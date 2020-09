60 Χρόνια P&G στην Ελλάδα - Tα Ευχαριστώ μας γίνονται πράξη

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Από το σημείο εκκίνησης,, οι άνθρωποι της P&G εργάζονται πίσω από τη βασική αποστολή αυτού του Οργανισμού – να προσφέρουν στους καταναλωτές στην Ελλάδα προϊόντα και υπηρεσίες που κάνουν την καθημερινή ζωή τους καλύτερη. Η εταιρία ξεκίνησε σε ένα μικρό γραφείο στο κέντρο της Αθήνας με 3 εμπορικά σήματα και σήμερα κερδίζει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών μέσα μέσα απόπου φροντίζουν τους ίδιους, την οικογένειά τους και το σπίτι τους.. Καινοτομία που δίνει λύσεις στις ανάγκες των καταναλωτών όσο και αν αυτές αλλάζουν.Ολόκληρες γενιές έχουν μεγαλώσει με τα προϊόντα της P&G και επιθυμία της εταιρίας είναι να συνεχίσει να φροντίζει και τις γενιές που έρχονται. Είναι πολύ σημαντικό να φέρνει στη ζωήπου όχι μόνο βελτιώνουν την καθημερινότητα σήμερα αλλά ταυτόχρονα. Έτσι προϊόντα όπως για παράδειγμα τοβοηθούν τους καταναλωτές να υιοθετήσουν πιο φιλικές προς το περιβάλλον συνήθειες πλυσίματος, εξοικονομώντας ενέργεια και νερό, ενώ ταστέκονται δίπλα σε όλους τους νέους γονείς φροντίζοντας με τον καλύτερο τρόπο τα μωράκια τους – όλα τα μωράκια ακόμα και εκείνα που ήρθαν πρόωρα. Ταυτόχρονα, τοείναι το πρώτο σαμπουάν που απομακρύνει πλαστικά από τις παραλίες. Περισσότεροι από 1.000 εθελοντές και 100 ΜΚΟ έχουν συλλέξει πλαστικά από ευρωπαϊκές παραλίες, έτσι ώστε η P&G μαζί με εξειδικευμένους συνεργάτες να δημιουργήσουν το πρώτο ανακυκλώσιμο μπουκάλι σαμπουάν, το H&S Beach Bottle.Στη διαδρομή αυτή, η P&G υπήρξε πάντα αναπόσπαστο κομμάτι αυτού του τόπου στον οποίο άλλωστε και δραστηριοποιείται. Δεν δίστασε να θέσει τους πόρους της εταιρίας –προϊόντα, υλικά, μέσα και τους ίδιους τους ανθρώπους της- στην υπηρεσία του κοινού καλού οποτεδήποτε παρουσιάστηκε η ανάγκη να συνεισφέρει στην τοπική κοινωνία.Πίσω από όλα αυτά, βρίσκονται οι άνθρωποι της εταιρίας, η μεγάλη οικογένεια της P&G, που είναι το πιο πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο της. Αποτελεί προτεραιότητα να αναπτύσσει τις δυνατότητες, τις γνώσεις και τις ικανότητες των ανθρώπων της, τροφοδοτώντας με «Ελληνικό Ταλέντο» την εταιρία σε νευραλγικές θέσεις σε όλο τον κόσμο. Οι άνθρωποι της P&G είναι και θα είναι για πάντα το βασικό συστατικό της επιτυχίας της!Κάθε μέρα, πολλοί καταναλωτές χρησιμοποιούν προϊόντα της P&G σε διάφορες καθημερινές στιγμές και συνήθειες, όπως το βούρτισμα των δοντιών, η περιποίηση των μαλλιών, το πλύσιμο των πιάτων ή των ρούχων, το ξύρισμα, η φροντίδα της επιδερμίδας ή ακόμα και η αλλαγή της πάνας του μωρού και είναι βέβαιο ότι εκείνες τις στιγμές κανείς δεν σκέφτεται την επιστήμη ή την τεχνολογία πίσω από αυτά τα προϊόντα.Στην πραγματικότητα όμως υπάρχει μια, πολλές φορές, εντυπωσιακή επιστήμη πίσω από όλα αυτά – επιστήμη που βελτιώνει τις καθημερινές στιγμές.