HUAWEI Month!

1.39’’ οθόνη AMOLED, για καθαρή οπτική εμπειρία και εύκολη λειτουργία

Διάρκεια μπαταρίας 2 εβδομάδες (2 εβδομάδες τυπική χρήση, 30 ώρες GPS non stop, 10 ώρες bluetooth calling, 24 ώρες music playback)

Premium σχεδιασμός (επιφάνεια από ζαφείρι, σώμα από τιτάνιο, κεραμική πίσω επιφάνεια)

Εύκολη ασύρματη φόρτιση, 10 ώρες λειτουργίας με μόλις 5 λεπτά

5 ATM αδιαβροχοποίηση (Έως 50 μέτρα βάθος, έως 10 λεπτά)

Χρήση Κάμερας και Bluetooth Κλήσεις

Music Playback

100 τρόποι προπόνησης και ενσωματωμένο GPS

Παρακολούθηση Ύπνου, Καρδιακών Παλμών, Άγχους και κορεσμού οξυγόνου αίματος



1.64’’ AMOLED Οθόνη, με αναλογία οθόνης προς σώμα 70%, για ευρύ οπτικό πεδίο και έντονη λεπτομέρεια

Διάρκεια μπαταρίας 10 ημερών και γρήγορη φόρτιση (10 ημέρες με τυπική Χρήση, 1 ημέρα χρήσης με μόλις 5 λεπτά φόρτισης)

Το WATCH FIT διαθέτει αρχιτεκτονική διπλού chipset και σύστημα χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας

96 Τρόποι Προπόνησης (συμπεριλαμβανομένων 11 επαγγελματικών και 85 προσαρμοσμένων)

Καταγραφή Καρδιακών Παλμών

Καταγραφή Ύπνου

Παρακολούθηση κορεσμού οξυγόνου αίματος

Παρακολούθηση γυναικείου κύκλου

Παρακολούθηση του στρες

Smart Remote



Κομψός Σχεδιασμός: Εμπειρία Smooth Touch - 3D οθόνη

Μεγάλη διάρκεια μπαταρίας

Σύντροφος για φυσική άσκηση (15 προγράμματα για αθλήματα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου)

Παρακολούθηση Υγείας

Καταγραφή καρδιακών παλμών

TruSeen™ 3.5 - TruRelax™ - TruSleep ™)

6.67'' HUAWEI Ultra FullView Οθόνη

Ευρεία και συναρπαστική οπτική εμπειρία

48MP AI Τετραπλή Κάμερα για υπέροχες φωτογραφίες κάθεστιγμή (8MP f/2.4 Υπερ-Ευρυγώνιος Φακός / 48MP f/1.8 Βασικός Φακός / 2MP f/2.4 Φακός Βάθους / 2MP f/2.4 Macro Φακός)

Smart Snapshot - Περισσότερα από 10 σενάρια λήψης

Ευρυγώνιες ή Κοντινές Λήψεις

Super Νυχτερινές Λήψεις

HUAWEI 22.5W SuperCharge Τεχνολογία

2 ώρες παρακολούθησης βίντεο με χρόνο φόρτισης 10 λεπτών

4GB RAM + 128GB ROM

Καλύπτει πάντα τις ανάγκες σας για πολλές εργασίες με αρκετό χώρο για όλες τις αγαπημένες σας εφαρμογές, φωτογραφίες, βίντεο και παιχνίδια



Διαθέσιμα σε 3 χρώματα

Νέα Σχεδίαση για Καλύτερη Εφαρμογή & Σταθερότητα: Τα HUAWEI FreeBuds Pro παρέχουν την τέλεια ισορροπία μεταξύ σταθερότητας και άνεσης

Έξυπνο Dynamic Active Noise Cancellation: Αλλάζουν έξυπνα τη λειτουργία noise cancellation ανάλογα με το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεστε.



