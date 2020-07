Με διαδικτυακή αποφοίτηση ολοκληρώθηκε το ακαδημαϊκό έτος του Πανεπιστημίου Frederick στην Κύπρο

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Με την πραγματοποίηση Διαδικτυακής Τελετής Αποφοίτησης σηματοδότησε την επιτυχή και χωρίς καθυστέρηση ολοκλήρωση του ακαδημαϊκού έτους και των τελικών εξετάσεών του το Πανεπιστήμιο Frederick, ένα από τα αναγνωρισμένα ιδιωτικά πανεπιστήμια της Κύπρου που κατάφεραν να ανταποκριθούν με επιτυχία στις προκλήσεις που έθεσε η πανδημία του κορωνοϊού στον τομέα της εκπαίδευσης.Η τελετή, που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά λόγω των περιοριστικών μέτρων, μεταδόθηκε στις 9 Ιουλίου από το κανάλι του Πανεπιστημίου στο YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=XpgF76fD-3k και την παρακολούθησαν δεκάδες χιλιάδες άτομα: απόφοιτοι του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 από Κύπρο, Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο, οι οικογένειές τους, το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό αλλά και το ευρύ κοινό. Το πρόγραμμα περιλάμβανε χαιρετισμούς από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκο Αναστασιάδη, τον Πρύτανη, Καθηγητή Γιώργο Δημοσθένους, και την Πρόεδρο του Συμβουλίου, κα Νατάσσα Φρειδερίκου. Μηνύματα στους φοιτητές απηύθυναν επίσης ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κύπρου, κ. Πρόδρομος Προδρόμου, η Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδος, κα Σοφία Ζαχαράκη, ο πρώην Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρος των Αρσακείων Σχολών και Επίτιμος Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Frederick, Καθηγητής Γεώργιος Μπαμπινιώτης, η Πρόεδρος του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ) κα Μαίρη Κουτσελίνη, και άλλες εξέχουσες προσωπικότητες της πολιτικής ζωής, των επιστημών, των γραμμάτων και των τεχνών από την Κύπρο και την Ελλάδα. Πέρα από τη διαδικτυακή αποφοίτηση, το Πανεπιστήμιο ετοίμασε και διάφορες άλλες εκπλήξεις για να τιμήσει τους φετινούς απόφοιτους που επέδειξαν επιμονή, υπομονή και σθένος κάτω από πρωτόγνωρες συνθήκες, όπως αναμνηστικά πακέτα και προσωπικά μηνύματα από τους καθηγητές που στάληκαν ξεχωριστά στον κάθε απόφοιτο.«Είμαστε περήφανοι που είμαστε ανάμεσα στα πρώτα πανεπιστήμια που αντιμετώπισαν με υπευθυνότητα, σοβαρότητα και επάρκεια αυτή την πρωτόγνωρη κατάσταση. Η συσσωρευμένη τεχνογνωσία, η εμπειρία και η ετοιμότητα τόσο του ακαδημαϊκού όσο και του διοικητικού προσωπικού μάς έδωσαν τη δυνατότητα να ελαχιστοποιήσουμε τα οποιαδήποτε προβλήματα. Πρώτιστος στόχος μας ήταν να διασφαλιστεί η υγεία όλων των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας, γι’ αυτό και προσαρμόσαμε τον τρόπο διδασκαλίας του Εαρινού Εξάμηνου 2020, ώστε να διασφαλίσουμε την ολοκλήρωσή του με απόλυτη επιτυχία μέσω διαδικτυακής εκπαίδευσης, ενώ προσφέραμε πολύπλευρη στήριξη στους φοιτητές μας. Η πανδημία μπορεί να άλλαξε τα αρχικά μας σχέδια για μια δια ζώσης τελετή αποφοίτησης, όμως καταφέραμε να προσφέρουμε σε όλους του τους αποφοίτους μας μια ιδιαίτερη και αξέχαστη εμπειρία, αντάξια των κόπων και των προσδοκιών τους, με μια διαδικτυακή τελετή. Συγχαίρουμε όλους τους φετινούς απόφοιτους για τα επιτεύγματα, τις επιτυχίες και πάνω απ’ όλα την ψυχική τους ανθεκτικότητα και υποσχόμαστε ότι θα διοργανώσουμε τελετή αποφοίτηση με τη φυσική παρουσία όλων των εμπλεκομένων όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν.», δήλωσε η Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Frederick, κα Νατάσσα Φρειδερίκου.