Υπάρχει αντίστοιχα ένας εντυπωσιακός αριθμός επιστημόνων και ειδικών, που βρίσκονται στην κορυφή των ειδικοτήτων τους και είναι αφοσιωμένοι στην κατανόηση όλων αυτών των καθημερινών στιγμών, σε κάθε κίνηση, κάθε συνήθεια και σε κάθε ηλικία, ώστε να φέρουν αυτή την επιστήμη στα σπίτια των καταναλωτών, κάθε ημέρα.Αυτή είναι η ιστορία της P&G. Μία ιστορία καινοτομίας, από μια εταιρία η οποία ξεκίνησε με μία μπάρα σαπουνιού, ένα κουτί με κεριά και τη δέσμευση των δύο ιδρυτών της, του William Procter και James Gamble, να δημιουργούν καθημερινά προϊόντα κορυφαίας ποιότητας. Είναι η ίδια δέσμευση που εμπνέει τους ανθρώπους της P&G σε όλο τον κόσμο μέχρι και σήμερα.Το 1950 ο Δρ. Βίκτορ Μιλς, Αμερικανός χημικός μηχανικός ο οποίος εργαζόταν στην Procter & Gamble, αποφάσισε να βρει έναν τρόπο να κάνει ευκολότερη την αλλαγή της πάνας στον εγγονό του. Το απoτέλεσμα ήταν η γέννηση των Pampers -της πρώτης πάνας μίας χρήσης! Από τότε, μια σειρά από διαδοχικές καινοτομίες διαμόρφωσαν τα Pampers όπως τα γνωρίζουμε σήμερα. Αυτοκόλλητες ταινίες εφαρμογής, πάνες όλο και πιο λεπτές αλλά απίστευτα απορροφητικές, μέχρι που μας ζητήθηκε να φτιάξουμε μια πάνα για πρόωρα μωρά που μπορεί να ζυγίζουν μόνο 800 γραμμάρια! Χρειάστηκαν πάνω από 10.000 ώρες έρευνας και συνεργασία με πάνω από 100 ειδικούς μονάδων εντατικής θεραπείας νεογνών, για να δημιουργηθεί η πιο μικρή πάνα που υπάρχει με καινοτομίες όπως τις αθόρυβες κολλητικές ταινίες που εξασφαλίζουν τον απρόσκοπτο ύπνο των πρόωρων μωρών, τη μεγαλύτερη απορροφητικότητα σε όλη της την επιφάνεια για να παραμένουν στεγνά, την ελαστικότητα στα πόδια για να μπορούν να αναπτύσσονται σωστά και την εύκολη εφαρμογή. Η πρώτη πάνα για τους μικρούς «μαχητές» διατίθεται δωρεάν σε όλα τα μαιευτήρια της Ελλάδας!Από το 1970 μέχρι και σήμερα το Ariel βρίσκεται στα σπίτια και τις καρδιές των νοικοκυριών. Το 2000 λανσάρεται η καινοτομία του απορρυπαντικού σε κάψουλες! Χρειάστηκαν 8 χρόνια, συνεργασία 100 ειδικών, 6.000 τεστ σε διαφορετικές συνθήκες πλυσίματος και 50 πατέντες για να δημιουργηθούν οι κάψουλες Αriel 3 σε 1 που εξασφαλίζουν τέλεια καθαριότητα στους 30°C – κάτι που αν όλοι εφαρμόζαμε στην Ευρώπη, θα οδηγούσε σε εξοικονόμηση ενέργειας που αντιστοιχεί στην ετήσια κατανάλωση 300.000 νοικοκυριών!To Fairy λανσάρεται στην Ελλάδα το 1988 και κερδίζει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών με την αποτελεσματικότητα και τη διάρκειά του! Η διαφήμιση με τα εορταστικά γεύματα στη Βιλαρίμπα και στο Βιλαμπάχο κάνει αίσθηση ενώ η έκφραση στο «Βιλαμπάχο ακόμα τρίβουν» γίνεται σλόγκαν. Το 2004 σπάει τα ρεκόρ Γκίνες για το πλύσιμο 23.892 πιάτων που πλύθηκαν μέσα σε 12 ώρες! Για να φτάσουμε σήμερα, στις κάψουλες πλυντηρίου Fairy Platinum Plus οι οποίες, χάρη στη μοναδική τους σύνθεση, διαλύονται γρήγορα ακόμη και στις χαμηλές θερμοκρασίες χωρίς τα πιάτα να χρειάζονται ξέβγαλμα, εξοικονομώντας 15 λίτρα νερό το χρόνο!