel’s® sauce, με μυστική συνταγή από το Tennessee, που αποτελεί αγαπημένη επιλογή με πιάτα που είναι ορόσημο για τα TGI Fridays™ όπως τα Jack Daniel’s® Ribs και το Jack Daniel’s® Burger.Για όσους ακολουθούν τις τάσεις του well being και των υπερτροφών, μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα στα θρεπτικά Superfood Bowls. Πλούσια σε βιταμίνες, υψηλή διατροφική αξία και φυτικές ίνες.Αν είστε λάτρεις του Brunch, μπορείτε να απολαύσετε από νωρίς λαχταριστά πιάτα με πρωταγωνιστή το αβγό όπως το Marinara Eggs on Toast, τα διάσημα Eggs Benedict ή Breakfast Burrito. Αν η διάθεση είναι για κάτι γλυκό τα αφράτα Pancakes θα σας ενθουσιάσουν με επιλογή από σοκολάτα ή φράουλα με cream cheese.Φυσικά, δεν θα μπορούσαν να λείπουν και τα μοναδικά cocktails, που απογειώνουν την κάθε Fridays™ γεύση. Ετοιμάζονται από τους έμπειρους bartenders με φρέσκους χυμούς και υλικά, κάνοντάς τα λαχταριστά και δροσερά.Κάνε “Enter” λοιπόν στο νέο TGI Fridays™ στο Σύνταγμα – Καπινκαρέας 3, εκεί που κάθε μέρα είναι Παρασκευή! Enter the Fridays State of Life!Aκολούθησε τα TGI Fridays™ εδώ: