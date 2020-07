Ιδιωτικό Γυμνάσιο-Λύκειο της Χρονιάς αναδείχθηκε η Εκπαιδευτική Αναγέννηση στα Education Leaders Awards 2020

στη διασφάλιση της σφαιρικής παιδείας τόσο ως πολυεπίπεδη μόρφωση όσο και ως αγωγή με ανθρωπιστικά ιδεώδη για τη διαμόρφωση ολοκληρωμένης προσωπικότητας του μαθητή που θα ενταχθεί δημιουργικά ως αυριανός ενήλικας στην επιστημονική, πολιτιστική και κοινωνική πραγματικότητα της χώρας μας, της Ευρώπης και του ευρύτερου παγκοσμιοποιημένου περιβάλλοντος.

στην εισαγωγή των μαθητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μέσα από την επιτυχία τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και στο εξωτερικο μέσα από το Διεθνές Πρόγραμμα G.C.E. A-Levels, το οποίο περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα του Λυκείου

Η διάκριση «Ιδιωτικό Γυμνάσιο-Λύκειο της Χρονιάς» αποτελεί το επιστέγασμα της συστηματικής προσπάθειας, του οράματος και της φιλοσοφίας του Σχολείου που δομείται από τις πρώτες κιόλας βαθμίδες εκπαίδευσης του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού.Το Γυμνάσιο και το Λύκειο της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης επικεντρώνονται σε δυο άξονες:Σπουδαίες, ωστόσο, ήταν οι διακρίσεις της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης και στις επιμέρους κατηγορίες του Διαγωνισμού:Στην κατηγορία «Νεανική Επιχειρηματικότητα» διακρίθηκε με το Χρυσό Βραβείο για την ανάπτυξη προϊόντος της Μαθητικής Εικονικής Επιχείρησης «By Heart». Το προϊόν «By Heart» είναι ένα ηλεκτρονικό μπαστούνι για άτομα με προβλήματα όρασης που διαθέτει τρεις αισθητήρες υψηλής τεχνολογίας οι οποίοι εντοπίζουν εμπόδια και κατόπιν δίνουν ηχητικές αλλά και αισθητήριες οδηγίες στο άτομο που το κρατάει. Το ηλεκτρονικό μπαστούνι που οραματίστηκαν και σχεδίασαν μαθητές του Σχολείου είναι φιλικό προς το περιβάλλον, καθώς είναι ανακατασκευασμένο από ανακυκλώσιμα υλικά και οι αισθητήρες του δεν εκπέμπουν κύματα ακτινοβολίας τα οποία θα έβλαπταν το περιβάλλον.Στην κατηγορία «Ανάπτυξη Οριζόντιων Δεξιοτήτων» διακρίθηκε με το Αργυρό Βραβείο για τα Soft skills και τις δεξιότητες που αναπτύσσουν οι μαθητές της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης που συμμετέχουν στον Όμιλο F1 in Schools. Μέσω της συμμετοχής τους αναπτύσσουν σημαντικές δεξιότητες που ενδυναμώνουν την προσωπικότητά τους τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ομάδας. Σημειώνεται ότι τη φετινή χρονιά η Μαθητική Ομάδα «Arrow Racers» κατέκτησε το Βραβείο για το Γρηγορότερο Αυτοκίνητο στον Κόσμο (Fastest Car Award) στον Παγκόσμιο Τελικό F1 in Schools που πραγματοποιήθηκε στο Abu Dhabi.Στην κατηγορία «Καλύτερη Ψηφιακή Παρουσία» διακρίθηκε με το Αργυρό Βραβείο για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της ψηφιακής επικοινωνίας του Σχολείου τη διετία 2017-2019 στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχοντας ως γνώμονα τη διαδικτυακή ασφάλεια των μαθητών.Επιπλέον ο IT Manager και Προπονητής Ρομποτικής του Σχολείου κύριος Δημήτρης Μωραΐτης στο πλαίσιο του Διαγωνισμού αναδείχθηκε ως «Διακεκριμένος Εκπαιδευτικός 2020» για το σύνολο του έργου του και της προσφοράς του στην εκπαίδευση.Η Γενική Διευθύντρια της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης, κυρία Έρι Μαντά, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Σε μια αρνητική συγκυρία όπως αυτή του Covid 19 – όπου κυριαρχούσε η απραξία, η ακινησία, ο εγκλεισμός αλλά και ο φόβος, η ανασφάλεια και η αβεβαιότητα- όλοι οι εκπαιδευτικοί, συστρατευμένοι στην ιδέα μιας αισιόδοξης προοπτικής για τα παιδιά μας, νιώσαμε την υποχρέωση να ενεργοποιηθούμε θετικά αξιοποιώντας ιδέες, δράσεις, προγράμματα πάντα προς όφελος των παιδιών.Θεωρούμε πολύ σημαντικό κάθε εκπαιδευτικός να τολμά, να αγωνίζεται και να πετυχαίνει την προσωπική του υπέρβαση και, στο μέτρο του δυνατού, να αντιστρέφει μια ζοφερή συναισθηματική κατάσταση των μαθητών του σε αγωνιστικότητα, δραστηριοποίηση, ελπίδα και προοπτική.Για όλους εμάς στην Εκπαιδευτική Αναγέννηση οι συγκεκριμένες διακρίσεις είναι μεγάλη χαρά, μεγάλη τιμή και μεγάλη δικαίωση.»Στα Education Leaders Awards 2020 συμμετείχε πλήθος δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων, εκπαιδευτηρίων, σχολών και πανεπιστημίων τα οποία βραβεύθηκαν έπειτα από την αξιολόγηση που προηγήθηκε από την Πρόεδρο κυρία Άννα Διαμαντοπούλου και τα Μέλη της Κριτικής Επιτροπής.Πληροφορίες: Χρυσανθέμων 11 Αφίδνες, 22950 29840, info@anagennisi.edu.gr,