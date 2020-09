Νέα Προγράμματα Ηλεκτρικής Ενέργειας EcoUP για οικονομία και προστασία του περιβάλλοντος

45% έκπτωση στις ανταγωνιστικές χρεώσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας επιβραβεύοντας τη συνέπεια στην εξόφληση του λογαριασμού

Με στόχο την προώθηση της πράσινης ενέργειας, καθώς και την ενεργή συμμετοχή στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, ο ΗΡΩΝ σχεδίασε τη νέα σειρά πράσινων προγραμμάτων και υπηρεσιών που είναι διαθέσιμα για όλους.Ειδικότερα, με το EcoUP for HOME οι οικιακοί καταναλωτές εξασφαλίζουν:Επιπλέον προνόμια:Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και η καθαρή ενέργεια αφορούν και τις επιχειρήσεις. Ο ΗΡΩΝ με το πρόγραμμα EcoUP for BUSINESS, βρίσκεται δίπλα και στις επιχειρήσεις που θέλουν να συνδυάσουν την οικονομία στις λειτουργικές τους δαπάνες με την «πράσινη» ηλεκτρική ενέργεια.Για ακόμα μια φορά o ΗΡΩΝ πρωτοπορεί και δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους καταναλωτές να συμμετέχουν ενεργά στην προσπάθεια για την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.Περισσότερες πληροφορίες: www.heron.gr Νέα Προγράμματα Ηλεκτρικής Ενέργειας EcoUP για οικονομία και προστασία του περιβάλλοντοςΟ ΗΡΩΝ, κορυφαία ιδιωτική εταιρεία παραγωγής και προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, συμμετέχει ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος ανακοινώνοντας τα νέα Προγράμματα EcoUP.Με στόχο την προώθηση της πράσινης ενέργειας, καθώς και την ενεργή συμμετοχή στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, ο ΗΡΩΝ σχεδίασε τη νέα σειρά πράσινων προγραμμάτων και υπηρεσιών που είναι διαθέσιμα για όλους.Ο ΗΡΩΝ με τα νέα Προγράμματα EcoUP καινοτομεί, δίνοντας τη δυνατότητα στα νοικοκυριά αλλά και τις επιχειρήσεις να καταναλώνουν ρεύμα το οποίο παράγεται 100% από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.Ειδικότερα, με το EcoUP for HOME οι οικιακοί καταναλωτές εξασφαλίζουν:45% έκπτωση στις ανταγωνιστικές χρεώσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας επιβραβεύοντας τη συνέπεια στην εξόφληση του λογαριασμούΚαμία χρονική δέσμευση στη σύμβαση παροχής ηλεκτρικής ενέργειαςΕπιπλέον προνόμια:20 ευρώ Δώρο για κάθε χρόνο παραμονής στο πρόγραμμαΜηδενική εγγύηση μέσω της ενεργοποίησης της πάγιας εντολήςΠράσινη Πιστοποίηση, η οποία παρέχεται 1 φορά το χρόνο από τον ΗΡΩΝΑ και εγγυάται ότι η ενέργεια που καταναλώνεται παράγεται από συγκεκριμένες εγκαταστάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας1 δένδρο για κάθε έτος παραμονής στο πρόγραμμα. Ο ΗΡΩΝ κάθε χρόνο αναλαμβάνει για κάθε πελάτη EcoUP, τη φύτευση 1 δένδρου, λαμβάνοντας μέρος σε δενδροφυτεύσεις και δράσεις εταιρικής ευθύνης σε συνεργασία με Περιβαλλοντικούς ΦορείςE-BILL: o λογαριασμός κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος εκδίδεται μόνο ηλεκτρονικά συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στον περιορισμό της χρήσης του χαρτιού και στην προστασία του περιβάλλοντοςΗ αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και η καθαρή ενέργεια αφορούν και τις επιχειρήσεις. Ο ΗΡΩΝ με το πρόγραμμα EcoUP for BUSINESS, βρίσκεται δίπλα και στις επιχειρήσεις που θέλουν να συνδυάσουν την οικονομία στις λειτουργικές τους δαπάνες με την «πράσινη» ηλεκτρική ενέργεια.Για ακόμα μια φορά o ΗΡΩΝ πρωτοπορεί και δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους καταναλωτές να συμμετέχουν ενεργά στην προσπάθεια για την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.Περισσότερες πληροφορίες: www.heron.gr