General: Περιβάλλον με Θόρυβο: Δρόμος, Καφετέρια,

Cosy: Ήσυχο Περιβάλλον: Βιβλιοθήκη, Χώρος Εργασίας

Ultra: Περιβάλλον με Θόρυβο: Αεροπλάνο, Μετρό

Μεγάλη διάρκεια ζωής μπαταρίας

ANC απενεργοποιημένο: 7 ώρες (μία φόρτιση) 30 ώρες (με τη θήκη φόρτισης)

ANC ενεργοποιημένο: 4.5 ώρες (μία φόρτιση) 20 ώρες (με τη θήκη φόρτισης)

ANC απενεργοποιημένο: 4 ώρες (μία φόρτιση) 18 ώρες (με τη θήκη φόρτισης)

ANC ενεργοποιημένο : 3.5 ώρες (μία φόρτιση) 16 ώρες (με τη θήκη φόρτισης)

Τεχνολογία Γρήγορης Φόρτισης (Υποστήριξη ενσύρματης και ασύρματης φόρτισης





Huawei Month (21/9 - 31/10) στο επίσημο δίκτυο συνεργατών της Huawei! Αναλυτικά τα δώρα και οι προσφορές!

Από 28/9 μέχρι 11/10, το Watch GT 2 Pro διατίθεται για προπαραγγελία με δώρο τα Freebuds 3i

Από 28/9 μέχρι 11/10, το Watch GT 2 - White διατίθεται για προπαραγγελία με δώρο τη ζυγαριά Mirror Smart Scale!

Από 28/9 μέχρι 11/10, το Watch GT FIT διατίθεται για προπαραγγελία με δώρο τη ζυγαριά Mirror Smart Scale!

Η ακριβής ημερομηνία διάθεσης των FreeBuds Pro θα ανακοινωθεί σύντομα.

Η ακριβής ημερομηνία διάθεσης του P Smart 2021 θα ανακοινωθεί σύντομα.

Επίσης, στα πλαίσια του “Huawei Month” μεγάλες εκπτώσεις συνεχίζονται μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου σε περισσότερα προϊόντα: AG smartphones (P40 lite, P40 lite e, P Smart S και Y5P), λάπτοπ (MateBook D 14"), τάμπλετ (T3 2+16 LTE) και smartwatches (Watch GT 2 W-Gold, Watch GT 2 M, HUAWEI WATCH GT 2e, HUAWEI WATCH).

Κατεβάστε τις εφαρμογές Eurobank Mobile App και €πιστροφή App και κερδίστε επιστροφή από 50€ έως 500€ ευρώ €πιστροφή.

Απολαύστε δωρεάν καφέ για 15 ημέρες μέσω της εφαρμογής efood.

Κάντε τις μετακινήσεις σας με ταξί με κέρδος συνολικά 30€ (3€ ανά κούρσα) μέσω της εφαρμογής Taxiplon Passenger.

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή xe.gr με όλα τα προνόμια των premium συνδρομητών της, για 6 μήνες.

Απολαύστε 12 δωρεάν πίτσες μέσω της εφαρμογής της Domino’s Pizza.

Παραγγείλτε είδη supermarket με έκπτωση σε 3 παραγγελίες μέσω της εφαρμογής e-Fresh.

Παρκάρετε με έκπτωση έως και 20 φορές μέσω της εφαρμογής ParkAround.