Σε ότι αφορά το Χειμερινό Εξάμηνο 2020, με βάση οδηγίες του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Frederick θα είναι σε θέση να χρησιμοποιεί εναλλακτικές μεθόδους διδασκαλίας για τα συμβατικά προγράμματα, καθώς επίσης και συνδυασμό των μεθόδων αυτών. Ως εκ τούτου όσοι φοιτητές επιθυμούν να εγγραφούν το χειμερινό εξάμηνο 2020 στα Συμβατικά (δια ζώσης) Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου Frederick μπορούν να τα παρακολουθήσουν είτε με φυσική παρουσία, είτε διαδικτυακά, είτε με μεικτή μάθηση.Αναφερόμενη στο νέο ακαδημαϊκό έτος, η κα Φρειδερίκου δήλωσε: «Ακολουθώντας τη φοιτητοκεντρική προσέγγιση, που αποτελεί διαχρονικά κεντρικό πυλώνα της φιλοσοφίας μας, προετοιμαζόμαστε εντατικά για το νέο ακαδημαϊκό έτος και εγγυόμαστε ότι κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες οι νεοεισερχόμενοι φοιτητές θα αρχίσουν, θα συνεχίσουν και θα ολοκληρώσουν τις σπουδές τους με βάση τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας. Λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλίσουμε την ομαλή τους ένταξη στην κοινότητά μας και την αδιάλειπτη συνέχιση της ακαδημαϊκής τους πορείας.»Το Πανεπιστήμιο Frederick, που είναι αναγνωρισμένο από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) της Ελλάδας ως ομοταγές ίδρυμα προς τα Ελληνικά Α.Ε.Ι., αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου, με ιστορία πέραν των 50 χρόνων, κατά τη διάρκεια της οποίας πρωτοστατεί στην ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση του τόπου. Έχει στο ενεργητικό του σημαντικές τοπικές και διεθνείς αναγνωρίσεις, όπως την πρώτη θέση ανάμεσα στα ιδιωτικά πανεπιστήμια της Κύπρου και τη 201η θέση ανάμεσα σε 1070 ευρωπαϊκά πανεπιστήμια στη γενική κατάταξη του παγκόσμιου συστήματος αξιολόγησης πανεπιστημίων U-Multirank. Αποτελεί έναν από τους βασικούς ερευνητικούς φορείς, ενώ είναι το μοναδικό Πανεπιστήμιο στην Κύπρο που λειτουργεί σε δύο πόλεις, Λευκωσία και Λεμεσό.Στο Πανεπιστήμιο Frederick δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη προγραμμάτων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κοινωνίας και μπορούν να στηρίξουν τον απόφοιτο στη μετέπειτα επαγγελματική του σταδιοδρομία. Σήμερα, λειτουργούν πέντε Σχολές και προσφέρονται πέραν των 80 πλήρως αναγνωρισμένων προγραμμάτων σπουδών, σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο, στους τομείς των Τεχνών, της Επικοινωνίας και ΜΜΕ, της Μηχανικής, της Πληροφορικής, της Αρχιτεκτονικής, της Διοίκησης, της Ναυτιλίας, της Υγείας, των Επιστημών της Αγωγής, των Κοινωνικών Επιστημών. Το Πανεπιστήμιο Frederick έχει επίσης αναπτύξει ένα σύγχρονο, καινοτόμο εκπαιδευτικό πλαίσιο για την προσφορά ποιοτικών εξ αποστάσεως προγραμμάτων σπουδών με βάση διεθνή πρότυπα. Βρίσκεται ανάμεσα στα λίγα Πανεπιστήμια στην Ευρώπη στα οποία έχει απονεμηθεί το E-xcellence Label for Associates in Quality από το European Association of Distance Teaching Universities – EADTU, μια διάκριση που αναδεικνύει την υψηλή ποιότητα της προσφερόμενης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.Το Πανεπιστήμιο Frederick παρέχει σειρά σχεδίων υποτροφιών και οικονομικής βοήθειας στους φοιτητές του, ενώ παράλληλα προσφέρει ειδικές εκπτώσεις για τους εξ Ελλάδος φοιτητές. Διατηρεί μακρόχρονη παρουσία στην Ελλάδα με γραφείο διασύνδεσης στο κέντρο της Αθήνας, στελεχωμένο από εξειδικευμένους λειτουργούς του Πανεπιστημίου για παροχή ενημέρωσης και εξυπηρέτηση των εξ Ελλάδος φοιτητών. Για περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα σπουδών και τις προσφερόμενες υποτροφίες μπορείτε να καλέσετε στο τηλέφωνο 210 3311288.