Το 1900 ο King Gillette δημιούργησε την πρώτη λεπίδα ασφαλείας με σκοπό να προσφέρει στους άνδρες επαγγελματικό ξύρισμα, στην άνεση του σπιτιού τους. Η ιστορία του ξυρίσματος αναπτύχθηκε παράλληλα με την εξέλιξη των ανδρικών ξυριστικών μηχανών. Το σχήμα της κεφαλής και ο αριθμός των λεπίδων έχουν αλλάξει με την πάροδο του χρόνου και έχουμε φτάσει στην καινοτομία Fusion ProGlide με τεχνολογία FlexBall, η οποία προσαρμόζεται στις καμπύλες του προσώπου, ενώ η κάθε λεπίδα προσφέρει μεγαλύτερη ακρίβεια στο χειρισμό και από ένα χειρουργικό νυστέρι!Η καμπάνια της Αlways #ΣανΚορίτσι (#LikeAGirl) πέτυχε 680 εκατομμύρια προβολές και κατάφερε να αλλάξει τη σημασία μίας έκφρασης ετών. Πλέον 76% των ανθρώπων αντιμετωπίζουν την έκφραση «σαν κορίτσι» σαν θετικό χαρακτηρισμό όταν πριν την καμπάνια το αντίστοιχο ποσοστό ήταν μόνο 19%. Ταυτόχρονα, από το 1985 που η Always κάνει την εμφάνισή της στην ελληνική αγορά οι καινοτομίες διαδέχονται η μια την άλλη. Προστατευτικά φτερά για μεγαλύτερη άνεση και σταθερότητα, πιο απορροφητικοί πυρήνες, ενώ έφτασαν να είναι τόσο λεπτές που σχεδόν δεν τις αισθάνεσαι! Η Always Platinum, η πιο πρόσφατη εκδοχή, εξασφαλίζει περισσότερη απαλότητα και μεγαλύτερη προστασία χάρη στον καινοτόμο σχεδιασμό της και έναν υπεραπορροφητικό πυρήνα με 1.000 απορροφητικά μικρο-μαξιλαράκια.H Oral-B Genius, η πιο πρόσφατη καινοτομία της Oral-B στις ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες είναι η πρώτη οδοντόβουρτσα που συνδέεται με εφαρμογή στο κινητό και αναγνωρίζει ποια δόντια έχετε βουρτσίσει επαρκώς και ποια χρειάζονται και άλλο βούρτσισμα! Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι μετά τη χρήση της Oral-B Genius, αλλάζουν οι συνήθειες των χρηστών. Συγκεκριμένα, το 93% βουρτσίζει τα δόντια του με τη σωστή πίεση μέσα σε 30 ημέρες, το 92% βουρτσίζει εξίσου όλα τα σημεία ενώ αυξάνει το μέσο όρο βουρτσίσματος από 1 λεπτό ή λιγότερο σε 2,24 λεπτά!Το 1960 οι Eλβετοί επιστήμονες ανακάλυψαν ότι η δύναμη της Προβιταμίνης που μέχρι τότε χρησιμοποιούσαν σε εγκαύματα, ήταν ευεργετική και για τα μαλλιά. Και έτσι γεννήθηκε το Pantene Pro-V! Το 2010 το Pantene συνεργάστηκε με την NASA και αξιοποίησε τεχνολογίες και μοντέλα ανάλυσης προκειμένου να εισχωρήσει σε βάθος στα μόρια της τρίχας και να προσφέρει την καλύτερη δυνατή φροντίδα για τα μαλλιά. Στη νέα σειρά Pantene Pro-V Miracles συνδυάζεται η δύναμη της τεχνολογίας Pro-V με βασικά θρεπτικά συστατικά για τα μαλλιά, όπως η Βιοτίνη, το Μπαμπού και η Καφεΐνη, μειώνοντας έως και 96% το σπάσιμο της τρίχας.Το 1982 το H&S κάνει την εμφάνισή του στην Ελλάδα. Στην πραγματικότητα, ήταν τόσο αποτελεσματικό στην πιτυρίδα και εύχρηστο που έγινε σύντομα το νούμερο ένα σαμπουάν στον κόσμο – θέση που κατέχει μέχρι και σήμερα. Το 2002, η επιστημονική ομάδα εντόπισε τον μύκητα που προκαλεί την εμφάνιση πιτυρίδας και από τότε το Head & Shoulders καταπολεμά τη βασική αιτία του προβλήματος στη ρίζα του. Το 2017 δημιουργείται η πρώτη συσκευασία σαμπουάν μέρος της οποίας αποτελείται από ανακυκλωμένα πλαστικά που έχουν συλλεχθεί από παραλίες! 1.000 εθελοντές, 100 ΜΚΟ και ειδικοί στην ανακύκλωση συνέβαλλαν ώστε να δημιουργηθεί το H&S Beach Plastic Bottle μια προσπάθεια που επεκτείνεται πια και σε άλλα brands της P&G.