Τεχνογνωσία, καινοτομία, εμπιστοσύνη και ανταποδοτικότητα: το οικοσύστημα συσκευών της Huawei μεγαλώνει και προσφέρει νέες συσκευές σε πολλές προϊοντικές κατηγορίες, ενώ παράλληλα το AppGallery εμπλουτίζεται με ολοένα και περισσότερες top εφαρμογές, και προσφέρει προνόμια μεγάλης αξίας στον καταναλωτή.Μέσω διαδικτυακής συνέντευξης τύπου, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, η HUAWEI Ελλάδος ενημέρωσε εκπροσώπους των ΜΜΕ και συνεργάτες της για τα νέα συναρπαστικά λανσαρίσματα που αναμένονται τις επόμενες εβδομάδες στην ελληνική αγορά σε smartphones, smartwatches, ευφυή ακουστικά με προσαρμόσιμο Active Noise Cancelling, laptop και tablet, καθώς και για τις προσφορές που θα συνοδεύουν την περίοδο προπαραγγελιών αλλά και τα super deals σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. ‘Όλα αυτά θα ισχύσουν καθόλη την διάρκεια του “Huawei Month” της νέας μεγάλης καμπάνιας της Huawei που θα διαρκέσει από 21 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου. Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν επίσης και για τις νέες και επερχόμενες προσθήκες τοπικών εφαρμογών στο AppGallery, οι οποίες θα συνοδεύονται από σημαντικά προνόμια για τους καταναλωτές, συνολικής αξίας έως και 780€!Καινοτομώντας διαρκώς στο σχεδιασμό τεχνολογικών προϊόντων, η Huawei πλέον ενισχύει την ηγετική της θέση πέραν του κλάδου των smartphones και υπογραμμίζει τη δέσμευση της να φέρει τη δύναμη της τεχνολογίας σε κάθε χρήστη, σπίτι και επιχείρηση, προκειμένου να κάνει πιο εύκολη την καθημερινότητα των καταναλωτών και να χτίσει ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα συσκευών και εφαρμογών, ένα σύμπαν ολικής εξυπηρέτησης και διασυνδεσιμότητας με εύκολη αλληλεπίδραση και ευελιξία στη χρήση, κάνοντας την εξυπηρέτηση του χρήστη κάτι πέρα από αυτονόητη, με συσκευές τελευταίας τεχνολογίας που καλύπτουν όλες τις καθημερινές ανάγκες των χρηστών (επικοινωνία, εργασία, ψυχαγωγία, παρακολούθηση υγείας, φυσική άσκηση, επαγγελματική άθληση και προπόνηση κλπ), η Huawei συνεχίζει να εξελίσσεται, να επεκτείνεται σε νέους τομείς και να εμπλουτίζει την γκάμα της με νέα προϊόντα κορυφαίων προδιαγραφών που γίνονται ανάρπαστα στην αγορά, ικανοποιούν απόλυτα τους χρήστες και ενισχύουν ακόμα περισσότερο την εμπιστοσύνη των καταναλωτών προς την εταιρεία.Νέα προϊόντα καταφθάνουν στην ελληνική αγορά -δώρα με κάθε προπαραγγελία!Στο πλαίσιο του “Huawei Month” και με αυτή την φιλοσοφία στο επίκεντρο- η Huawei ανακοίνωσε μια σειρά νέων προϊόντων που καταφθάνουν σύντομα στην ελληνική αγορά: τα Watch GT2 Pro, το Watch GT FIT και την ανανεωμένη έκδοση του γυναικείου Watch GT2 σε νέο χρώμα (White) (τα νέα «έξυπνα» ρολόγια της Huawei με υψηλή αισθητική, νέα προγράμματα άθλησης και εξελιγμένες δυνατότητες παρακολούθησης φυσικής άσκησης), τα Freebuds Pro (νέα εξελιγμένη έκδοση των wireless ακουστικών της Huawei, με Intelligent Active Noise Cancellation που αναγνωρίζει το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται και ενεργοποιεί την κατάλληλη ρύθμιση ακύρωσης εξωτερικού θορύβου), το κορυφαίο οκταπύρηνο smartphone P Smart 2021, τα ολοκαίνουργια ελαφριά πολυλειτουργικά λάπτοπ υψηλών επιδόσεων MateBook X και MateBook 14 και τα νέα τάμπλετ για κάθε χρήση MatePad T10 και MatePad T10s (τα οποία θα φτάσουν στην ελληνική αγορά σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί σύντομα) -όλα με αμέτρητες δυνατότητες χάρη στο καινοτόμο σύστημα Huawei Share.Τα νέα gadgets με μια ματιά:Νέες Top ελληνικές εφαρμογές έρχονται στο Huawei AppGallery - μοναδικά προνόμια για τους χρήστες αξίας έως 780€!Η HUAWEI επίσης σήμερα ανακοίνωσε μια σειρά από νέες εφαρμογές που πρόσφατα εντάχθηκαν στο AppGallery και εφαρμογές που θα ενταχθούν στο άμεσο μέλλον οι οποίες είναι απαραίτητες στον σύγχρονο καταναλωτή.. Ενδεικτικά αναφέρθηκαν οι εφαρμογές ΟΠΑΠ, ΔΕΗ, Χρυσή Ευκαιρία, Nova Go, ERTFlix και Viva.gr, καθώς και τα mobile apps των τραπεζών Eurobank, Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς.Από σήμερα κάθε χρήστης HMS συσκευής μπορεί να έχει στη διάθεσή του την εφαρμογή €πιστροφή App, εφαρμογή που συνδέεται με το πρόγραμμα επιβράβευσης καρτών €πιστροφή της Eurobank, το μοναδικό πρόγραμμα στην ελληνική αγορά που επιστρέφει στους καταναλωτές πραγματικά ευρώ. Σε μερικές ημέρες εντάσσεται και το Eurobank Mobile App για τραπεζικές συναλλαγές. Κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής συνέντευξης Τύπου συμμετείχαν στελέχη από τις τράπεζες Eurobank και Εθνική, καθώς και εκπρόσωπος της ΕΡΤ/ΕΡΤFlix, σχολιάζοντας με δήλωσή τους την εμπειρία τους με το νέο οικοσύστημα της HUAWEI και τα οφέλη της ένταξης της εφαρμογής τους στο HUAWEI AppGallery σηματοδοτώντας έτσι την έναρξη μιας πολλά υποσχόμενης συνεργασίας. Συγκεκριμένα η κα. Χριστίνα Αποστόλου, Mobile Services Product Manager, Eurobank, δήλωσε: “Η Eurobank, η πρώτη ελληνική τράπεζα που εντάσσεται στο AppGallery, επιβεβαιώνουμε ότι στόχος μας είναι να πρωτοπορούμε στις τεχνολογικές εξελίξεις. Η συνεργασία με την Huawei, μας δίνει τη δυνατότητα να προσφέρουμε τις εφαρμογές μας, σε όλο και περισσότερους καταναλωτές και συγκεκριμένα στο συνεχώς αυξανόμενο κοινό με HMS κινητά”.Στην συνέχεια ο κος Γιώργος Μαρίνος, Director of Digital Transformation της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος ευχαρίστησε την ομάδα της Huawei για όλη την υποστήριξη και τόνισε: «Θέλουμε να αναπτύξουμε περαιτέρω την συνεργασία μας με την Huawei τόσο στο κομμάτι του HMS καλύπτοντας τους συνεχόμενα αυξανόμενους χρήστες HMS συσκευών όσο και σε υπόλοιπους τεχνολογικούς τομείς, όπου η Huawei πρωτοπορεί παγκοσμίως.»Τέλος, ο κος Παναγιώτης Ρότας, New Media Tech Director της ΕΡΤ δήλωσε: «Ο κόσμος μας ζήτησε να ενταχθούμε στην πλατφόρμα του Huawei AppGallery και πολύ άμεσα το κάναμε πράξη μέσα σε μία εβδομάδα με την υποστήριξη της Huawei. Το HMS είναι μία δυναμική πλατφόρμα και η Huawei εταιρεία συνυφασμένη με την τεχνολογική πρωτοπορία. Θα συνεχίσουμε την συνεργασία μας ώστε να επιτύχουμε πολλούς στόχους τους οποίους θεωρούμε κοινούς.»Επίσης, ο κος Γιώργος Μήτρης, Assistant Manager - Digital Networks Division της Alpha Bank έστειλε δήλωση αναφέροντας σχετικά: «Στόχος της Alpha Bank είναι η εξυπηρέτηση όλων των πελατών μας, φροντίζοντας οι εφαρμογές μας να είναι διαθέσιμες σε όλους τους κατασκευαστές και τις συσκευές που κυκλοφορούν, όπως και σε όλα τα λειτουργικά συστήματα... η συνεργασία μας με την Huawei, η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και μερικούς μήνες, είναι ιδιαίτερα επιτυχημένη…. Με την ευκαιρία, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ανθρώπους της Huawei τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό για την πολύτιμη βοήθειά τους σε αυτή την προσπάθεια.»Στην συνέχεια, ο Πέτρος Δρακόπουλος, Marketing Director της Huawei, ευχαρίστησε όλες τις συνεργαζόμενες εταιρείες για την εξαίρετη διαχείριση, την θετική διάθεση και την αποτελεσματική συνεργασία. Επίσης εξέφρασε την ικανοποίηση της Huawei για την θετική ανταπόκριση των ελληνικών τραπεζών λέγοντας χαρακτηριστικά πως όταν σε επιλέγουν και σε εμπιστεύονται για συνεργάτη οι μεγαλύτερες τράπεζες της χώρας αυτομάτως αυτό διαλύει και οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με την ασφάλεια του καταστήματος εφαρμογών της Huawei.Στο πλαίσιο του Huawei Month, τα νέα top ελληνικά applications που μόλις εντάχθηκαν στην πλατφόρμα (Eurobank Mobile App, €πιστροφή App και xe.gr app) θα προσφέρουν εξαιρετικά οφέλη στους τελικούς χρήστες οι οποίες θα ενταχθούν στο συνολικό πακέτο προνομίων με την συμμετοχή και των efood, Taxiplon, Parkaround, Domino’s και e-fresh, που προσέφεραν ανανεωμένα πακέτα στους τελικούς χρήστες HMS συσκευών με το συνολικό όφελος να φτάνει το ποσό των 780 Ευρώ* σε επιστροφή χρημάτων, δωρεάν πάρκινγκ, έκπτωση για online παραγγελίες, δωρεάν καφέ, Premium 6μηνη συνδρομή κλπ.Αναλυτικότερα, τα προνόμια συνολικής αξίας έως και 780€ που μπορούν να διεκδικήσουν οι χρήστες του HUAWEI AppGallery*:H περίοδος προσφορών Huawei Month θα διαρκέσει από 21 Σεπτεμβρίου έως και 31 Οκτωβρίου στο δίκτυο επίσημων συνεργατών της HUAWEI. Παράλληλα θα είναι διαθέσιμο και το πακέτο προνομίων μέσω των εφαρμογών στο Application Gallery σε συνεργασία με τους παρόχους κορυφαίων και δημοφιλών εφαρμογών στην Ελλάδα.* Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πακέτο των προνομίων μέσω του HUAWEI Application Gallery επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της Huawei HUAWEI AppGallery - η πλατφόρμα εφαρμογών του μέλλοντοςΤο HUAWEI AppGallery είναι ένα ανοιχτό κατάστημα εφαρμογών που διασφαλίζει την ιδιωτικότητα και ασφάλεια των χρηστών και παρέχει ποικιλία premium και τοπικών εφαρμογών. Η HUAWEI συνεχίζει δυναμικά να επενδύει στο οικοσύστημα αυτό, πιστή στο όραμά της να αναπτύξει μία πραγματικά ανοιχτή πλατφόρμα, ευέλικτη, ασφαλή και πλήρη επιλογών. Από το λανσάρισμα του τον Απρίλιο του 2018, το HUAWEI AppGallery έχει αναπτυχθεί με ραγδαίους ρυθμούς, μετρώντας αυτή τη στιγμή πάνω από 400 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες σε 170 χώρες παγκοσμίως. Απολύτως ασφαλές για τους χρήστες, τοποθετώντας την ιδιωτικότητά τους σε απόλυτη προτεραιότητα, φιλοξενεί γνωστές και δημοφιλείς εφαρμογές από όλο τον κόσμο, και φιλοδοξεί να αναπτυχθεί περαιτέρω για να προσφέρει τις πιο επαναστατικές και καινοτόμες εφαρμογές στους καταναλωτές του σε παγκόσμιο επίπεδο.Όσο η πλατφόρμα αναπτύσσεται και μέχρι να γίνει πλήρης επιλογών, οι χρήστες μπορούν να κατεβάζουν τις εφαρμογές που δεν διατίθενται ακόμα μέσω AppGallery χρησιμοποιώντας το Petal Search. το οποίο διατίθεται μέσω του AppGallery, και είναι απόλυτα ασφαλές για τον χρήστη, σέβεται την ιδιωτικότητά του και δεν εκθέτει τη συσκευή σε κακόβουλο λογισμικό.